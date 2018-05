Daugiabučių savininkai renovacijos metu raginami siekti A+ 

Taupančių energiją vadinamųjų pasyvių namų atstovai ragina daugiabučius renovuoti, siekiant aukštesnės energinio efektyvumo klasės. Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis sako, jog pirmasis toks šalyje įgyvendinamas projektas įrodo, kad tai įmanoma pasiekti.

„Vienas iš šio projektų tikslų yra parodyti žmonėms, jog tai yra įmanoma“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė p. Vaičiulis.

Vilniuje jau renovuojamas daugiabutis pirmą kartą Lietuvoje pasieks A+ energinio efektyvumo klasę. Namo atnaujinimas kainuos apie 535.000 Eur.

Pono Vaičiulio nuomone, didesnė kaina garantuoja geresnę gyvenimo kokybę: „Pliusai yra gyvenimo kokybė, pliusai yra pastato gyventojų sveikatos kokybė.“

Ramūnas Švaikauskas, aplinkos ministerijos Būsto skyriaus vedėjas teigė, kad projektuose kartais pasigendama renovuojamų daugiabučių savininkų aktyvumo, o tai mažina darbų kokybę.

„Kodėl mūsų projektai kartais yra tokie neefektyvūs, tai užsakovo menkas žinojimas ir dalyvavimas procese. Užsakovas yra daugiabučių ir butų savininkai. Jų aktyvesnis dalyvavimas, įsitraukimas ir naudos supratimas yra labai svarbus ir reikalingas“, – spaudos konferencijoje tvirtino p. Švaikauskas.

Jo duomenimis, dabar Lietuvoje renovuota maždaug 2.800 daugiabučių, dauguma jų atitinka C energetinę klasę. Tai šiuo metu yra minimalus reikalavimas, renovuojant daugiabučius Lietuvoje.

Investicijų atsiperkamumas

Tuo metu NT plėtros bendrovė „Hanner“ yra paskaičiavusi, kad investicijos į A energinę klasę atsipirks po 119 metų. Bendrovės atlikta 50 Vilniaus A ir B energinės klasės daugiabučių analizė parodė, kad A energinės klasės pastate 50 kv. m ploto bute gyvenantis asmuo šildymui sutaupo 0,11 Eur/kv. m per mėnesį.

„Tai reiškia, kad per 7 mėnesių šildymo sezoną A energinės klasės buto gyventojas sumoka 37 Eur mažiau, negu tokio pat ploto buto B energinės klasės daugiabutyje savininkas“, – rašoma „Hanner“ pranešime.

Tiesa, realus sutaupymas yra mažesnis, nes A klasės name diegiama privaloma vėdinimo sistema, kurios išlaidos elektrai per mėnesį yra mažiausiai 2 Eur, teigia bendrovė. Taigi, per šildymo sezoną, kai vėdinimo sistema turi būti įjungta ištisą parą, 50 kv. m butas elektrai išleistų mažiausiai 14 Eur, tad realus sutaupymas yra 23 Eur per sezoną, skaičiuoja „Hanner“.

Tuo metu pastatyti A energinės klasės daugiabutį kainuoja bent 55 Eur už kv. m brangiau, lyginant su B energinės klasės pastatais. „Hanner“ teigimu, tai reiškia, kad didesnės investicijos atsipirks tik per 119 metų, tačiau tai vis dar optimistinis skaičiavimas.

