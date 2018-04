Kauno architektai priekaištauja dėl Vienybės aikštės rekonstrukcijos FOTOGALERIJA Kauno Vienybės aikštės atnaujinimo projektas (10 nuotr.) Liucija Zubrutė „Verslo žinios“ Kauno Regioninė architektūros taryba (RAT) teigia, kad norima sunaikinti Vienybės aikštės istorinę savastį. Išnagrinėjusi su visuomene šiuo metu derinamus projektinius pasiūlymus, taryba mano, kad šie neatitinka architektūros kokybės kriterijų. Vienybės aikštę už 10 mln. Eur rekonstruoja šalia jos biurus plėtojanti UAB „Urban Inventors“, priklausanti SBA koncernui, savomis lėšomis prisidės ir miesto savivaldybė. Kauno RAT nuomone, projekto sprendiniai sumenkina aikštės kaip vienos pagrindinių Lietuvos aikščių istorinę, kultūrinę, politinę ir socialinę svarbą. „Mes, architektai, tikime, jog sunaikinus pagrindinės miesto aikštės istorinę savastį, bus paneigtas Kauno savivaldybės ir miestiečių siekis tapti UNESCO modernistinės architektūros paveldo miestu. Skubotais ir nevisaverčiais sprendimais neturime teisės menkinti tarpukario modernizmo architektūros verčių bei ištrinti savasties, kurios dėka tapome Europos kultūros sostinės 2022 m. miestu“, – pranešime cituojama Gražina Janulytė-Bernotienė, Kauno RAT pirmininkė. Pasak Kauno RAT, Vienybės aikštė yra viena svarbiausių viešųjų erdvių – ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje, atskleidžianti miesto tapatumą. Ji yra bendras urbanistinis darinys su istorine Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelio erdve ir pastatais, todėl projektuojamos aikštės sprendiniai reikalauja labai atsakingai parinktų naujų funkcijų ir formų, derančių su šalia esančia valstybinės semantikos turinio aikšte. Aikštės kaimynystėje yra Kauno tarpukario moderniosios architektūros pastatai – Vytauto Didžiojo karo muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, varpinė, KTU rūmai (buvęs Žemės bankas), kuriems neseniai suteiktas Europos paveldo ženklas. Tarpukario modernizmo pastatai yra įtraukti į UNESCO preliminarųjį paveldo sąrašą (angl. tentative list), o tai yra pirmas žingsnis Kaunui patekti į Pasaulio paveldo sąrašą. Tad yra labai svarbu išsaugoti šį tarpukariu susiklosčiusį turinį ir papildyti jį naujomis šiuolaikinio pasaulio prasmėmis, teigia Kauno RAT. Tarybos nuomone, Vienybės aikštės Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, kurių požeminės dalies autoriai yra UAB „Giedraitis & architektai“, o antžeminės – „3DELUXE“ architektų grupė iš Vokietijos, yra netinkami dėl šių priežasčių: Neatitinka viešojo intereso – nebuvo pristatyta jokia tyrimų medžiaga, neįtraukta visuomenė, siekiant nustatyti naujai kuriamos viešosios erdvės daugiafunkciškumą;

neturi istorinių, kultūrinių sąsajų su Kauno miesto savastimi. Pateikti projekto sprendimai kompoziciškai nerespektuoja šalia esančių gretimybių ir disonuodami su jomis, nuvertina esamas Nekilnojamo kultūros paveldo vertingąsias savybes, sudarydami akivaizdžią vizualinę taršą supantiems paveldo objektams. Tvarkybos (tyrimų) dalyje nepateiktos išvados ir apibendrinti siūlymai. Nepateikta tvarkybos darbų projekto specialioji ekspertizė. Pagal pristatomus sprendinius sunaikinamas Vienybės aikštės monumentalumas, naikinami aikštės savasties ženklai;

sprendimai yra invaziniai, pernelyg universalūs, nekontekstualūs, nesusiję su buvusiu aikštės ir jos gretimybių turiniu ir nederamu disonansu menkinantys jų istorinę, reprezentacinę reikšmę, galimi bet kokioje žemesnės vertės vietoje kaip laisvo užstatymo rajonuose formuojamų parkų ir skverų kompoziciniai metodai;

priešais Laisvės skulptūrą atveriant įvažiavimo/išvažiavimo iškasą bei stoginę, menkinamas jos reikšmingumas, o semantika įgyja idėją iškreipiančių poteksčių. Taip pat apsunkinamas Vytauto Didžiojo Karo muziejaus funkcionavimas;

nuo Putvinskio g. laiptų aikštės link ir pačioje aikštėje nenumatyti pandusai, nuovažos, o tai yra trukdis žmonių su negalia, tėvų su mažais vaikais bei dviratininkų ir riedutininkų judėjimui;

komplikuotas įvažiavimo/išvažiavimo į parkingą įrengimas ties VDU/KTU studentų skveru, smarkiai blogins universitetų funkcionavimo sąlygas ir faktiškai sunaikins studentų skverą;

rengiant naujus pasiūlymus būtina suformuoti socialinę užduotį, įtraukti bendruomenę, akademinius sluoksnius į diskusiją, taikyti tyrimų metodus, leidžiančius išgirsti jos nuomonę prieš priimant sprendimus dėl galutinio teritorijos tvarkymo;

tolesnėje projekto vystymo eigoje turi būti išsaugotas gretimų teritorijų pasiekiamumas, tinkami privažiavimai ir pėsčiųjų prieigos prie Vytauto Didžiojo karo ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejų bei Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetų.



