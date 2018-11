DIY plėtra – pasitikėjimas ekonomika ir apsauga nuo konkurentų

Nors šiemet Lietuvoje auga visi komercinio nekilnojamojo turto (NT) segmentai, didelį šuolį rodo „pasidaryk pats” (angl. do it yourself, DIY) prekybos centrai. Mūsų vertinimu, tokius ryškius segmento pokyčius pirmiausia nulėmė naujoko atėjimas ir senbuvių reakcija į jo veiklą. Taip pat, tokia aktyvi DIY plėtra signalizuoja ir apie vystytojų pasitikėjimą šalies ekonomine būkle bei nuojautą, kad mūsų rinkoje gali žvalgytis ir pasauliniai „pasidaryk pats” banginiai.