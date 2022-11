Kuo masiniai išpardavimai šiemet bus kitokie ir kam jų geriau vengti

Artėjant kalėdiniam laikotarpiui gyventojai pradeda aktyviai ieškoti dovanų, dažnai su nuolaida per Juodojo penktadienio ir Kibernetinio pirmadienio akcijas. Tačiau ekspertai pažymi, kad šie metai kitokie dėl įtempto politinio bei ekonominio konteksto. Be to, pabrėžia, kad tam tikrai žmonių grupei masinių išpardavimų apskritai geriau vengti, kadangi iš to gali būti daugiau žalos nei naudos.