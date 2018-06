Kaunas tęsia pietrytinio aplinkkelio rekonstrukciją

Pirmadienį Kaune pradėta Ateities plento rekonstrukcija. Nuo Amalių geležinkelio pervažos iki miesto ribos einančios gatvės atnaujinimas kainuos 3,09 mln. Eur, darbus atlieka AB „Kauno tiltai“.

„Kauno pietrytinis aplinkkelis yra vienas iš svarbiausių ir didžiausių mieste vystomų infrastruktūros projektų. Per paskutinius 2 metus nemažai pasistūmėjome, o užbaigus Ateities plento rekonstrukciją liks tik sutvarkyti atkarpą nuo hidroelektrinės tilto iki Palemono gatvės“, - teigia Visvaldas Matijošaitis, Kauno meras.

4 km ilgio Ateities plentas bus išplatintas, bus įrengti nauji šaligatviai. Nuo Amalių pervažos iki sankryžos su Taikos prospektu suprojektuotos 3 eismo juostos, o nuo šios sankryžos iki Kauno miesto ribos – 4 eismo juostos.

Pradėjus veikti rekonstruotam aplinkkeliui, atsiras patogi jungtis tarp Vilniaus-Kauno greitkelio ir Marijampolės.

nuotrauka:: 1

Specialistų skaičiavimais, užbaigus pietrytinio aplinkkelio tvarkymą, Vilniaus-Kauno magistralės atkarpoje nuo Palemono iki IX forto transporto srautas turėtų sumažėti 17%.

„Šiuo metu magistralės ruožu tarp Palemono ir IX forto per parą pravažiuoja apie 57.000 automobilių. Aplinkkelio dėka nuo magistralės bus „nuimta“ 10.000 automobilių“, - sako Paulius Keras, Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.

Likusios aplinkkelio dalies rekonstrukcijos darbai planuojami atlikti 2019-2020 m., darbų pradžia priklausys nuo to, kaip AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdys europinės geležinkelio vėžės atšakos į Vilnių projektą. Šių metų rudenį planuojama baigti paskutinės aplinkkelio atšakos rekonstrukcijos projektą, jį baigus paaiškės preliminari projekto vertė.

Vystant pietrytinio aplinkkelio projektą, per pastaruosius 2 metus buvo suremontuoti tiltas per Jiesios upę, tiltas per Nemuno Kauno hidroelektrinės užtvanką, taip pat Ražiškių viadukas. Buvo atnaujintas ir kelias nuo Garliavos iki hidroelektrinės.

Remonto metu Ateities plente eismas visiškai uždaromas nebus, tačiau tam tikri pokyčiai numatyti. Transporto priemones, išskyrus maršrutinį transportą, numatoma laikinai nukreipti ruože nuo Palemono gatvės iki Taikos prospekto. Remonto darbai vyks etapais, todėl laikinai bus uždaroma viena eismo juosta, o eismas vyks tam tikromis eismo reguliavimo priemonėmis keičiant važiavimo kryptis.

Paskutinis Kauno pietrytinio aplinkkelio rekonstrukcijos projekto etapas planuojamas 2019-2020 m. Kauno m. savivaldybės nuotr.

