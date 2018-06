Kauno stadioną rekonstruos turkai

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadioną rekonstruos mažiausią kainą konkurse pasiūliusi Turkijos kompanija „Kayi Construction“. Ketvirtadienį Kauno m. savivaldybė su konkursą laimėjusia įmone pasirašė statybos darbų sutartį.

Tuo pačiu buvo pasirašytas sutarties priedas, kuris miestui leis griežtai kontroliuoti darbų apimtis ir apmokėjimą už juos. Stadiono rekonstrukcijos darbus ketinama pradėti šių metų liepą.

Turkijos įmonė stadioną rekonstruos už 34,95 mln. Eur. Antrą vietą konkurse užėmusi Vilniaus UAB „Versina“ stadioną siūlėsi rekonstruoti už 35,5 mln. Eur. Konkursui iš viso buvo pateikti 8 įmonių pasiūlymai, iš kurių brangiausias siekė 46,2 mln. Eur.

Praėjusią savaitę Kauno m. savivaldybė kreipėsi į Turkijos įmonę, prašydama pateikti paaiškinimus dėl kai kurių viešoje erdvėje pasirodžiusių sąmatos detalių. „Kayi Construction“ atstovų teigimu, techniniame projekte buvo numatyti apytiksliai plotai ir kiekiai, kurie neatitinka realių poreikių.

Konsultavosi su VPT

Šios savaitės pradžioje Kauno m. savivaldybės atstovai dėl stadiono konkurso eigos konsultavosi su Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovais. Būtent po šio susitikimo buvo nuspręsta greta statybos darbų sutarties su rangovu pasirašyti papildomą susitarimą, kuris padėtų miestui kontroliuoti mokėjimus už vykdomus darbus.

„Dėl paruošiamiesiems darbams sąmatoje numatytų sumų turėjome abejonių. Todėl važiavome į VPT, kur su vadove Diana Vilyte ir jos komanda ilgai konsultavomės, - teigia Visvaldas Matijošaitis, Kauno m. meras. - Po konsultacijų nusprendėme sutartį papildyti priedu su griežtomis sąlygomis. Prasidėjus darbams, tikrinsime kiekvieną Turkijos įmonės pateiktose sąskaitose esantį skaičių ir mokėsime tik už realius kiekius ir darbus. Kol būsiu meras, neleisiu, kad miesto ir miestiečių pinigai būtų leidžiami taip, kaip tai buvo konservatoriškais auksinių tualetų laikais.“

Atmetė ieškinį

VŽ rašė, kad birželio 11 d. Kauno apygardos teismas atmetė UAB „LitCon“ ieškinį. Ši bendrovė buvo pašalinta iš konkurso, nes į statybos darbų sąmatą neįtraukė mažiausiai 200.000 Eur kainuojančios perdangos. Teismas patvirtino, jog savivaldybės sprendimas buvo teisingas.

Pasak Mustafa Toprako, „Kayi Construction“ viceprezidento plėtrai, stadiono rekonstrukcijos projekte ketinama pasitelkti kuo daugiau vietos statybininkų.

Bendrovė „Kayi Construction“ patenka tarp 200 didžiausių pasaulio statybos kompanijų. Šiuo metu jos vykdomų projektų vertė siekia 1,5 mlrd. USD. 2009 m. ši kompanija pastatė Vilniuje veikiantį prekybos centrą „Ozas“. Įmonės klientų sąraše yra tokios kompanijos kaip IKEA, „Volkswagen“, „Renault“, „Beko“, „Marriot“ ir „Pirelli“.

S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos darbus ketinama pradėti šių metų liepą. Planuojama, jog jie bus užbaigti per 20 mėn. Po rekonstrukcijos stadione esančių vietų skaičius nuo 9.500 iki 15.000, o visos tribūnos bus uždengtos stogu. Stadionas atitiks UEFA 4 kategorijos reikalavimus, todėl jame galės vykti visos svarbiausios futbolo varžybos.

Neaiškumai dėl parengiamųjų darbų

Praėjusią savaitę „15min“ paviešino „Kayi“ pasirengimo rekonstrukcijai sąmatas. Jos rodo, kad bendrovė parengiamiesiems darbams ketina išleisti 4,75 mln. Eur (su PVM), arba 13,8% visos užsakymo sumos. Kai kuriose sąmatos dalyse nurodytos sumos yra per didelės, portalui teigė Sigitas Mitkus, Statybinių teismo ekspertizių centro ekspertas. Visų rekonstrukcijos darbų sąmatos nebuvo paviešintos.

„Kayi“ viceprezidentas verslo plėtrai tikina, kad atskirų rekonstrukcijos etapų sąmatos skirtos pinigų srautams suvaldyti. Be to, jose nurodytos ne prekių, pavyzdžiui, apsauginės tvoros, kaina. Jis aiškina, kad užsakovui svarbiausia galutinė kaina (34,95 mln. Eur), o ne išlaidos atskiriems projekto etapams.

Paklaustas, kodėl per antrąjį etapą „Kayi“ pasiūlymo kaina buvo beveik 5 mln. Eur mažesnė nei per pirmąjį, pašnekovas įvardija papildomą laiką, per kurį susisiekta su daugiau subrangovų, rasta mažesnių kainų.

Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas, nesiima vertinti, ar parengiamiesiems darbams numatyta suma yra didelė, nes šiai įtaką daryti gali daug aplinkybių.

Rinką vadina konkurencinga

Ponas Toprakas Lietuvos statybos rinkos dalyvius vertina kaip itin konkurencingus – užsienio kompanijoms varžytis sunku.

„Kalbant apie „Kayi“, labai gerai, kad esame netipinė turkiška bendrovė, – 95% mūsų portfelio sudaro projektai už Turkijos ribų. Todėl galime lengvai prisitaikyti prie situacijos, sujungti savo ir vietos verslo kompetencijas. Tuo labiau kad jau pažįstame Lietuvą, turėjome patirties“, – sako p. Toprakas.

2009-aisiais bendrovė baigė prekybos centro „Ozas“ Vilniuje statybą. Tuo metu spaudoje rašyta, kad vietos darbininkai sudarė tik penktadalį, dauguma buvo atvykę dirbti iš Turkijos. Buvo kilę sunkumų dėl dalies tokių darbuotojų vizų, vėliau vėdinimo ir gesinimo sistemas prekybos centre diegusi bendrovė „Yglė“ skelbė, kad su ja nebuvo atsiskaityta už darbus.

„Panašių problemų dideliuose projektuose kyla nuolat. Jos buvo išspręstos, – sako p. Toprakas. – Įsigilinome į sistemą, tokių pačių klaidų Kaune nekartosime.“

Jis tikina, kad „Kayi“ sieks, jog prie stadiono Kaune rekonstrukcijos prisidėtų kuo daugiau vietos verslininkų.

„Vietos subrangovų paslaugomis naudosimės kiek įmanoma maksimaliai. Aišku, jei nerasime, turėsime ieškoti Turkijoje ar kitose šalyse“, – pabrėžia pašnekovas.

Paklaustas, kaip pasirenka vietos partnerius, p. Toprakas užsimena, kad yra likę ryšių nuo „Ozo“ statybos laikų, bet to, „šalis maža: jei ir neieškai, randa tave“.

