Seimas nepritarė papildomam statybų apmokestinimui valstybinėje žemėje

Seimas nepritarė Žemės įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo būtų papildomai apmokestinama naujų objektų statyba išnuomotoje valstybinėje žemėje.

Už Žemės įstatymo 9 str. pakeitimą balsavo 42, prieš – 16, o susilaikė 34 Seimo nariai. Kad įstatymas būtų priimtas, „už“ turėjo balsuoti bent 48 parlamentarai.

Pakeitimo iniciatorė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) teigė, kad norėta užkirsti kelią atvejams, kai valstybinėje žemėje nugriaunami, pavyzdžiui, sandėliai ir pastatomi daugiabučiai, – kai verslininkai gauna teisę nuomotis sklypą ne aukciono būdu ir jame vykdo naujus projektus. Pokyčiais norima „užtikrinti racionalų ir efektyvų“ valstybinės žemės panaudojimą. Be to, per trejus metus planuojamus surinkti 60 mln. Eur skirti melioracijai.

Projektu siūlyta, kad valstybei priklausančiuose sklypuose stovinčių statinių savininkai, norintys juos rekonstruoti ar griauti ir statyti naujus, turės sumokėti 20% sklypo mokestinės vertės. Tie, kurie iki pokyčių nebus suderinę leidimų keisti paskirtį ir statyti, privalės sklypą nusipirkti. Verslininkai piktinosi, kad 20% mokestis bus pritaikytas ir tiems, kurie objektus yra įsigiję daug seniau. Plėtotojai skaičiavo, kad dėl šios idėjos pristabdė investicijų už 175 mln. Eur.

