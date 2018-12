Naujos statybos būstai Lietuvoje brango 7,5%, Vilniuje – 3,2%

Šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sparčiausiai Lietuvoje augo naujos statybos individualūs būstai.

Per metus bendrai būstai visoje šalyje šių metų trečiąjį ketvirtį buvo pabrangę 6,6%, o per ketvirtį – 1,1%, pranešė Statistikos departamentas, pokyčius skaičiuojantis to meto kainomis.

Visoje šalyje naujos statybos būstas per metus buvo pabrangęs 7,5%, tačiau atmetus kainų pokyčius Vilniuje – 13,8%.

Vienbučiai ir dvibučiai namai visoje šalyje pabrango 11%, butai daugiabučiuose namuose – 6,2%.

Tuo metu šalies sostinėje naujos statybos būstas per metus pabrango 3,2%, per ketvirtį – 0,2%.

Senos statybos būstai bendrai šalyje per metus brango 6,2%, per ketvirtį – 0,8%. Atmetus Vilnių, brangimas atitinkamai siekė 7,7% ir 0,5%.

Bendrai šalyje vienbučių ir dvibučių namų kainos per metus padidėjo 9,6%, butų daugiabučiuose – 5,1%.

Tuo metu Vilniuje senos statybos būstai per metus buvo pabrangę 3,8%, o per ketvirtį – 1,4%.

