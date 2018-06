Vilniaus Naujamiestyje suplanuotas naujas daugiabutis

Vilniuje, Naujamiesčio rajone esančioje Vytenio g., suplanuotas naujas daugiabutis „FluxRecords“. Projektą vystanti nekilnojamojo turto kompanija „Omberg“ į jį investuos apie 3 mln. Eur.

Daugiabučio statybas 1.546 kv. m ploto sklype numatoma pradėti šių metų ketvirto ketvirčio pradžioje, o butus pirmiesiems gyventojams perleisti po metų. Vieno kvadratinio metro kaina sieks nuo 1.650 Eur.

Daugiabutyje bus 53 A+ energinės klasės 1, 1,5, 2 ir 3 kambarių butai, kurių plotas svyruos nuo 30 iki 67 kv. m., rašoma vystytojo pranešime.

Numatyta, kad visi butai turės balkonus arba terasas. Pastarųjų plotas sieks nuo 25 iki 40 kv. m. Pirmame pastato aukšte bus įrengta automobilių parkavimo aikštelė, iš kurios gyventojai galės liftu pakilti į savo aukštą.

„Naujame daugiabutyje taip pat numatomos ir nestandartinės laisvalaikio erdvės. Jos bus įrengtos ne lauke, šalia namo, o pačiame daugiabutyje, laikantis Niujorko Bruklino rajono stiliaus. Tai bus speciali žaliuojančiais augalais apželdinta terasa, kurioje poilsio vietas atras tiek vaikai, tiek ir suaugusieji. Visa tai atspindi ir pavadinimas „FluxRecords“ (lotyniškas žodis „Flux“ reiškia judėjimą, vyksmą, o angliškas „Records“ – įrašus) – originaliu „street art“ stiliaus paveikslu papuoštas pastatas atkartos Naujamiesčio dvasią ir padės gyventojams kurti savo gyvenimo ritmą šiame rajone“, – rašoma pranešime.

Vilniuje vysto keturis projektus

VŽ rašė, kad Vilniaus Grigalaukio gatvėje esančiame maždaug pusės ha sklype statomi 2 keturių aukštų daugiabučiai. Bendrovė šią vasarą juose pasiūlys 70 30–64 kv. m butų. Pirmo aukšto gyventojai turės 10 kv. m. terasas, kituose aukštuose bus įrengti erdvūs balkonai. Taip pat bus įrengtos skirtingų tipų automobilių parkavimo vietos: antžeminės aikštelės, stoginės. 1 kv. m kaina sieks 1.325–1.524 Eur.



Daugiabučiams bus suteikta A energinė klasė, teigia bendrovė, į „Gigalaukio dominijos“ projektą investuojanti tiek pat, kiek ir į naujamiestyje plėtojamą „FluxRecords“ – 3 mln. Eur.



Be paminėtųjų, nekilnojamojo turto kompanija „Omberg“ Vilniuje plėtoja dar du projektus: „Gilužio slėnio“ ir „24 istorijų“. Visi projektai yra A arba A+ energinės klasės. Per šiuos metus kompanija numato investuoti apie 12 mln. Eur, o per 2017-2018 m. į projektus bus investuota apie 22 mln. Eur.



UAB „Omberg“ pajamos 2015 m. siekė 113.600 Eur, nuostolis – 37.400 Eur. 2014 m. gauta 615.200 Eur pajamų ir 13.400 Eur grynojo pelno, rodo „Creditinfo“ pateikiami Registrų centro duomenys.

