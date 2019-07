Nacionalinį stadioną Vilnius statys be ES lėšų 

Vilniaus taryba trečiadienį apsisprendė tęsti nacionalinio stadiono statybas savo ir Vyriausybės lėšomis, be Europos Sąjungos paramos.

Sprendimas priimtas po to, kai vėluojant įgyvendini projektą, Vyriausybė jam nebeskiria maždaug 29 mln. Eur ES paramos, todėl iš sostinės biudžeto projektui turės būti skirta iš viso apie 50 mln. Eur.

Sprendime nurodoma, kad stadiono projektui būtinus pinigus reikės numatyti 2023 m.biudžete.

Iki lapkričio 1 d. ketinama patvirtinti ir finansavimo modelį, taip pat siūloma išsiaiškinti galimybes skolintis.

„Reikia užtikrinti galimybę toliau tęsti derybas, be šio sprendimo to daryt negalime, dėl to ir prašome pritarimo“, – tarybos posėdyje kalbėjo administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Planuojama, kad Vyriausybės indėlis siektų apie 55 mln. Eur, savivaldybės – dar apie 50 mln. Eur.

P. Poderskis anksčiau teigė, kad dėl besikeičiančių finansavimo šaltinių ir atsirandančio Pridėtinės vertės mokesčio bendra projekto vertė gali išaugti iki maždaug 106 mln. Eur (su PVM) nuo anksčiau planuotų 93 mln. Eur. Teigiama, kad dalį mokesčių Vyriausybė galės susigrąžinti.

Anot P. Poderskio, yra preliminarus planas, kaip per trejus metus savivaldybei surinkti maždaug 50 mln. Eur: kasmet būtų kaupiamas grynųjų pinigų rezervas – po 7 mln. Eur, be to, kasmet po 11 mln. Eur būtų skolinamasi, o vėliau per 2 metus pinigai išmokami lygiomis dalimis po 25 mln. Eur.

Lietuvos apeliacinis teismas liepos 5 dieną leido pasirašyti Nacionalinio stadiono statybos sutartį su konkurso laimėtoja „Icor“ bendrove „Axis Industries“. P. Poderskis BNS anksčiau sakė, kad sutartį planuojama pasirašyti rudenį.

„Axis Industries“ lėšas gaus tik visiškai užbaigusi statybą, o koncesijos sutartis su privačiu investuotoju bus pasirašyta 25 metams.

Kompleksą partneriai žadėjo suprojektuoti per vienerius metus, pastatyti per dvejus ir dar 22 metus teikti jo operavimo paslaugas. Pagal dabartinį projektą, komplekse, be stadiono, dar būtų lengvosios atletikos aikštė, įvairios treniruočių aikštės, rankinio, gimnastikos, bokso salės, vaikų darželis, biblioteka.

