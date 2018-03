Du mitai ir dvi tiesos apie Švedijos būsto rinką

Švedijos, ypač jos sostinės, būsto rinka yra įkaitusi, tačiau kalbant apie susidariusią situaciją diskusijas atskiedžia mitai, skatinantys paniką. O jos, pasak analitiko, dar nereikia, nes kataklizmų nenusimato.

„Tai tam tikras atsitrenkimas į lubas. 2018 m. kataklizmų neturėtų būti, bet kasmetinio augimo po 15–20% laikai jau baigėsi. Šie metai turėtų atkartoti 2017-ųjų rezultatus, velnišką augimą turėtų pakeisti įsivyraujantis stabilumas Skandinavijoje“, – sako Gintaras Toločka, NT konsultacijų kompanijos „Newsec“ konsultantas.

Pirmasis mitas, kalbant apie Švedijos būsto rinkos perkaitimą, sako p. Toločka, susijęs su plėtotojų skaičiaus augimu. Esą vien Stokholme per pastaruosius kelerius metus vystytojų skaičius išaugo 10 kartų – nuo 40 iki 400.

„Iš tikrųjų aktyvių vystytojų skaičius išaugo nuo 60 iki 80“, – sako p. Toločka.

Dar vienas mitas, pasak jo, kad būstų statybos apimtys Švedijoje niekada nebuvo tokio masto.

„Taip, 2007-2008 m. tempai buvo mažesni. Šiuo metu per metus pastatoma apie 45.000 vienetų būsto. Tačiau 1965–1993 m. – tuos tris dešimtmečius – kasmet buvo pastatoma kur kas daugiau nei dabar“, – aiškina „Newsec“ analitikas.

Kita vertus, sako jis, kai kurie dažniausiai apie Švedijos rinką sklandantys teiginiai yra teisingi. Pavyzdžiui, kad šiuo metu išsinuomoti būstą Stokholme ilgam laikui yra sudėtinga.

„1,5 mln. gyventojų turinčiame mieste siūloma 700–800 būstų. O 10 mln. gyventojų turinčioje šalyje yra tik apie 5.000. Urbanizacijos tempai žvėriški, todėl nuomojamo ploto trūksta. Prieš 15-20 metų kasmet buvo nugriaunama po 2.000-4.000 būstų, nes nerasdavo kur panaudoti. O dabar nebūtų sudėtinga rasti pirkėją ar nuomininką, populiacija Skandinavijoje sparčiai auga“, – aiškina p. Toločka.

Dar viena tiesa analitikas vadina teiginį apie be precedento augusius statybos kaštus. Tiesa, šie dabar jau koreguojasi.

„Statybos kaštai nuo 2014 m. pabaigos iki pat 2017 m. kasmet augo po 10–15%. 2015 m. ir 2016 m. rinkai buvo rekordiniai. Be to, Skandinavijoje, kaip ir Baltijos šalyse, sunku dėl darbuotojų, todėl kilo darbo užmokestis. Pernai Skandinavijoje, labiausiai Švedijoje, kainų augimas stabtelėjo: vystytojai pristabdė plėtros planus, todėl statybų kompanijos pradėjo mažinti kaštus. Taigi statybos kaštai pasiekė aukštą tašką ir dabar bus stabilūs arba pradės mažėti“, – sako p. Toločka.

VŽ rašė, kad 2017-uosius Švedijos būsto rinka baigė didžiausiu kritimu nuo 2008-ųjų. Tačiau rinkos dalyviai ir analitikai ramina: kainų korekciją lėmė bandymai pasivyti paklausą.

Prie būsto kainų mažėjimo prisidėjo ir rinkos prižiūrėtojo veiksmai griežtinant skolinimosi būstui sąlygas, reikalaujant vietos bankų sustiprinti kapitalą. Tai lėmė pirkėjų elgsenos pokyčius – jie ilgiau užtrunka priimti sprendimus įsigyti būstą, nes pasiskolinti tapo sunkiau, be to, ir kainos tapo per didelės. Šias tendencijas gali sustiprinti centrinio banko apsisprendimas jau šiais metais, pirmą kartą per pastaruosius 7-erius metus, padidinti bazinę palūkanų normą, kuri šiuo metu siekia minus 0,5%.

Apie tai, kad Lietuvoje veikiančių didžiųjų bankų tėvynės būsto rinkoje pastebima nerimą keliančių ženklų, kalbama jau kurį laiką. Per pastaruosius 10 metų būsto kainos Švedijoje sparčiai pakilo, namų ūkių skola taip pat. Riksbankas, centrinė Švedijos finansų institucija, dar pernai įspėjo, kad „aukštas ir augantis namų ūkių įsiskolinimo lygis kelia rimtą grėsmę finansiniam ir makroekonominiam stabilumui“. Riksbanko duomenimis, namų ūkių įsipareigojimai praėjusių metų pabaigoje sudarė per 180% disponuojamų pajamų.

Lietuvos banko vertinimu, įvykus būsto kainų korekcijai Šiaurės šalyse, pavyzdžiui, Švedijoje, ir šių šalių bankams patyrus nuostolių, Lietuvos finansų sistema galėtų būti paveikta trimis labiausiai tikėtinais kanalais. Didžiausia rizika – jei bankų grupės mažintų kreditavimo apimtį Lietuvoje.