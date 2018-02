Jei dalijiesi automobiliu, gali dalytis ir parkavimo vieta

Didmiesčiai kišasi nuo automobilių, vairuotojai susiduria su parkavimo vietų trūkumu, tačiau ir šią problemą gali išspręsti dalijimosi ekonomikos vajus. Estų startuolis „Barking“ pasiūlė sprendimą ir sako, kad mielai jį perkeltų į Lietuvą – jei atsirastų to norinčių vietos partnerių. Be to, bendrovė Lietuvoje derasi su „Baltic Patroleum“ ir „Švaros broliais“ dėl išmanaus automobilių plovyklų sprendimo.