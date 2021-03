4 būdai mažiau išleisti maistui

Scanpix nuotr.

Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, net trečdalis kasmet pasaulyje pagaminamo maisto sugenda lentynose ar transportuojant. Iš viso tai sudaro apie 1,3 mlrd. t, arba 168 kg maisto vienam žemės gyventojui per metus.

Būtiniausiems mūsų poreikiams, kurių didelę dalį sudaro maistas, tenka nemaža išlaidų dalis. Kaip rodo Eurostato duomenys, Lietuvos gyventojų išlaidos maistui ir nealkoholiniams gėrimams siekia penktadalį visų jų išleidžiamų pinigų.

[infogram id="e20a882e-b21a-4d35-85b9-ddd998066272" prefix="Zwm" format="interactive" title="Išlaidos maistui"]

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, SEB banko valdybos narė, SEB Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovė, išskiria kelis būdus sutaupyti neskriaudžiant skrandžio.

1. Išlaidas maistui ir kitoms kasdienėms prekėms galime nesunkiai sumažinti pirkinius planuodami iš anksto: visų pirma, paruošdami savaitės meniu, ką ketinate gaminti namuose, ir sudarydami pirkinių sąrašą. Verta ugdyti įprotį parduotuvėje lankytis tik su juo.

2. Apsipirkimai neturėtų būti dažnesni negu kartą ar du per savaitę. Apsiperkant rekomenduojama teikti pirmenybę augalinės kilmės produktams – ne tik dėl naudos organizmui ar, palyginti su mėsos produktais, žemesnės kainos, bet ir kur kas mažesnio augalininkystės ūkių poveikio aplinkai.

3. Svarbu yra ir maisto produktus paskirstyti spintelėse ir šaldytuve. Neretai maisto ruošai naudojame tuos produktus, kurie pirmieji pakliūva į regėjimo lauką arba yra arčiausiai mūsų, todėl po kiekvieno apsipirkimo verta išrūšiuoti produktus atsižvelgiant į jų galiojimo terminą.

4. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad apsirūpinti visomis reikalingomis maisto prekėmis yra lengviau apsiperkant internetu. Taip galima naudoti didelės apimties prekių krepšelio ruošinius, skirti daugiau dėmesio maisto kilmei, sudėčiai ir pakuotei.

Puikus pavyzdys

VŽ jau rašė, kad finansų planavimo patarėjai teigia, jog pasinaudojus keliomis paprastomis taisyklėmis gali pavykti nešvaistyti nei laiko, nei maisto, nei pinigų.

Aprašytas pavyzdys rodo, kad per mėnesį detaliai planuojant savo išlaidas maistui įmanoma sutaupyti net apie 200 Eur, per metus, įvertinus šventinius laikotarpius ir kitus nenumatytus atvejus, – per 2.000 Eur. Įspūdinga suma, kurią būtų galima išleisti kelionei, dviračiams visai šeimai, vaikų pomėgiams ar investuoti.