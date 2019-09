Apie obuoliavimo su valdžia ypatumus

Stebint farsu virstančią Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) perkėlimo / neperkėlimo į Kauną istoriją, prisimeni liaudies išmintį: neik su velniu obuoliauti – paliksi ir be obuolių, ir be terbos.

Gyvenime, pasirodo, obuoliauti pavojinga su valdžia: tvyrant neapibrėžtumui, SBA grupės įmonė „Bei Capital“ penktadienį pranešė atsiėmusi paraišką iš ŽŪM organizuoto konkurso dėl patalpų nuomos Kaune. Konkurso laimėtoja nusprendė nelaukti, kol valdžios koridoriuose bus (ar nebus) susitarta, ką daryti, kieno patalpas iš tikrųjų siekiama nuomotis, kas yra svarbiausias koalicijoje etc.

„Gerokai išaugus neapibrėžtumui ir dėl sutarties pasirašymo atidėliojimo kylant projekto įgyvendinimo rizikoms, priėmėme sprendimą iš Žemės ūkio ministerijos konkurso pasitraukti. Visą energiją nukreipsime į darbą su privačiais klientais, kurie šiuo metu ypač aktyviai domisi galimybe įsikurti verslo centre BLC ir pretenduoja į tas pačias patalpas, kurias buvome numatę ministerijai“, – pranešime cituojamas Lionginas Šepetys, „Bei Capital“ vadovas.

Jis sako, kad tokia nežinomybė ir privertė apsispręsti pasitraukti iš konkurso. Vadovo žodžiais, laikas ir partnerio prognozuojamumas yra didžiulės vertybės, o šiame projekte nesant aiškumo ir tvirto apsisprendimo, kasdien augo potencialių nuostolių tikimybė, kurios bendrovė nebegalėtų toleruoti.

Diena anksčiau iš chaosu virstančio proceso pasitraukė ŽŪM persikėlimui vadovaujanti Vitalija Zumerienė, pareiškusi, kad projektas turi „daugybę neapibrėžtumų ir interesų. Nematau galimybių tęsti savo, kaip projekto vadovės, darbo“. Ji teigia buvusi nusamdyta labai konkrečiam projektui – perkelti ministeriją į Kauną, su labai aiškiu tikslu ir aiškiais terminais. „Manau, kad dabar viešai išsakoma dabartinės vadovybės pozicija yra kitokia ir ji prieštaraujanti šiam tikslui, o kaip suprantu iš kitos viešai išsakomos Vyriausybės informacijos, tikslas nepasikeitęs“, – BNS sakė V. Zumerienė. „Buvau pratusi dirbti su privataus verslo projektais, kurių sėkminga baigtimi suinteresuoti ir savininkai, ir kiti projektu suinteresuoti asmenys, o šitas, tikrai ne paslaptis, yra labai politinis ir turintis daugybę neapibrėžtumų, ir, matyt, interesų“, – pridūrė ji.

Vyriausybė ŽŪM perkėlimą į Kauną įtraukė į savo programą. Tačiau kai į naujos valdančiosios koalicijos gretas įsiliejusi Socialdemokratų darbo partija gavo ŽŪM vadovo postą, sumanymas pakibo ant plauko: naujasis ministras Andrius Palionis pareiškė, kad ministerija niekur nekeliaus. Toliau viskas vyko kaip prastame trileryje: patalpų konkurso laimėtojas laiku nebuvo pakviestas pasirašyti sutarties, nes esą ministerija neturi kanclerio, todėl parašo nėra kam suraityti. Kai apie tai parašė „Verslo žinios“, įmonė „Bei Capital“ vakarop jau gavo ŽŪM raštą, kad vis dėlto kviečia pasirašyti sutartį – rugsėjo 10 dieną.

Tačiau ministras vėl tarė savo žodį: sukūrė darbo grupę, kuri iki rugsėjo 6 dienos turi įvertinti ministerijos „perkėlimo pagrįstumą ir tikslingumą“. Dėmesio: darbo grupė sudaryta rugpjūčio 26 dieną, t. y. likus 11 darbo dienų iki bendrovei „Bei Capital“ pažadėto pasirašymo. Per tokį terminą ministerijos neretai tesugeba sukurpti kokį nereikšmingą pranešimą spaudai, bet įvertinti „perkėlimo pagrįstumą ir tikslingumą“ per 11 dienų – tai jau tikrai misija neįmanoma... Pone ministre, reikėtų ne paskubomis sunarstytos rašliavos, o kaštų analizės, nes už viso to slypi valstybės pinigai!

Beje, ankstesnis ŽŪM vadovas Giedrius Surplys šių metų sausį tikino, kad yra atlikta ministerijos ir jai pavaldžių institucijų perkėlimo į Kauną galimybių socialinė ir ekonominė analizė. Tačiau A. Palionis, dar be savos „analizės“ jau rugpjūčio 28 dieną aiškino, kad ministerijos perkėlimui į Kauną reikia daugiau pinigų, nei numatyta dabar. Susitikęs tą dieną su premjeru Sauliumi Skverneliu ministras pranešė, kad kitų metų biudžeto projekte perkėlimui numatyta 1,25 mln. Eur, tačiau šių lėšų nepakaktų. Anot A. Palionio, didelė dalis šių lėšų būtų skirta patalpų nuomai, tačiau pinigų reikės ir įrengimui, baldų įsigijimui. Taip toliau lendama gilyn į valstybės kišenę, taip tebesitęsia farso „kelsiu / nekelsiu“ veiksmas.

Premjeras praėjusį penktadienį pareiškė, kad ministerija Kaune bus, o patalpos – antraeilis dalykas. Tačiau diena po dienos iš vis dar Vilniuje veikiančios ŽŪM vienas po kito išeina darbuotojai. Žinoma, pamaina bus surasta – vienokia ar kitokia, ir patalpos Kaune atsiras, gal net jas pasiūlys valstiečius remiantis Laikinosios sostinės meras. Stebėtis gal ir nereikėtų, nes Visvaldo Matijošaičio kontroliuojamos „Vičiūnų“ grupės netiesiogiai valdoma įmonė „Magnumo investicijos“ irgi dalyvavo patalpų nuomos konkurse – ji siūlė būsimą verslo centrą „Magnum“.

„Mūsų supratimu, dabar turėtų būti skelbiamas naujas konkursas dėl ŽŪM patalpų nuomos Kaune. Kai tai įvyks ir susipažinsime su konkrečiomis sąlygomis, ir spręsime, dalyvauti jame ar ne“, – VŽ sakė Mindaugas Snicorius, „Vičiūnai Group“ komunikacijos vadovas.

VŽ mano, kad kaštų analizės, matyt, nesulauksime, ministerija galiausiai keliaus į Kauną, kad ir kiek tai mokesčių mokėtojams kainuotų, tačiau tokie valdžios atstovų žingsneliai pirmyn / atgal neleidžia atsikratyti įkyrios minties, kad stebime eilinį politinės rizikos ir neatsakingumo pavyzdį – politikuojama daugiau, nei dirbama. Ir jau išties nebeaišku, ar turime koalicinę Vyriausybę, ar tik atskirų šakų ministrų būrį, ir kieno interesai iš tiesų slypi jau gandais apaugusiame projekte?

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

