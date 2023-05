Investavimo strategija „parduoti gegužę ir pirkti spalį“ – ar veikia

Investuotojai ne tik žino posakį „parduok gegužę ir keliauk“ (angl. "Sell In May And Go Away"), bet ir taiko investavimo strategiją, kai turimi aktyvai parduodami iki gegužės galo, o nauji pirkimai pradedami spalį. „Mano pinigai“ paklausė, ką apie tokią strategiją mano profesionalai, lyginant ją su kitomis?