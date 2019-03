Naujos statybos būstai per metus pabrango 8,2%

Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., sparčiausiai Lietuvoje augo naujos statybos vienbučių ir dvibučių namų kainos.

Per metus (2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu), būsto kainos šalyje padidėjo 7,4%, o per ketvirtį – 1%, pranešė Statistikos departamentas, pokyčius skaičiuojantis to meto kainomis.

Naujos statybos būstai per metus visoje šalyje pabrango 8,2%.

Vilniuje naujos statybos būstas per metus pabrango 4%, per ketvirtį – 0,5%

Per metus šalyje smarkiausiai brango naujos statybos vienbučiai ir dvibučiai namai — 12,4%, butų daugiabučiuose namuose kainos didėjo – 6,8%.

Ankstesnės statybos būstai šalyje pabrango 7%. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai – 11,5%, butai daugiabučiuose namuose – 5,6%.

Ketvirtąjį 2018 m. ketvirtį palyginti su trečiuoju ketvirčiu, naujos statybos būstai pabrango 1,2%. Iš jų butai daugiabučiuose namuose – 1,5%, vienbučiai ir dvibučiai namai – 0,2%.

Ankstesnės statybos būstai per šį laikotarpį pabrango 0,9%. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai – 3%, butai daugiabučiuose namuose – 0,2%.

[infogram id="ebddf108-1b02-4642-a2dc-80bed2a5170d" prefix="smn" format="interactive" title="Būsto kainų pokyčiai statistikos departamentas 2018 IV ketv"]

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“