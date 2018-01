Valdiški milijonai - už apsamanojusį NT

Audito išvados apie valstybės nekilnojamojo turto (NT) valdymą tik pakartojo viešą paslaptį – karalius nuogas. Valstybė, apglėbusi apie 3 mlrd. Eur vertės turto, yra prasta šeimininkė: pagal NT apimtis Lietuva lenkia daugelį valstybių, tačiau didelė jo dalis yra menkavertė, o turto išlaikymas kasmet iš šalies biudžeto ištraukia apie 180 mln. Eur. Per 28 metus valstybė taip ir nesuformavo NT valdymo strategijos, nepasirūpino efektyviu jo valdymu.

Nė vienai valdžiai nerūpėjo, kiek to turto apskritai yra. Tik nerūpestingai seikėjo valstybės finansus už jo išlaikymą, kartu dūsaujant dėl biudžeto deficito, dėl trūkstamų lėšų medikams, pedagogams, policininkams etc.

Žvelgiant į Valstybės kontrolės (VK) atlikto valstybės NT valdymo audito skaičius atrodo, kad Lietuva yra aukso kasyklų kraštas, kurio valdžia dosnia ranka gali leisti sau švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus visokiems sandėliukams, pirtims, poilsio namams, apgriuvusioms fermoms ir kitiems objektams, didžioji dalis kurių neturi nieko bendro su valstybės funkcijomis arba yra apleisti. Neūkiškumo mastai išties įspūdingi, valstybės NT valdymas menkai siejamas su efektyvumu, tačiau jokių prošvaisčių artimiausiu metu tikėtis neverta - ką daryti su 28.100 objektų valstybės NT valdytojai nežino: teplanuojama, kaip bus valdoma tik apie 20% šio turto.

Valstybinės institucijos nesibodi investuoti lėšų į praktiškai nenaudojamus NT objektus. Vienas iš pavyzdžių, kurį pateikia VK – Palūšėje esantis turizmo kompleksas, kurį pasitikėjimo teise valdo Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija. 2014 m. iš ES struktūrinių fondų į jį buvo investuota 1,6 mln. Eur. Kontrolieriai nustatė, kad kompleksas veiklai vykdyti iki 2017 m. liepos 27 d. buvo nenaudojamas. Lėšos investuotos ar „įsisavintos“? Sunku suvokti, kam, pavyzdžiui, įvairius mokymus reikia rengti pirtelėse, tuo „įteisinant“ jų būtinybę ir svarbą valstybei?

Apglėbusi nenaudojamą NT valstybė, t.y., atitinkamos už tą turtą atsakingos institucijos, didžiosios dalies pastatų netvarko, tačiau ir neparduoda – pasak privačių NT plėtotojų, tokie objektai, teritorijos – tai ne tik įšaldyti milijonai eurų ir šimtai milijonų, skirti jų išlaikymui, tai - ir nesukurta pridėtinė vertė, kurią plėtotojai galėtų suteikti apleistas teritorijas paversdami gyvenamaisiais namais, komerciniais pastatais ar rekreacinėmis zonomis.

Suskaičiuota, kad kone pusė objektų – menkaverčiai pastatai: malkinės, tvartai, kiemo rūsiai ir pan. Pardavus, tarkim, tvartus ar apgriuvusias fermas, nauji savininkai galėtų juos nugriauti, o žemę paversti dirbama. Arba už tuos pinigus galima būtų įvykdyti bent keletą viešajam interesui tarnaujančių projektų.

Negana to, 2016 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 129 valstybei priklausantys NT objektai, po kuriais niekada taip ir nebuvo suformuoti sklypai. Ir ne bet kokie objektai – tarp jų ir Vyriausybės kanceliarija, ir ne vienos savivaldybės administracija! Jei NT vystantis verslas be to negali nė krustelėti, tai pagrindinėms šalies institucijoms įstatymai negalioja?

Dar vienas paradoksas: jei menkaverčiai pastatai neparduodami, o tik riogso ir ryja pinigus, tai prestižinėse ir brangiose sostinės gatvėse esantys valstybei priklausantys pastatai atiduodami naudotis ...veltui. Jie panaudos pagrindais perduoti viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir kt. Iš viso tokiu būdu perduota apie 16% valstybės NT. Neretai tokie pastatai atiduodami subjektams, kurie uždirba pajamų veiklai vykdyti – teikia mokamas paslaugas ir pan. Valstybės dosnumo dėka jie ne tik nemoka už „gyvenimą“, bet dar ir iškreipia konkurenciją rinkoje.

Kad karalius nuogas buvo žinoma seniai, sunku net suskaičiuoti, kiek apie tai rašė VŽ. Nė vienai Vyriausybei nerūpėjo, kiek NT valdo valstybė, kiek tai kainuoja valstybei, kokios naudos iš jo galėtų gauti valstybė etc. VŽ nuomone, galbūt, Valstybės kontrolės auditas, kurio išvados negali nebadyti akių net ir labiausiai užsimerkusiems politikams, bus tas spyris, pagaliau išjudinsiantis užpelkėjusią problemą.