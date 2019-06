Pirmąjį ketvirtį būsto kainos Lietuvoje padidėjo 6,8% 

Šių metų I ketv., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., Lietuvoje sparčiausiai brango naujos statybos vienbučiai ir dvibučiai namai, o mažiausiai – ankstesnės statybos namai.

Per metus (2019 m. I ketv., palyginti su 2018 m. I ketv.), būsto kainos šalyje padidėjo 6,8%, o per ketvirtį – 1,9%, pranešė Statistikos departamentas, pokyčius skaičiuojantis to meto kainomis.

Naujos statybos būstai per metus visoje šalyje pabrango 7,8%.

Vilniuje naujos statybos būstas per metus pabrango 3,3%, per ketvirtį – 0,2%

Per metus šalyje smarkiausiai brango naujos statybos vienbučiai ir dvibučiai namai – 13%, naujų butų daugiabučiuose namuose kainos didėjo 6%.

Ankstesnės statybos būstai šalyje pabrango 6,3%. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai – 5,8%, butai daugiabučiuose namuose – 6,5%.

Šių metų I ketv., palyginti su 2018 m. IV ketv., naujos statybos būstai pabrango 1,9%. Iš jų butai daugiabučiuose namuose – 0,8%, vienbučiai ir dvibučiai namai – 5,3%.

Ankstesnės statybos būstai per šį laikotarpį pabrango 1,8%, butai daugiabučiuose namuose pabrango 3,1%, o vienbučiai ir dvibučiai namai atpigo 2%.

[infogram id="08f93f18-07a5-4169-9a95-c988a814cbe5" prefix="k4w" format="interactive" title="Copy: Būsto kainų pokyčiai statistikos departamentas 2019 I ketv"]

