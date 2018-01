„Continental“ projektą įgyvendins lietuviai

Vokietijos technologijų ir automobilių komponentų pramonės kompanija „Continental“ patvirtino, kad inžinerinio konsultavimo ir projektų valdymo UAB „Baltic Engineers“ šiemet sukurs bei pradės įgyvendinti naujausią „Continental“ gamyklos statybos projektą Kauno LEZ.

„Baltic Engineers“ ankčiau tapo langų gamybos komplekso, kylančio Marijampolės LEZ, statybų projektuotoja ir valdytoja. Šio projekto vertė 100 mln. Eur. Iki tol įmonė vykdė IKEA projektus Vilniuje bei Rygoje.

„Tarptautiniams partneriams esame įdomūs, nes turime kompetencijų suteikti projektavimo ir projektų valdymo paslaugas vienu metu,“ – sako Darius Kvedaras, „Baltic Engineers“ generalinis direktorius.



Pasak generalinio direktoriaus, „Continental“ gamykla projektuojama pasitelkus pažangiausią 3D Informacinio pastato modeliavimo – BIM (angl. Building Information Modelling) – programinę įrangą bei BIM projekto valdymo standartus. Naudojant minėtą šiuolaikišką projektų kūrimo ir valdymo metodiką, kiekviename etape gali būti kontroliuojama projekto kokybė, darbų terminai, resursai, būsimas statybų biudžetas, o vėliau ir statybų eiga bei valdymas, pastato priežiūra ir jo eksploatacija.

Be to, projektas rengiamas vadovaujantis JAV tvaraus projektavimo sistemos „LEED“ (angl. Leadership in Energy and Environmental Design) reikalavimais.



Prie Kauno iškilsianti gamykla užims 16.000 kv. m plotą ir turės atitikti A+ energinės klasės reikalavimus.

Siekiant kuo efektyviau panaudoti energiją būsimame pastate, ketinama atlikti ne tik pastato, bet ir visų technologinių įrengimų dinaminį, energinį modeliavimą. Jis bus vykdomas gamyklą „pastačius“ virtualioje erdvėje bei imituojant pastato gyvavimą ir fiksuojant konkrečius energijos sąnaudų pokyčius per visus metus. Energinis modeliavimas leis „Baltic Engineers“ projektuotojams itin tiksliai parinkti energiją taupančius sprendimus ir medžiagas, atsižvelgiant ne į teorinius skaičiavimus, bet į realius, modeliavimo metu gautus duomenis.

Planuojama, kad „Continental“ gamyklos statyba bus baigta 2019 m. antrojo ketvirčio pabaigoje. Čia dirbs apie 1.000 specialistų. VŽ primena, kad bendra „Continental“ investicija siekia 95 mln. Eur. Paskutinėmis spalio dienomis VŽ pranešė apie „Continental AG“ padalinio „Continental Automotive“ ketinimą Lietuvoje statyti automobilių pramonei skirtų elektronikos komponentų gamyklą.

VŽ rašė, kad nauja, 29-oji, gamykla prie Kauno dabar 28 gamyklas pasaulyje valdančiai įmonei tapo reikalinga, siekiant tenkinti nuolatinį produkcijos paklausos augimą.

„Dar neseniai automobiliuose nebuvo nė vieno jutiklio, o dabar jų naudojimo skaičius nepaliaujamai didėja“, – VŽ tuomet sakė Peteris Gruenas, už strategiją ir planavimą atsakingas „Continental Automotive“ viceprezidentas. Be to, papildomas pajėgumas bus reikalingas planuojant pasirengimą savavaldėms technologijoms.