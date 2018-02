„Ober-Haus“: Vilniuje butų kainų augimas nebe toks spartus

Šių metų sausį visuose Lietuvos didmiesčiuose fiksuotas metinis butų kainų augimas. Tiesa, analitikai pastebi, kad Vilniuje butų kainų pokytis slopsta.

Tokias išvadas daro nekilnojamojo turto (NT) bendrovė „Ober-Haus“, paskelbusi savo sudarytą sausio Lietuvos butų kainų indeksą (OHBI). Šis fiksuoja butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.



Šių metų sausį OHBI reikšmė išaugo 0,1% (2017 m. gruodį indekso reikšmė nesikeitė). Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių augo 3,4% (2017 metų gruodį metinis augimas sudarė 3,6%).



Kaip kainos per metus padidėjo didmiesčiuose:



Vilniuje – 3,2%. 1 kv. m sausį vidutiniškai kainavo 1.469 Eur;

Kaune – 4,7% (1.033 Eur);



Klaipėdoje – 2,5% (1.098 Eur);



Šiauliuose –3,5%;



Panevėžyje – 3,7%.



„Žvelgiant į pastarųjų metų atskirų didmiesčių rezultatus, matyti, kad vienuose miestuose butų kainų augimas slopsta, o kituose kainų augimo tempas iš esmės išlieka nepakitęs arba kaip tik fiksuojamas spartesnis jo augimas. Didžiausi pokyčiai stebimi šalies sostinėje, kur kainų augimo kreivė leidosi sparčiausiai. Per pastaruosius trejus metus didžiausias metinis butų kainų augimas Vilniuje buvo užfiksuotas 2017 metų sausį ir tuomet jis sudarė 7,1%. Nuo to laiko Vilniuje beveik kiekvieną mėnesį fiksuojamas mažėjantis metinis augimo tempas ir per pastaruosius dvylika mėnesių jis sumažėjo 3,9 procentinio punkto, iki 3,2%. Iš esmės tai nestebina, kadangi pastaruosius penkerius metus būtent Vilniuje buvo stebimas pakankamai spartus butų kainų augimas ir pasiektas esamas kainų lygis bei kiti veiksniai jau neleidžia kainoms augti taip sparčiai kaip anksčiau“, – pranešime cituojamas Raimondas Reginis, „Ober-Haus“ vyresnysis rinkos analitikas.



Pasak jo, Kaune stebima priešinga situacija, kur per pastaruosius kelerius metus fiksuojamas didėjantis butų kainų augimo tempas. Jei 2015 m. pabaigoje–2016 m. pradžioje metinis butų kainų augimas nesiekė 1%, tai 2017 m. pabaigoje–2018 m. pradžioje metinis augimas viršijo 4,5%.



„Situaciją Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje galima įvardyti kaip stabilią – kainų augimo tempas per pastaruosius kelerius metus, palyginti su Vilniumi ar Kaunu, keitėsi mažiausiai arba neturi aiškios krypties“, –pastebi p. Reginis.



Sausį savininkus Lietuvoje pakeitė 2.374 butai, rodo negalutiniai Registrų centro duomenys. Tokie mėnesio butų pardavimų rodikliai – žemiausi per pastaruosius porą metų. Nuo 2017 m. pabaigos rezultatų jie atsiliko 12,9%, o lyginant su pernykščio sausio pardavimais, buvo 2% mažesni.



Vilniuje savininkus pakeitė 757 butai. Per mėnesį jų pardavimai smuktelėjo 15,4%, o per metus – 7,8%. Sausiui nebūdingu aktyvumu išsiskyrė Kauno būsto rinka. Per pirmąjį metų mėnesį šiame mieste pirkėjai įsigijo 333 butus ir 66 namus, o tai yra atitinkamai 3,3% ir 69,2% daugiau nei praėjusių metų pradžioje. Gruodį Kaune buvo parduota 360 butų ir 76 namai.