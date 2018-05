Darbą atnaujina LRT programų pirkimo komisija

Pasikeitus Lietuvos radijo ir televizijos administracijai, darbą atnaujina programų pirkimo komisija, nuo rudens žadama programų konkursus skelbti triskart per metus. Kaip informuoja nacionalinis transliuotojas, Televizijos ir radijo programų sukūrimo ir jų parengimo transliuoti paslaugų pirkimo komisija per artimiausias savaites įvertins konkursui pateiktas laidas ir programas, vadovaudamasi daugeliu kriterijų – LRT misijos, meniniu, kūrybiniu, kaštų optimizavimo, turinio sinergijos, komunikacijos ir kitais. Planuojama, kad pradedant 2018 m. rudeniu konkursai programų pirkimui bus rengiami 3 kartus per metus, o dokumentinius bei meninius filmus bus galima pateikti bet kada, tikintis atsakymą gauti per mėnesį. Atnaujintą komisija sudarys jos pirmininkas, Gytis Oganauskas, LRT generalinės direktorės pavaduotojas, Aldaras Stonys, LRT televizijos programų direktorius, Audrius Giržadas, Televizijos vyriausiasis prodiuseris, Audrius Matonis, Televizijos naujienų vadovas, Vladimiras Laučius, , LRT naujienų portalo vyriausiasis redaktorius, Inga Šaltė-Daukšienė, Finansų ir ekonomikos departamento vadovė, Daiva Apšegienė, vyriausioji teisininkė, Renata Lebedevienė, Komunikacijos ir teisių valdymo departamento vadovė, Irma Tiškutė, Televizijos projektų vadovė, Junita Budvytienė, Televizijos produkcijos įsigijimo ir programų įsigijimo skyriaus vadovė, Tadas Jačiauskas, Programų planavimo skyriaus vadovas. Ponas Oganauskas sako, kad komisija sieks kuo didesnio atvirumo ir skaidrumo, saugant informaciją, kuria galėtų būti pakenkta LRT konkurencingumui. „Viešinsime bendrus LRT poreikius, kiek projektų pirksime, kiek išleisime. Tuo pačiu skelbsime ir daugiausiai projektų pateikusias įmones bei bendrą visų prodiuserių pateiktų projektų skaičių, bendrą visų projektų vertę“, – sako p. Oganauskas.