Investuotojas Toomas: „Virši-A“ – Latvijos degalinių karalienė

Alternatyvioji vertybinių popierių birža „First North“ laikyta nelikvidžia ir nuobodžia. Tačiau per pastaruosius dvejus metus joje atsirado labai patrauklių vietos įmonių, be to, neseniai Latvijoje įvyko itin įdomus IPO. Nusprendžiau atidžiau pažvelgti į būsimą kaimynės „brangakmenį“ – bendrovę „Virši-A“.