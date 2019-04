PST 2018 m. smigo į 4,3 mln. Eur nuostolį – akcijų vertė nudardėjo žemyn

Viena didžiausių šalyse statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) pernai dirbo nuostolingai, nors pajamas ir didino.

2018 m. bendrovės ir jos valdomų įmonių konsoliduotos pardavimo pajamos pasiekė 104,9 mln. Eur ir buvo 42% didesnės nei 2017 m. (73,8 mln. Eur), rodo per „Nasdaq Vilnius“ paskelbti preliminarūs finansiniai rezultatai.

Grupės nuostolis pernai pasiekė 4,3 mln. Eur, kai 2017 m. buvo skaičiuotas 753.000 Eur grynasis pelnas.

Konsoliduotas PST veiklos nuostolis 2018 m. buvo 2,3 mln. Eur – apie 7% didesnis nei užpernai, kai siekė 2,1 mln. Eur.

„Didėjančios žaliavų ir kitų sąnaudų kainos bei užsitęsę kai kurių objektų baigimo terminai lėmė mažą projektų bendrąjį pelningumą ir patirtą nuostolį. Be to, didelę įtaką bendrovės neigiamam rezultatui turėjo ir tai, kad įmonė pripažino papildomą vertės sumažėjimą Kaliningrado srityje veikusios antrinės įmonės OOO „Baltlitstroj“ susikaupusiai skolai. Grupės nuostoliui įtakos turėjo ir Rusijos Federacijoje esančios įmonės (ZAO ISK „Baltevromarket“) apskaitytas turimos paskolos eurais valiutų kurso pokytis“, – teigiama įmonės per biržą išplatintame pranešime.

Netrukus po rezultatų paskelbimo, kuris įvyko prekybos metu, PST akcijos smuko žemyn, prieš baigiantis prekybai jos atpigo beveik 10%.

[infogram id="dec46ade-ceec-4878-a1fe-d7226c6cb3e3" prefix="UgF" format="interactive" title="PST finansiniai rezultatai"]

[infogram id="a4b3d2fa-c796-40d0-97a5-b63e6b7d04ad" prefix="wlq" format="interactive" title="Statybos įmonių pajamos 2018 m."]

[infogram id="statybu_sektorius" prefix="qV5" format="interactive" title="Verslo aplinka: statybų sektoriaus BVP"]

[infogram id="6c672359-9c57-49e9-8c73-d835eed5e312" prefix="SW8" format="interactive" title="Statybos pasitikėjimo rodiklis 2019 kovas"]

