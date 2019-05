„Wint law firm“ ketina įsikurti verslo centre „Park Town“ 

Advokatų profesinė bendrija „Wint law firm“ rudenį suplanavo įkurtuves Vilniaus verslo centro „Park Town“ antrajame korpuse „East Hill“.

Su advokatus subūrusia kontora pasirašyta beveik 600 kv. m ploto patalpų nuomos sutartis, praneša verslo centrą plėtojanti UAB „Darnu Group“.

Į naująjį biurą šeštajame pastato aukšte iš dabartinių patalpų kitoje Neries pusėje planuoja persikelti 22 darbuotojai, tačiau patalpos pasirinktos atsižvelgiant į kontoros plėtros planus – naujame biure numatytos darbo erdvės 35 žmonių komandai.

„Turėjome kelias galimybes, tačiau pasirinkome „Park Town“ dėl to, kad šis verslo centras atitinka šiuolaikinius ir novatoriškus reikalavimus biurams pagal BREEAM standartą. Be to, vis dar planuojame plėtrą, todėl mums buvo svarbi galimybė patalpų išplanavimą pritaikyti mūsų konkretiems poreikiams“, – pranešime cituojama Olga Petroševičienė, „Wint law firm“ partnerė.

VŽ rašė, kad praėjusiais metų pabaigoje didžiausia „East Hill“ nuomininke tapo tarptautinė mineralinių trąšų gamybos ir aplinkosaugos sprendimų kompanija „Yara International“, išsinuomavusi 4.400 kv. m patalpų.

„Park Town“ pastato „East Hill“ plotas siekia 14.800 kv. m, jo statybos turėtų būti baigtos šių metų vasarą.

Rudenį pastate ketina įsikurti Danijos kapitalo IT bendrovės „TIA Technology“ Lietuvos padalinys, išsinuomavęs 1.500 kv. m. ploto patalpas. Taip pat čia įsikurs bendrovės „MarkMonitor“, „Adventure“, „Glera Game“, „Saldi kava“, „Mars Lietuva“ ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) administracija.

Į „Park Town“ verslo centrą „Darnu Group“ investavo 40 mln. Eur. Pirmajam pastatui suteiktas BREEAM „New Construction Excellent“ sertifikatas.

