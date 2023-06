„Maserati“ savo lenktyninį modelį GT2 kurs su patyrusiais YCOM

Pavasarį „Maserati“ pranešė, kad grįžtą į GT lenktynes ir trasoje pirmąkart išbandė savo lenktyninį modelį „Maserati GT2“, kuris sukurtas ant supersportinio modelio MC20 bazės. Šiai misijai gamintojas suvienijo jėgas su YCOM kompanija. Pastaroji yra pirmaujanti pažangių technologijų, automobilių sporto projektų vystymo ir lengvųjų kompozitinių konstrukcijų gamybos ekspertė.

Po šių metų debiuto devintajame „Formulės E“ čempionato sezone „Maserati“ ruošiasi grįžti į didįjį žiedinių lenktynių sportą. Pasiruošimas dalyvauti „Fanatec GT2“ Europos serijoje jau prasidėjo, o „Maserati“ yra pasiruošę lenktynių komandoms pasiūlyti modelį, kuris ne tik pasižymi įspūdinga galia bei tobulu balansu trasoje, bet ir spinduliuoja „Maserati“ būdingu stiliumi.

Projektai kalba patys už save

Nuo pat pirmųjų projekto etapų, kai buvo kuriamas „Maserati GT2“ lenktyninis modelis, YCOM pasirodė esąs idealus komandos partneris, kuris gali užtikrinti greitą ir kokybišką projekto vystymą.

YCOM savo veiklą pradėjo 2008 metais ir kaip „Maserati“ yra įsikūrę vadinamajame Italijos „Motor Valley“ regione. Kompanija yra tikriausias Italijos inžinerijos meistriškumo pavyzdys, nes kompanija aktyviai dalyvauja kuriant technologijas komandoms „Formulėje 1“, Le Mano 24 valandų lenktynėse, įvairiuose GT čempionatuose visame pasaulyje ir prestižinėse elektrinių bolidų lenktynėse „Formulė E“. Jie reikšmingai prisidės prie galutinio „Maserati GT2“ vystymo ir garantinio aptarnavimo komandoms.

Įpareigojanti praeitis

Kaip pasakoja „Maserati Corse“ lenktynių padalinio vadovas Giovanni Sgro, „Maserati“ pradeda naują etapą savo istorijoje, tačiau puikiai supranta, kaip stipriai įpareigoja pasiekimai praeityje.

„Maserati Corse“ lenktynių padalinio vadovas Giovanni Sgro, „Maserati“ ir YCOM vykdantysis direktorius Nicola Scimeca.

„Mūsų pergalinga praeitis automobilių sporte, priverčia kurti konkurencingus projektus. Nebuvo sunku priimti sprendimą dirbti su tokiu patyrusiu partneriu kaip YCOM. Pasirinkome dirbti su žmonėmis, kuriuos į priekį veda ta pati aistra, vertybės ir ambicijos. Orientuojamės į meistriškumą ir gebėjimą sukurti galingą automobilį, galintį konkuruoti aukščiausiu automobilių sporto lygiu. Esu įsitikinęs, kad „Maserati GT2“ atspindės visas šiame projekte dalyvaujančių žmonių pastangas ir taps puikiu įrankiu siekti pergalių trasose“, – sako jis.

Lenktyninis modelis yra sukurtas ant supersportinio „Maserati MC20“ kupe bazės pagal visas GT2 klasės taisykles. Abiems automobiliams teks susidoroti su nelengva užduotimi – pakartoti legendinio „Maserati MC12“ sėkmę, kuris pelnė ne vieną pergalė GT čempionatuose nuo 2004 iki 2010 metų. Todėl gamintojas stengiasi sukurti tokį modelį, kuris ne tik atlaikytų iššūkius ir apkrovas lenktynėse, bet ir būtų geras pasirinkimas džentelmenų klasės vairuotojams dėl savo lengvo vairavimo ir galios.

Ta pati aistra lenktynėms

YCOM vykdantysis direktorius Nicola Scimeca prisimena, kad jam pačiam asmeniškai yra tekę prisidėti prie „Maserati MC12“ kūrimo.

„Kurdami „Maserati GT2“, taikome visas per pastaruosius 15 metų automobilių sporte įgytas žinias. YCOM ir „Maserati“ vienija stipri aistra lenktynėms ir greičiui, todėl mūsų komandai lengva dirbti šiame projekte. Be to, praeityje asmeniškai esu dalyvavęs MC12 kūrime, todėl džiaugiuosi, kad galime ir vėl prisidėti prie naujo lenktyninio modelio kartu su „Maserati“, – džiaugiasi jis.

„Maserati GT2“ kovo pradžioje jau turėjo pirmuosius testus „Autodromo Varano de' Melegari“ trasoje. Kol kas tai tik pirmieji iš daugelio testų, o „Maserati“ sugrįžimą į GT lenktynes simbolizuojantis GT2 modelis birželio pabaigoje bus pristatytas 24 valandų Spa lenktynėse Belgijoje.

Lenktyniniame modelyje sumontuotas revoliucinis „Nettuno“ V6 variklis iš supersportinio „Maserati MC20“. Šiame 630 AG variklyje veikia visiškai nauja ir „Maserati“ patentuota dvigubo uždegimo sistema. Tokio paties principo degalų uždegimo sistema yra ir „Formulės 1“ boliduose. Kompaktiškas ir galingas variklis kartu su anglies pluošto monokoku – geriausias būdas pasiekti konkurencingą svorio ir galios balansą. Tuo tarpu išlengvinto kompozitinio kėbulo aerodinamika spaudžia jį prie kelio posūkiuose ir sumažina oro pasipriešinimą, skriejant maksimaliu greičiu tiesiojoje.