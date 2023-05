NT vystytojams judėti pirmyn padeda sutelktinis finansavimas

Letsinvest bendruomenės finansuotas TechSpa, Druskininkai.

Sutelktinį finansavimą savo nekilnojamo turto projektams finansuoti vis drąsiau renkasi ir smulkus ar vidutinis verslas, ir stambūs vystytojai. Su nekilnojamo turto sutelktinio finansavimo platforma „Letsinvest“ bendradarbiaujančios bendrovės tikina, kad esminis laimėjimas šioje partnerystėje – greiti ir sklandūs procesai.

Lietuvoje 2018 m. startavęs nekilnojamo turto (NT) sutelktinis finansavimas išaugo rinkos debiutanto marškinėlius – šiandien į platformose finansuojamus projektus investuoja ne tik pavieniai investuotojai, bet ir įmonės. Pastarosios vis dažniau šį būdą pasitelkia ir savo vystomiems NT projektams finansuoti.

„Sutelktinis finansavimas stipriai populiarėja. Jo privalumas palyginus su bankiniu finansavimu yra didelis lankstumas: sprendimai dėl finansavimo priimami ženkliai greičiau, nėra perteklinių reikalavimų, akcentuojamasi į vystomą projektą, jo privalumus ir rizikas. Palyginus su kredito institucijom, procesas bendradarbiaujant su „Letsinvest“ yra ženkliai greitesnis“, – kalba Edvard Račevskij, UAB „Larėjas“, priklausančios NT plėtotojai „Groupinvest“, direktorius.

Patikima finansavimo alternatyva

Per sutelktinio finansavimo platformą „Letsinvest“ vienam iš „Larėjo“ projektų praėjusiais metais buvo surinkta rekordinė platformos lėšų suma – 2,2 mln. eurų. Unikaliam, atitikmens Vilniuje neturinčiam „Mozūriškių“ mažaaukštės statybos kvartalui greta miško su nuosavu pliažu investuotojai pasitikėjimo balsus atidavė labai greit: suma buvo surinkta vos per dvi savaites.

Surinktas lėšas įmonė skyrė žemės sklypo įsigijimui bei padengė su projektavimu susijusius kaštus, netrukus planuoja finansuotis ir pirmines statybos darbų stadijas. Pasak bendrovės vadovo, sutelktinis finansavimas yra ženkli pagalba, ypač projekto pradžioje.

„Vėlesniuose etapuose jau galima rinktis ir iš įvairesnių finansavimo būdų. Tačiau projekto pradžioje, nuo žemės įsigijimo iki statybų leidimo gavimo bei pirmųjų pastato registracijų, šis finansavimo būdas labai pasiteisina. Sutelktinio finansavimo paslaugomis mūsų grupės įmonės naudojosi ne kartą. Laikomės požiūrio, kad sveika, subalansuota projektų finansavimo proporcija – trečdalis nuosavo kapitalo ir du trečdaliai iš sutelktinio finansavimo“, – dėsto E. Račevskij.

Kasmetinės Lietuvos banko teikiamos apžvalgos byloja, kad sutelktinis finansavimas pastaraisiais metais pasitelkiamas gerokai dažniau – verslui, ypač smulkiam ir vidutiniam, tai yra alternatyvus finansavimo šaltinis. Tą pabrėžia ir kiti NT plėtotojai, per specializuotą NT sutelktinio finansavimo platformą „Letsinvest“ rinkę lėšas savo projektams.

„Sutelktinis finansavimas tarp vystytojų skinasi kelią, vis dažniau tenka su tuo susidurti. Manau, šis finansavimo būdas yra taikliausia alternatyva super nelankstiems bankams, pripažįstantiems tik paprastus standartinius projektus, ir dėl tokio savo nelankstumo rizikuojantiems greit likti sutelktinio finansavimo platformos užnugaryje“, – atvirai kalba Vidmantas Maslauskas, kurio plėtotas „Birutės parko vilų“ Palangoje projektas laimėjo tvariausio pajūrio objekto nominaciją „Delfi“ rinkimuose. Dalis lėšų šiam objektui taip pat buvo sukaupta per „Letsinvest“ platformą.

Darius Žakaitis, bendradarbystės erdvių plėtotojos „Tech Zity“ įkūrėjas ir vadovas, įvardija dar vieną priežastį, paskatinusią novatorišką projektą Druskininkuose iš dalies finansuoti per sutelktinio finansavimo platformą. Tai – galimybė investuoti projekto buriamos bendruomenės nariams.

„Druskininkų „TechSpa“ – tai mūsų bendruomenei pritaikyta darbo, gyvenimo ir poilsio erdvė kurorte su vaizdu į ežerą. Kurdami šį projektą, ieškojome dalinio finansavimo. Kadangi tai visai naujas formatas, bankams nebuvo drąsu, tad pinigų iš jų negalėjome tikėtis. Tačiau taip pat norėjome leisti prisidėti ir bendruomenės žmonėms, sudaryti jiems galimybę investuoti į projektą, kuriuo patys ir naudosis. Todėl pasirinkome sutelktinio finansavimo platformą „Letsinvest“. Viskas vyko sklandžiai, projektas jau sėkmingai įgyvendintas“, – kalba D. Žakaitis. Jo teigimu, „Letsinvest“ – puiki alternatyva tiek tiems, kas investuoja, tiek ir ieškantiems finansavimo.

Letsinvest bendruomenės finansuotos Birutės Parko Vilos, Palanga.

Greitis, pasitikėjimas ir skaidrumas

Lietuvos banko atliktos sutelktinio finansavimo sandorių vidutinės vertės analizės rodo, kad projektams susijusiems su NT plėtra investuotojai yra linkę skolinti didesnes sumas nei kitokio pobūdžio projektams.

Tai puikiai atspindi ir „Letsinvest“ augimas. Prieš daugiau nei du metus įsikūrusi platforma per 2022 m. padvigubino investuotojų skaičių ir nekilnojamo turto projektams sutelkė 7 mln. eurų – tai yra beveik dukart daugiau nei pirmaisiais savo veiklos metais. Vidutinė platformoje investuota suma siekia 46 tūkst. Eur ir yra didžiausia Lietuvoje bei viena didžiausių Europos sutelktinio finansavimo platformose. Ši platforma išsiskiria savo patrauklumu vidutiniams ir dideliems investuotojams, kadangi investuotojams pateikia kruopščiai atrinktus konservatyvios rizikos projektus. Tai leidžia išlaikyti nulinį vėlavimo rodiklį.

Šįmet „Letsinvest“ atvertė ir naują puslapį sutelktinio investavimo istorijoje: pirmą kartą sutelktiniu finansavimu buvo telkiama paskola saulės energetikos projektui. Pirmoji suma saulės elektrinių parkui Trakų rajone finansuoti platformoje surinkta vos per tris valandas, o trečiuoju etapu kiek daugiau nei milijonas eurų surinkta per nepilnas 4 dienas. Iš viso šiam projektui per platformą buvo sutelkta 2 259 000 Eur.

„Sutelktinį finansavimą jau esame išbandę Nyderlanduose dar 2017 m., o Lietuvoje džiaugiamės bendradarbiaudami su „Letsinvest“ komanda, kuri pateikė greitą, patikimą ir tvarų sprendimą“, – kalba Mindaugas Jaruševičius, saulės elektrinių parką vystančios ir daugiau kaip 15 metų šioje industrijoje veikiančios „Vindo Solar BV“ vadovas.

„Letsinvest“ vaidina svarbų vaidmenį demokratizuojant NT rinką, nes sukuria erdvę susitikti plėtotojų poreikiams ir investuotojų interesams. NT projektams suteikdama finansinį postūmį, investuotojams ji atveria galimybę prisidėti prie didelių, prasmingų projektų bei uždirbti iš jų teisingą ir stabilią grąžą. Su platforma „Letsinvest“ dirbantys NT plėtotojai pabrėžia, kad didžiausias laimėjimas čia – lankstumas bei greitis, kas versle yra didelis privalumas. Taip pat – skaidrūs susitarimai, sklandus bendradarbiavimas, tikslumas vykdant įsipareigojimus.

„Atsakymą dėl finansavimo savo projektui gavome greitai, mažiau nei per savaitę. Tereikia pateikti verslo plano santrauką ir užpildyti paraišką, tai nesudėtinga atlikti ir su vidiniais resursais. Žinoma, tai nereiškia, kad finansavimą galima gauti už gražias akis – projektus jie vertina rimtai ir profesionaliai, lengva ranka nedalija lengvatų“, – apibendrina D. Žakaitis.

