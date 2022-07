Išleidžiame per daug, taupome ir investuojame per mažai: kaip pakeisti įpročius

„Pagrindinė klaida yra ta, kad mes per daug išleidžiame ir per mažai kaupiame ar investuojame“, – sako Renata Medvedeva, finansinių konsultacijų įmonės „iFuture Investments“ vadovė. To priežastys slypi giliau. Koks bus mūsų santykis su pinigais, lemia daug veiksnių, įskaitant mus supančią aplinką ir artimus žmones, iš kurių net nesusimąstydami perimame tam tikrus elgesio modelius. Specialistai dalijasi patarimais, kaip pakeisti finansinius įpročius.