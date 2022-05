Ar verta investuoti nedideles sumas

Bet kuris investuojantis žmogus pasakytų, kad investuoti yra būtina, mat kitaip jūsų pinigus suės infliacija, nesukaupsite pensijai. Tačiau dažną demotyvuoja mintis, kad net ir investavus 1.000 Eur per pačius sėkmingiausius rinkoms metus geriausiu atveju pavyks uždirbti kokius 30% grąžos, tad apie 300 Eur per metus, vos 25 Eur per mėnesį. Tiek uždirba laimės kūdikiai arba rimti rinkos dalyviai.