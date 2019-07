Vilniaus bendradarbystės erdvių rinkoje – konsolidacija ir nišų paieškos

Besivystančioje Vilniaus bendradarbystės erdvių rinkoje aktyviausiai plečiasi tradiciniai tarptautiniai operatoriai, tuo metu vietos rinkos dalyviams konkurencinėje kovoje išlikti padeda savo nišos atradimas, teigia nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Newsec advisers LT“ analitikas.

„Rinkoje vis didesnę dalį užims didieji bendradarbystės tinklų operatoriai, o likusią stengsis pasidalinti mažesni. Pavienių žaidėjų vis mažės ir ilgainiui gali likti vos vienas kitas, labiau išskirtinis, nes kitaip neatlaikys konkurencijos“, – BNS sakė Gintaras Toločka.

„Newsec“ duomenimis, šiuo metu didžiausi bendradarbystės erdvių operatoriai yra tarptautinė kompanija IGW, Vilniuje valdanti tinklą „Regus“ ir atidariusi pirmąją Baltijos šalyse tinklo „Spaces“ erdvę, Estijos kapitalo bendrovė „Workland Lithuania“, neseniai įsigijusi dvi tinklo „Happspace“ erdves Kaune, lietuviško kapitalo tinklo „AltSpace“ valdytojai, startuolių parkas „Vilnius tech park“, tarptautinė kompanija „Technopolis“, netrukus planuojanti atidaryti antrąją tinklo „Uma“ erdvę.

Registrų centro duomenimis, 2018-aisiais didžiausią apyvartą pasiekė „Regus“ tinklo valdytoja. Jos įmonė „Regus management Lithuania“ apyvartą augino 2 kartus iki 1,43 mln. Eur, o „Regus business centres Vilnius“ pajamos pernai mažėjo 15,9%, iki 421.400 Eur. Pirmoji jų uždirbo 3.600 Eur grynojo pelno, antroji patyrė 97.500 Eur grynųjų nuostolių.

„Vilnius tech park“ valdanti įstaiga pernai gavo beveik 1,3 mln. Eur pajamų – 33% daugiau nei 2017-aisiais, jos grynosios veiklos rezultatas siekė 218.800 Eur.

Sėkmingi metai buvo ir bendradarbystės erdvę „AltSpace“ sostinės Šiaurės miestelyje valdančiai bendrovei – per pirmuosius veiklos metus ji gavo 200.300 Eur pajamų ir uždirbo 1.300 Eur grynojo pelno.

Vis dėlto, pasak G. Toločkos, kol kas sudėtinga komentuoti operatorių finansinius rezultatus, nes daugiau aiškumo bus, kai finansines ataskaitas pateiks tik dabar bendradarbystės erdves atidarančios bendrovės: „Technopolis“, erdvių valdymą 2018-ųjų pabaigoje atskyręs į atskirą bendrovę, tinklo „Workland“ valdytoja, „AltSpace“ erdvę Islandijos gatvėje atidariusi įmonė.

„Skaičiai bei pastarojo laiko tendencijos tik patvirtinta mintį, kad tradiciniai tinkliniai operatoriai ir toliau dominuos bei plėsis, o pavieniai projektai dažniau susidurs su sunkumais ir nuosaikiai užleis jiems pozicijas. Toks pavyzdys yra tinklo „Happspace“ pardavimas „Workland“ operatorei“, – sakė jis.

Gegužę Estijos darbo vietų nuomos tinklo valdytoja „Workland Estonia“ pranešė už neskelbiamą sumą įsigijusi dvi 300 vietų Lietuvos tinklo „Happspace“ bendradarbystės erdves Kaune Laisvės alėjoje ir biurų pastate „Arka“.

„Workland Lithuania“, šiuo metu Vilniuje valdanti bendradarbystės erdves Gedimino prospekte ir Didžiojoje gatvėje, skelbė apie planus atidaryti dvi naujas bendradarbystės erdves sostinės biurų komplekse „Quadrum“ ir Kauno Laisvės alėjoje. Į jas planuojama investuoti apie 2,5 mln. Eur.

„Pastaruoju metu šalyje aktyviausi yra tradiciniai operatoriai – „Regus“ ir „Workland“, kurie didina savo apyvartas tiek per esamų erdvių užimtumo didinimą ir kainodarą, tiek per plėtrą, todėl jų pajamomis augti nėra sunku. Be to, jie ir toliau dominuos rinkoje ir didins atotrūkį nuo mažesniųjų. Svarbi žinia ir apie tarptautinio tinklo „Talent garden“ erdvės atidarymą, nes tai taip pat vienas didžiųjų rinkos žaidėjų“, – kalbėjo G. Toločka.

Birželį investicijų bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pranešė 2019-ųjų pabaigoje sostinės Vilniaus gatvėje planuojanti atidaryti daugiau nei 230 vietų tinklo „Talent garden“ erdvę, nes pasirašė franšizės sutartį su Italijos kompanija „Talent garden“ dėl atstovavimo tinklui.

Anot G. Toločkos, vietos ir mažesni žaidėjai konkuruoti su didžiaisiais gali taip pat tik plėsdami tinklus ir ieškodami savo nišos.

„Stiprintis per plėtrą bando ir kiti žaidėjai, kurie yra labiau alternatyvūs. Jie bando konkuruoti ne kaina, kiek per nišinį modelį ir išskirtinumą. Pavyzdžiui, „AltSpace“, atidaręs jau antrą erdvę po labai sėkmingos pirmosios, SBA „Monday office“, kuris rodo labai gerus rezultatus ir vis daugiau pasigirsta gandų apie jų plėtrą, „Technopolio“ tinklas „Uma“, kuris tuoj atidarys antrą erdvę prekybos centre Gedimino prospekte“, – kalba jis.

Internetinės televizijos „Laisvės TV“ vadovas Mykolas Markauskas, kuris taip pat yra „AltSpace“ tinklo operatorės pagrindinis savininkas, skelbė, jog šiemet sostinėje už 1,45 mln. Eur planuojama plėsti abi valdomas erdves.

Tuo metu atnaujinamame prekybos centre „Go9“ liepą planuojama atidaryti antrąją 230 vietų tinklo „Uma“ bendradarbystės erdvę. Pirmoji jau veikia vadinamajame Ozo parke, „Technopolio“ valdomame biurų pastate.

G. Toločka sako, kad nereikia pamiršti ir didžiausią bendradarbystės erdvę valdančio „Vilnius tech park“.

„Jį išskirčiau kaip atskirą reiškinį: jis yra labai nišinis, lengvatinis, ne toks kaip komercinės erdvės. Tokiam parkui daug sunkiau didinti pajamas. Jis negali eiti į rinką nuomotis brangių patalpų, todėl visas jų augimas yra per efektyvumą ir užimtumą dabartinėje vietoje bei kainodaros korekcijas. Panašu, kad parkas jau pasiekė lubas ir augti toliau galės nebent vos keliais procentais, kol neatidarys naujos vietos“, – teigė G. Toločka.

„Vilnius tech park“ operatorė šią savaitę BNS patvirtino ieškanti naujos lokacijos plėtrai. Šiuo metu Antakalnyje esančiame parke yra 800 darbo vietų, o įstaiga žvalgosi vietos naujam 1.000 darbo vietų parkui.

