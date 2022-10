Finansų ministrė Gintarė Skaistė: „Naujos kartos Lietuva“ planas padės atremti dabarties iššūkius

Finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Daugiau nei 2 mlrd. Eur investicijų pagal įvardytus svarbiausius prioritetus – tiek iki 2026-ųjų turėtų būti investuota Lietuvoje pagal planą „Naujos kartos Lietuva“. Šis planas – ES programos „Next Generation EU“ dalis, o pastaroji gimė reaguojant į Covid-19 pasekmes ES šalių narių ekonomikoms. Visgi Lietuva dėl pandemijos nukentėjo mažiau nei kitos ES valstybės, tad ES dotacijos ir papildomi finansiniai instrumentai kreipiami į didžiausius mūsų šalies ilgalaikius strateginius iššūkius, teigia Gintarė Skaistė, Lietuvos finansų ministrė.

Ministrės teigimu, „Naujos kartos Lietuvos“ planas įsivažiuoja: iki šių metų pabaigos turėtų būti paskelbta kvietimų paraiškoms ES subsidijoms teikti už 1,7 mlrd. Eur. Šiuo metu kvietimų paskelbta už 415 mln. Eur. Pagal ES priemonę, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. Eur dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eur paskoloms.

„Pagrindines strategines kryptis padiktavo Europos Komisija (EK): buvo numatyta, kad kiekviena šalis narė žaliajai pertvarkai turi skirti 37%,o skaitmenizacijai – 20% ES priemonės lėšų. Kiti prioritetai susiję su Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimu. Lietuva Žaliojo kurso įgyvendinimui numatė skirti beveik 40% priemonės lėšų, tačiau šalia šios strateginės krypties pabrėžiame ir kitus prioritetus –energetinės nepriklausomybės stiprinimas, skaitmenizacija, aukštesnės pridėtinės vertės kūrimas, švietimo sistemos tobulinimas. Šios užduotys yra glaudžiai susijusios ir su Vyriausybės programiniais darbais“, – pažymi G. Skaistė.

Energetika ir skaitmenizavimas

Plano „Naujos kartos Lietuva“ investicijos, tikimasi, padės atremti šiandienos energetikos sistemos sukrėtimus, patiriamus visoje Europoje dėl karo Ukrainoje. Lietuva nemažą dalį lėšų kreipia į saulės energetikos plėtrą, taip pat pasirengimą vėjo parkų vystymui Baltijos jūroje.

„Šiuo metu pasigaminame tik trečdalį Lietuvai reikalingos elektros. Tuo tarpu atsinaujinantys šaltiniai nepriklauso nuo Rusijos ar dujų rinkų. Todėl atlikus minimas investicijas, tikimės, smarkiai priartėsime prie ilgalaikių energetinės nepriklausomybės tikslų“, – sako ministrė.

Greta elektros generavimo Lietuvoje finansavimo, dėmesys atkreipiamas ir į kitą problemos pusę – energijos taupymą. Kad energija būtų naudojama efektyviau, dalis programos investicijų nukreipta į renovacijos – tiek daugiabučių, tiek viešųjų pastatų – skatinimą.

Dalis lėšų keliaus elektromobilių ekosistemos plėtrai. „Sprendžiant pagal technologijų vystymąsi, netrukus elektromobilių baterijos bus labiau pritaikomos masiniam vartojimui ir tai leis iš taško A į tašką B nukeliauti be rūpesčių. Įkrovimo stotelių plėtra Lietuvoje planuojama masiška – tūkstančiais, taip pat ir daugiabučių bei verslo įmonių kiemuose. Sukūrus šią infrastruktūrą, tikimės švaraus transporto proveržio“, – pasakoja G. Skaistė.

Kalbėdama apie paskatas skaitmenizavimui, ministrė teigia, kad bus investuojama į skaitmeninius tinklus ir į žmonių gebėjimą jais naudotis, į valstybės duomenų atvėrimą ir jų perkėlimą į elektroninę erdvę, valstybės teikiamų paslaugų skaitmeninimą. Kaip pavyzdys pateikiamas Statistikos departamento virsmas Valstybės duomenų agentūra, kuomet ši institucija turės įrankius surinkti daugiau duomenų ir juos atverti. Duomenys bus renkami ne vien statistikos tikslais, jie galės būti panaudojami tiek verslo procesams optimizuoti, tiek mokslui. Manoma, kad tai suteiks paspirtį aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimui.

Sudėtingesni prioritetai

Iš viso, derinant su Vyriausybės programa, plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytos septynios investicinės kryptys: be žaliosios pertvarkos ir skaitmenizavimo, taip pat ir švietimas, sveikata, socialinė apsauga, inovacijos ir mokslas, viešojo sektoriaus pertvarka.

„Planas sudarytas tam, kad kiekvienai sričiai būtų skirtas atskiras „stalčius“ – jis turi savo šeimininką, atsakingą už konkrečias reformas. Prioritetų nemažai – ir ne veltui, tarp jų yra ir tie, nuolat minimi Europos Tarybos rekomendacijose Lietuvai – švietimo, sveikatos apsaugos sistemų reformos. Šios rekomendacijos Lietuvai teikiamos jau daugybę metų, tačiau su jomis susiję sprendimai nėra populiarūs. Visgi stengėmės kiek įmanoma atliepti rekomendacijas, juolab jos susijusios su kai kuriais ilgalaikiais gerovės rodikliais, pagal kuriuos Lietuva atsilieka nuo ES vidurkių“, – paaiškina ministrė.

Šiuo metu jau yra parengtas sveikatos priežiūros įstaigų teisės aktų paketas. Dėl jo Seime, nepaisant daugybės diskusijų, buvo rastas bendras sutarimas. Pakete kalbama apie sveikatos paslaugų koncentravimą – tai reiškia, kad smulkesnėms regionų sveikatos įstaigoms reikės kai kurių paslaugų atsisakyti, jos bus telkiamos didesniuose centruose. Judėjimas šia kryptimi kelia prieštaringų diskusijų – žmonėms kartais atrodo, kad sveikatos paslaugos tolinamos nuo jų gyvenamosios vietos.

Ministrė sutinka, kad jaučiamas pasipriešinimas šiai pertvarkai: „Manau, nė viena reforma nepraeina visiškai lengvai. Tačiau norint tobulėti, būtinas ir pokytis. Atsižvelgę į įvairius skaičiavimus, matavimus, manome, kad paslaugų koncentravimas prisidės prie aukštesnės sveikatos paslaugų kokybės. Tarkime, mažoje ligoninėje tam tikro tipo operacija galbūt atliekama kartą per mėnesį, tad vargu ar galima tikėtis tokios pačios kokybės kaip ligoninėje, kurioje tokios operacijos atliekamos triskart per dieną. Taigi, bazinė sveikatos priežiūra paliekama arti žmogaus, o sudėtingesnės paslaugos telkiamos didesniuose centruose, siekiant užtikrinti aukštesnę kokybę ir suburti geresnius specialistus. O ilgalaikis tikslas – siekti, kad žmogaus sveiko gyvenimo trukmė ilgėtų, dabar pagal šį rodiklį smarkiai atsiliekame nuo ES vidurkio.“

Daug diskusijų tebeverda ir dėl viešojo sektoriaus pertvarkos – vadinamoji viešojo sektoriaus reforma vis dar rengiama. Pasak ministrės, dar nėra galutinio sutarimo, koks turėtų būti valstybės tarnybos modelis šiuolaikinėje erdvėje, kiek jis keistinas. Tačiau pasitelkiant skaitmenizaciją, techniškai kai kurie valstybės paslaugų tobulinimo procesai jau vyksta.

Planą žadama išplėsti

Nuo praėjusių metų liepos, kai buvo patvirtintas planas „Naujos kartos Lietuva“, ištiko bent keletas naujų šokų: Lietuvoje prireikė valdyti migrantų krizę, vėliau visą pasaulį sukrėtė Rusijos karas Ukrainoje. Į klausimą, ar būtų galima, atsižvelgiant į šias naujas aplinkybes, koreguoti investicijų planą, ministrė pažymi – iš esmės keisti planą būtų labai sudėtinga, kadangi jį ratifikavo visos kitos šalys narės, EK taip pat nepritaria strateginių planų keitimui.

Tačiau dalis plano prioritetų, anot G. Skaistės, padės atremti dabartinių sukrėtimų pasekmes – tarkime, elektros generacijos Lietuvoje skatinimas bei kitos su energetiniais ištekliais susijusios priemonės, orientuotos į energetinės nepriklausomybės didinimą. „Mums reikalingi ilgalaikiai sprendimai, tiek energetikos, tiek kitose srityse. Tuo tarpu nenumatytų šokų iš anksto apgalvoti turbūt neįmanoma, iš dalies visada būname priversti reaguoti į sukrėtimus ir priimti sprendimus pagal esamą situaciją.“

Be to, pasak finansų ministrės, Lietuva, šalia skirtųjų 2,2 mlrd. Eur investicijų subsidijomis, dar nepasinaudojo papildoma galimybe skolintis geromis sąlygomis. „Anksčiau tokio poreikio nebuvo, kadangi skolinimosi kaštai rinkoje buvo priimtini. Dabar skolinimasis brangsta, todėl papildomoms Lietuvos reikmėms ketiname pasinaudoti šiuo ES sukurtu finansavimo per paskolas instrumentu. Taip nacionalinį investicinį planą ne pakeisime, bet išplėsime ir papildysime“, – žada finansų ministrė G. Skaistė.

