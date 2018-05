KPD nori pažeminti pareigose Vilniaus skyriaus vedėją Karčiauską

Nepatenkinamo įvertinimo kasmetinėje atestacijoje sulaukusį Kultūros paveldo departamento (KPD) Vilniaus skyriaus vedėją Vitą Karčiauską siūloma pažeminti pareigose.

Kaip BNS informavo KPD direktorės pavaduotojas Audrius Skaistys, jis, kaip tiesioginis vadovas, V. Karčiauską pasiūlė neigiamai įvertinti dėl kai kurių vedėjo neatliktų darbų ir kitų trūkumų. Išvadą, anot jo, patvirtino ir speciali KPD komisija.

Pats p. Karčiauskas nepasiekiamas – jis mėnesiui išėjo atostogų.

„Aš jo praeitų metų veiklą įvertinau nepatenkinamai, pasiūliau pažeminti jį pareigose, bet ne atleisti. Buvau nusišalinęs nuo komisijos darbo, kad nebūtų interesų konflikto, komisija nusprendė pritarti mano siūlymui, – BNS sakė p. Skaistys. – Jei bus patvirtintas sprendimas, jis bus pažemintas pareigose“.

Anot jo, KPD direktorė Diana Varnaitė sprendimą turi patvirtinti arba atmesti iki pirmadienio, penktadienį ji išvykusi į komandiruotę.

Ponas Skaistys nenorėjo atskleisti, dėl ko konkrečiai vedėjas sulaukė neigiamo vertinimo, tik užsiminė, kad jis neatliko kai kurių jam priklausančių darbų.

„Susidėliojau pliusus ir minusus, ką jis darė, ko nepadarė per 2017-uosius, pagal tą vaizdą ir nusprendžiau (...). Yra praktiškai dėl to, kad nepadarė tokių darbų, kurie pagal jo pareigybės aprašymą buvo numatyti, nes jam atrodė, kad per žemas lygis daryti“, – sakė p. Skaistys.

KPD vadovybė p. Karčiauskui yra skyrusi tris papeikimus 2017-aisiais dėl statybų derinimų Užupyje, Antakalnyje ir kitų sprendimų, viena nuobaudų sustabdyta, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ponas Skaistys anksčiau žiniasklaidai yra sakęs, kad p. Karčiauskas buvo vienas asmenų, suderinusių bendrovės „Helios Grupės“ projektą Žvėryne, Birutės g. 40 – dėl galimo piktnaudžiavimo tyrimą pernai pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Karčiausko kolegė: kritikos sulaukėme dėl Senamiesčio plano

Nors pats p. Karčiauskas yra nepasiekiamas, jo telefonu atsiliepusi kolegė, laikinoji skyriaus vedėja Anželika Zdanevičienė tikino, kad vadovybės nepalankumo p. Karčiauskas sulaukė dėl to, jog skyrius priešinasi KPD parengtam ir kol kas nepatvirtintam Senamiesčio tvarkymo planui.

Šis planas sulaukė Vilniaus savivaldybės, Architektų rūmų ir kitų institucijų kritikos. Pasak Vilniaus vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio, dokumente daug faktinių klaidų, įtraukti pastatai, kurių jau kelerius metus nebėra, o jį priėmus „būtų stabdomos bet kokios galimybės rekonstruoti ir pertvarkyti rajone esančius pastatus“.

„Pas mus yra kova su departamentu. Žinote senamiesčio planą – jei mes atkovojome senamiesčio planą, šitą tikrai atkovosime. Aš sakiau – plano nepasirašysiu, jis yra blogas. Jis nebus pasirašytas. Jei departamentui reikia, tegu iš valdžios kas nors ir pasirašo. Galvojate, kad kas nors nori atsakomybę prisiimti?“, – svarstė p. Zdanevičienė.

Diana Varnaitė, KPD direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

