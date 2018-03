Giruliuose parduodamas sklypas potencialiam būstų kvartalui

VĮ Valstybinės žemės fondas (VŽF) aukcione parduoda sklypą Klaipėdoje, Giruliuose, kuriame būtų galima išplėtoti gyvenamųjų namų kvartalą.

Beveik 3,5 ha ploto sklypo pradinė kaina – kiek daugiau nei 3 mln. Eur, e. aukcionas vyks kovo 22-ąją, nurodo VŽF. Jūrą nuo Šlaito g. 1 esančio sklypo pėsčiomis galima pasiekti maždaug per 15 minučių.

Tačiau potencialiam pirkėjui keliamos kelios sąlygos, susijusios su aplink sklypą esančia infrastruktūra, o tai mažina jo patrauklumą, sako Robertas Žulpa, NT bendrovės „Inreal“ analitikas.

„Šio sklypo pirkėjas privalės prisiimti tam tikrus nemažų investicijų pareikalausiančius įsipareigojimus – įrengti infrastruktūros koridorių, parengti Rasytės g. tęsinio techninį projektą ir įrengti jos tęsinio atkarpą. Šių įsipareigojimų įgyvendinimo kaštai yra sunkiai prognozuojami ir yra pagrindinis sklypo patrauklumą investuotojams mažinantis veiksnys, kadangi šiuos kaštus reikėtų pridėti prie sklypo pradinės pardavimo kainos“, – pažymi analitikas.

Arnoldas Antanavičius, NT ekspertas, VšĮ „Realdata“ direktorius, teigia, kad ši vieta išskirtinė ir unikali, vis dėlto abejoja, ar kas ryžtųsi investuoti.

„Klaipėdos rinkai tai per didelis ir per brangus objektas. Neįsivaizduoju investuotojo, kuris ryžtųsi įšaldyti daugiau nei 3 mln. Eur į tokią didelę teritoriją rinkoje, kurioje gyventojų skaičius kasmet mažėja. Vietiniams investuotojams tai greičiausiai yra per didelis kąsnis, o nevietiniams, pajėgesniems investuotojams finansiškai tai neturėtų būti patraukli investicija“, – mano p. Antanavičius.

