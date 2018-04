(Ne)visuotinis NT mokestis: nuo vertės ar nuo ploto?

Atrodo, sulaukėme dar vieno nekilnojamojo turto (NT) mokesčio. Jeigu Seimas pritars NT mokesčio bazės išplėtimui, tai nuo 2019 metų Lietuvoje jau turėsime kelis mokesčius, susijusius su būsto disponavimu - progresinį „brangesnio“ ir ne pagrindinio (pirmojo) būsto mokestį. Dar beliks apmokestinti pirmąjį būstą ir tada Lietuvoje jau bus apmokestinta viskas, kas yra nekilnojama. Oh, wait. Išimtys, lengvatos, valstybės valdomas turtas... Bet aš čia ne apie tai. Aš apie mokesčio(-ių) skaičiavimą / administravimą.

Kaip žinome, tai abu šie mokesčiai susieti su apmokestinamo turto vertėmis. Mokesčiai skaičiuojami nuo VĮ Registrų centras masiniu būdu nustatytos NT mokestinės vertės, pritaikant atitinkamą tarifą. Viskas atrodo paprasta ir tikslu? Kaip ir taip, nes Lietuvos masinio NT vertinimo modelis – tarp geriausių pasaulyje. O gal galima dar paprasčiau?

Pavyzdžiui, štai ką pavyko sužinoti apie mūsų kaimynus lenkus iš viešai prieinamų šaltinių. Ten jau seniai (?) visas NT yra apmokestintas. Kalbant tik apie gyvenamosios paskirties pastatus ir patalpas, tai valstybės lygiu šiuo metu yra nustatytos mokesčio tarifo lubos - 0,77 PLN (2018 04 20 - apie 0,18 Eur) už vieną naudingą būsto kvadratinį metrą.

Tačiau kiekviena savivaldybė gali pati nustatyti savo tarifo dydį. Tad, jeigu turite 75 kv. m ploto namą ar butą Varšuvoje, Krokuvoje ar Gdanske, tai už nuosavybėje turimą pastatą ar patalpas per 2018 metus turėsite sumokėti tik 13,5 Eur (šiose savivaldybėse 2018 metams nustatytas maksimalus leidžiamas tarifas). Tačiau nereikia pamiršti ir NT mokesčio už visus būsto priklausinius (automobilio stovėjimo vietas, garažus, sandėliukus ir t. t.) bei žemę. Konkrečiu atveju papildomai dar sumokėsite X tiek, kiek už patį būstą.

Bet kokiu atveju Lenkija yra kažkoks prabangaus būsto turėtojų rojus. Žiūrint į konkrečius pavyzdžius, atrodo, kad NT mokestis skaičiuojamas ne už metus, bet, pvz., už mėnesį ar savaitę:

Žinoma, čia reikėtų atlikti kompleksinį mokesčių sistemos vertinimą. Jeigu kam įdomu, tai galite plačiau susipažinti apie mokesčių įtaką NT rinkos plėtrai Lenkijoje: „Identification of Statistical Relations between Tax Policies in Voivodship Capitals and Local Housing Market Development“.

Tad, jeigu pritaikius tokį būsto apmokestinimo modelį Lietuvoje? T. y. mokesčio tarifą susieti ne su būsto verte, o su jo plotu? Kaip matome patys, tai NT vertė nuolat kinta, o masiniu būdu įvertintas turtas tam tikrais atvejais (kaip dažnai - klausimas lieka atviras) neparodo realios turto vertės. Užsakomi individualūs turto vertinimai, vyksta nagrinėjimas, išlieka „nepriemokos" valstybei už per mažas turto vertes ir pan. Žodžiu, (ne)tipinės mokesčio administravimo problemos. O jeigu dar įvertinti visuotinio NT mokesčio apimtis...

Su būsto plotu viskas daug paprasčiau - jis keičiasi itin retai. O savo noru dokumentuose mažinti plotą vargu ar kas norės. Paskaičiuokime, ką turime. 2016 metų pabaigoje naudingojo būsto ploto fondas Lietuvoje sudarė beveik 96 mln. kv. m. Reikia tarifo. Maksimalus lenkiškas? Prašom: 96 mln. kv. m x 0,18 Eur = 17,3 mln. Eur per metus. Čia jeigu netaikomos jokios išimtys ar lengvatos (tiek mokesčio objektui, tiek jo savininkui). T. y. moka visi.

Už 60 kv. m ploto butą tiek Vilniuje, tiek Prienuose reikėtų mokėti apie 11 Eur per metus. Socialiai neteisinga? Tai gal savivaldybės pačios gali nustatyti tarifą kaip Lenkijoje? Sakykim, valstybės lygiu maksimalus tarifas yra 1 Eur / kv. m / metams. Ekonomiškai stipresnės savivaldybės nustato maksimalų tarifą (vien Vilniaus ir Kauno m. savivaldybėse yra beveik 27% viso Lietuvos gyvenamojo būsto fondo), o kitos – mažesnį (minimalų). Jeigu bendras mokesčio tarifas šalies mastu pasiektų 0,5 Eur / kv. m / metams, tai savivaldybių biudžetuose jau atsiranda teoriniai 48 mln. Eur (akivaizdu, kad reikėtų atsižvelgti į socialiai jautriausias visuomenės grupes).

Pavyzdžiui, prognozuojama, kad planuojamas ne pagrindinio (pirmojo) būsto mokestis valstybės mastu sugeneruos apie 10-11 mln. Eur per metus. Pasak Lietuvos banko, ši suma valstybės mastu nėra reikšminga ir situacijos iš esmės nepakeis. T. y. pagal reguliariai mokamus NT mokesčius, Lietuva ir toliau išliks kažkur ES gale.

Kaip manote, jeigu Lietuvoje būtų apmokestintas visas būstas, tai koks NT skaičiavimo modelis būtų tinkamiausias? Skaičiuojant nuo vertės, nuo ploto ar naudojant hibridinį modelį? Ir koks galėtų būti statistiniam lietuviui priimtinas tarifas(-ai), kad žmonės neišeitų į gatves?

