„Eften“ NT fondo grynosios nuomos pajamos augo 8,7%

Baltijos šalių biržoje listinguojamas investicijų į komercinį NT fondas „Eften Real Estate Fund III AS“ šių metų pirmąjį ketvirtį gavo 1,64 mln. Eur grynųjų nuomos pajamų – 8,7% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo gauta 1,51 mln. Eur.

„Įprastomis veiklos sąlygomis pirmąjį ketvirtį pasiektas rezultatas atitiko lūkesčius. Be to, ketvirčio pabaigoje abiejų fondo valdomų objektų Lietuvoje plotas buvo visiškai užpildytas“, – rašoma per „Nasdaq“ biržą išplatintame pranešime.

„Eften Real Estate Fund III“ grynasis pelnas, palyginti su uždirbtu per 2017 m. sausį–kovą kilo 14%, iki 1,25 mln. Eur. O bendrojo pelno marža išliko tokia pati – 98%.

Grynųjų aktyvų vertė (angl. Net Asset Value, NAV) ketvirčio pabaigoje siekė 47,64 mln. Eur. NAV akcijai siekė 14,78 Eur ir buvo 2,7% didesnė nei praėjusių metų paskutinio ketvirčio pabaigoje.

Kovo pabaigoje fondo valdomo turto vertė siekė 97,55 mln. Eur ir buvo 0,26% didesnė nei 2017 m. paskutinį ketvirtį.

Lietuvoje esantis NT sudaro daugiau nei pusę viso fondo turto vertės, praėjusių metų pabaigoje siekusios 88,39 mln. Eur. 2017 m. portfelio vertė išaugo 20%, palyginti su 2016 m.

„Eften Real Estate Fund III“ buvo įsteigtas 2015 m., numatyta, kad investavimo trukmė bus 3 metai, laikymo – 5 metai, užbaigimo – 2 metai.

Per pirminį viešąjį siūlymą pernai lapkritį „Nasdaq Baltic“ biržoje fondas pritraukė 3,5 mln. Eur. Akcijomis biržoje pradėta prekiauti gruodį.

