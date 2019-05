„Metų renovacijos projekto“ nugalėtojai priminė apie skirtingas daugiabučių renovacijos naudas

Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) inicijuotame konkurse „Metų renovacijos projektai“, kurio metu vertinami geriausi Lietuvoje renovuoti daugiabučiai gyvenamieji namai, paskelbti laimėtojai. Daugiausia visuomenės palaikymo atvirame balsavime sulaukė daugiabutis Šiauliuose, o ekspertai geriausiai įvertino Marijampolėje esantį namą.

Vertinant rinkimuose nominuotus namus BETA kvietė atsižvelgti ne tik į jų estetinę išvaizdą, bet ir į daugelį kitų kriterijų, nuo kurių priklauso renovacijos kokybė: energinis efektyvumas, atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas, indėlis į aplinkos tausojimą, bendruomeniškumas, projekto indėlis į platesnį gyvenamosios aplinkos atnaujinimą (gatvėje, rajone) ir kt.

„Vienas iš pagrindinių šio konkurso tikslų – parodyti, jog renovacija nėra tik sienų apšiltinimas, stogo ar langų pakeitimas, bet ji gali prisidėti prie gyvenimo kokybės keitimo iš esmės. Šį tikslą pasiekėme: vienu iš nugalėtojų paskelbtas Marijampolės daugiabutis puikiai iliustruoja visus galimus renovacijos privalumus – nuo aukščiausių energinio efektyvumo rodiklių, inovatyvių energijos šaltinių panaudojimo iki kompleksinio požiūrio, atnaujinant gyvenamąją aplinką,“ – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.

Augina nekilnojamojo turto vertę

Didžiausių visuomenės simpatijų po atviro balsavimo internete sulaukė Energetikų g. 11 Šiauliuose atnaujintas gyvenamasis namas. Pasak V. Serbentos, šis projektas dar labiau praplečia renovacijos privalumų sąrašą, nes primena, kad ji ne tik mažina šildymo sąskaitas, bet ir padidina nekilnojamojo turto vertę.

„Šiame Šiaulių daugiabutyje ne tik tris kartus sumažėjo energijos suvartojimas, bet ir išaugo gyvenimo kokybė bei pastebimai padidėjo nekilnojamojo turto vertė. Pastarasis ekonominis investicijų į renovaciją aspektas kartais pamirštamas, tačiau jis irgi labai svarbus – tai padidina turto likvidumą, jo rentabilumą, gali pakeisti viso kvartalo ar net miesto rajono veidą, paversti juos patrauklesniais kurtis gyventojams bei verslui“, – pažymi V. Serbenta.

Todėl, BETA vadovo teigimu, renovacijos procesą Lietuvoje vis labiau siekiama kreipti nuo pavienių projektų prie kvartalinės renovacijos, kai atnaujinama visa gatvė ar net rajonas, tuo pačiu sutvarkant aplinką, greta esančią infrastruktūrą ir pan.

Pasitelkė inovatyvius sprendimus

Ekspertų komisijos nugalėtoju išrinktas daugiabutis Marijampolėje išsiskyrė ne tik pasiektais aukštais energinio efektyvumo rodikliais, bet ir inovatyviu požiūriu į renovaciją. Atnaujinant šį namą, buvo įgyvendintos tiek pagrindinės energiją taupančios priemonės (apšiltintos sienos ir stogas, pakeisti langai, įstiklinti balkonai, pakeista šildymo sistema ir kt.), tiek papildomi sprendimai – įrengta geoterminė bei saulės kolektorių šildymo sistema, leidusi pasiekti aukštus aplinkosauginius rodiklių.

Iki renovacijos šiame daugiabutyje vienam kvadratiniam metrui apšildyti reikėjo 140,19 kWh energijos, o dabar tik 24,71 kWh. Šiltnamio efektą sukeliančių anglies dvideginio išmetimas į aplinką per metus sumažėjo 94,6 tonomis. Be to, renovacijos metu sutvarkyta aplink namą esanti teritorija, o artimiausiu metu ketinama kreiptis į savivaldybę dėl lėšų stovėjimo aikštelės plėtimui.

Ekspertiniam vertinimui BETA subūrė Lietuvos ir užsienio specialistų komisiją, kurią sudarė Knut Holler, Būsto iniciatyva Rytų Europai (IWO) valdybos pirmininkas (Vokietija), dr. Giedrius Šiupšinskas, VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros docentas, dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, Būsto rūmų bei Aplinkos ministerijos atstovai.

BETA planuoja, kad „Metų renovacijos projekto“ rinkimai taps tradicija ir bus įgyvendinami kasmet.

