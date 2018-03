Paskutiniuoju „B23“ etapu Avulis rinkai pasiūlys 120 butų

Sostinės Naujamiesčio mikrorajone nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ statomame daugiabučių kvartale pradedamas paskutinis etapas.

Bendrovė praneša, kad trečio ir paskutinio etapo metu bus pastatyti dar trys daugiabučiai, rinkai pasiūlant 120 butų. Iš viso kvartalą sudarys 8 daugiaaukščiai su 429 butais.

Paskutinių 6-7 aukštų daugiabučių statybą planuojama baigti kitų metų pirmąjį ketvirtį. Čia butų plotas sieks 30–83 kv. m, vieno kvadratinio metro kaina prasideda nuo 1.582 Eur.

Į trečio etapo statybas „Hanner“ investuoja 7 mln. Eur.

Dviejuose kvartalo namuose jau gyvena naujakuriai, o šiuo metu statomuose antrojo etapo namuose parduota 70% butų, teigia bendrovė.

„Naujamiestis yra vienas populiariausių mikrorajonų Vilniuje. Jis naujakurius traukia dėl to, kad yra arti miesto centro, kitų kasdieniam gyvenimui reikalingų objektų. Uždara kvartalo teritorija su poilsio zonomis, fontanu, vaikų žaidimo aikštelėmis sukuria patogią vietą gyventi mieste“, - pranešime cituojamas Arvydas Avulis, „Hanner“ valdybos pirmininkas.

Buvusios grąžtų gamyklos 1,7 ha ploto teritoriją Vilniaus Naujamiestyje „Hanner“ įsigijo 2015 m. Nuo 2016 m. čia bendrovė investavo 25 mln. Eur.

Šalia daugiabučių projektą vysto ir „Norvelitos“ savininkai. VŽ rašė, kad Birželio 23-iosios ir Statybininkų gatvių sankirtoje plėtojamas daugiabučių projektas „Birželio namai“ – investicijos sieks apie 17 mln. Eur.

2018 m. „Hanner“ į gyvenamosios paskirties NT projektus planuoja investuoti 24 mln. Eur. Be „B23“, šiemet bus plėtojami kiti bendrovės projektai: „Žvėryno namai“, „Centro rezidencija“. Be to, investavus 7 mln. Eur Vilniuje bus pradėtos naujų projektų statybos Utenos ir Algirdo gatvėse.