Su Trumpo panieka „The New York Times“ pelnas augo 66%

JAV žiniasklaidos kompanijos „The New York Times“ šių metų pirmojo ketvirčio pelnas, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, augo 66% ir siekė 21,9 mln. USD.

Kompanijos pajamos per ketvirtį pasiekė 413,9 mln. USD. Prieš metus jos sudarė 398,8 mln. USD.

„The New York Times“ mokamo turinio prenumeratorių skaičius per ketvirtį išaugo 139.000, tai yra 25% daugiau nei per 2017 m. pirmąjį ketvirtį. Dabar žiniasklaidos bendrovės mokamo turinio prenumeratorių skaičius siekia 2,8 mln.

Markas Thompsonas, bendrovės vadovas, komentuoja, kad pajamos iš turinio apmokestinimo sudaro maždaug du trečdalius visų „The New York Times“ pajamų.

„Toliau tęsiame prenumeratos modelio taikymą ir įvedame naujus produktus, todėl tikimės ir tolimesnio augimo“, – komentuoja vadovas, kurį cituoja „Financial Times“.

Manoma, kad prie geresnių žiniasklaidos bendrovės rezultatų prisidėjo ir Donaldas Trumpas, JAV prezidentas. Jis dažnai užsipuola „The New York Times“ ir televiziją CNN teigdamas, kad jos skleidžia melagingas naujienas (angl. fake news). Beje, CNN taip pat pastaruoju metu demonstruoja stiprius finansinius rezultatus ir pranoksta ankstesnius lūkesčius.

„CNN laimi dėl aštrėjančio politinio klimato“, – teigė Johnas Martinas, bendrovę kontroliuojančios „Time Warner“ televizijos padalinio vadovas.