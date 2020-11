Vietoj filmukų – finansinio raštingumo pamokos

Kembridžo universiteto tyrimas parodė, kad pagrindines finansinio raštingumo taisykles vaikai gali suvokti būdami 3–4 metų amžiaus. Iki 7 metų paprastai būna suformuojami finansinio raštingumo įgūdžiai.

Investicijų valdymo bendrovės „T. Rowe Price“ atlikta apklausa parodė, kad vos 4% apklaustų tėvų savo vaikus finansų tvarkymo pradėjo mokyti, kol jiems buvo mažiau nei penkeri. Trečdalis tėvų teigė tai daryti pradėję tik tada, kai vaikams buvo 15-a ar daugiau metų, o 14% sakė to apskritai niekada nedarę.

„Daugelis tėvų jau žino, kaip svarbu mokyti vaikus apie pinigus ir kaip tinkamai juos valdyti“, – interviu CNBC sakė Warrenas Buffettas, investicijų kompanijos „Berkshire Hathaway“ vadovas, vienas sėkmingiausių pasaulio verslininkų ir investuotojų, ne kartą užsiminęs, kad būtent tėtis jį išmokė tinkamai elgtis su pinigais.

Jis vis dėlto pabrėžia, kad žinojimas ir realūs veiksmai yra skirtingi dalykai, ir taip pat teigia, kad tėvai vaikus finansinio raštingumo mokyti pradeda per vėlai, dažnai jiems esant paaugliais, nors reikėtų kur kas anksčiau – dar darželyje.

Nemažai VŽ rubrikos „Mano pinigai“ pašnekovų vienaip ar kitaip užsimena apie svarbą finansinio raštingumo mokyti nuo kuo ankstesnių dienų. Štai jų požiūris.

Sigita Pranckėnaitė, audito ir konsultacijų įmonės UAB „Moore Mackonis“ partnerė, sako mananti, kad tėvai sąmoningai turėtų skirti laiko pokalbiams apie finansus ir investavimą.

S. Pranckėnaitė pataria ne tik patiems galvoti apie investavimą, tačiau ir kalbėtis apie tai su savo atžalomis. Tai daryti, jos manymu, niekada nėra per anksti, juolab kad šiandien nėra labai sunku rasti ir tam skirtų laidų, net adaptuotų skirtingo amžiaus vaikams.

„Jeigu šeima mėgsta vakarais praleisti dalį laiko kartu prie televizoriaus ar kompiuterio, galima išsirinkti keletą laidų apie finansų rinkas, investavimą, akcijas, industrijas, ekonomiką ir jas reguliariai žiūrėti. Sveikintina, kai investavimo temos šeimoje tampa įprastos ir kasdienių pokalbių dalimi“, – pataria S. Pranckėnaitė.

Lietuvoje tokių laidų praktiškai nerasime, tačiau įvairiose internetinėse videoplatformose jų rasti nesunku. Dar geresnė idėja – finansinio raštingumo knygos. Jų išverstų į lietuvių kalbą beveik nėra, tačiau šiandien net ir mažamečiams tai – menka problema.

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, SEB banko valdybos narė ir SEB Baltijos šalių mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė, sako, kad retkarčiais tėvams su vaikais pravartu peržiūrėti išlaidas ir aptarti, ko buvo galima atsisakyti, kurie pirkiniai buvo protingi.

„Reguliarus tėvų stebėjimas, kaip vaikas elgiasi su pinigais savo sąskaitoje, ir kartu nuoseklus mokymas, kaip geriau tai daryti, ugdys vaikų finansinį raštingumą ir padės geriau pasiruošti savarankiškam gyvenimui. Be to, atsiskaitant kortele yra paprasčiau kontroliuoti išlaidas, nes visada galima greitai mobiliąja programėle arba interneto banke pasitikrinti, koks yra likutis, kiek ir kam pinigų jau išleista“, – sako S. Gutauskaitė-Bubnelienė.

Dr. Dalia Kolmatsui, „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė, teigia, kad, kasdien gaudami tam tikrą sumą, vaikai gali pradėti planuoti, kokiam tikslui skirs pinigų, kaip ir kada išleis, galbūt dalį atidės bei taupys ir taip išsiugdys ilgalaikius finansinius įgūdžius.

„Svarbu su vaiku aptarti, kam šie pinigai yra skiriami, padėti vaikui planuoti savo finansus, patarti, kaip juos paskirstyti, taip pat leisti pajusti, kokios būna finansinių sprendimų pasekmės ir rezultatai“, – kalba pašnekovė.

Rekomenduojama, kad geriau ugdyti finansinį raštingumą padeda iškart tam tikram laikotarpiui skiriama didesnė pinigų suma – taip vaikas išmoksta paskirstyti turimus pinigus įvairiems tikslams ir matyti savo sprendimų pasekmes.

Andrius Kamarauskas, Šiaulių banko Kasdienės bankininkystės departamento direktorius, priduria, kad vaikai, ypač mažesnieji, ne visuomet supranta, kad išleistų pinigų jau nesugrąžinsi, o kitą dieną sąskaita gali būti tuščia. Specialistai pataria vaikams neskirti daugiau, nei numatyta, nors jie savaitei skirtus pinigus galbūt išleis per dvi dienas. Tai moko atsakingo elgesio.

Planuoti išlaidas moko tik turėjimas daugiau pinigų, nei galima išleisti per dieną ar kelias. Tai itin aktualu vaikams davus bankų mokėjimo korteles.

„Dienos limito dydis turėtų būti bent savaitės kišenpinigiai. Duodant kišenpinigių vaikams, reikėtų pasakyti, kam skirti pinigai, užsiminti apie galimybę dalį jų sutaupyti, įvardyti, kokie būtų tokio priimto sprendimo pranašumai“, – kalba A. Kamarauskas.

Danas Šidlauskas, žemės ūkio technika prekiaujančios bendrovės „East West Agro“ (EWA) vykdomasis direktorius ir trijų dukrų tėtis, pasakoja, kad papildomų pinigų gaunantys vaikai (ne maistui, drabužiams ar kitoms būtinoms reikmėms) turėtų suprasti ir pareigą prisidėti prie šeimos gerovės.

„Turime taisyklę, kad dienpinigiai yra skirti vaikui, jo asmeniniams poreikiams, bet už tai mes tikimės ir prisidėjimo prie šeimos gerovės, galbūt kokių nors darbų buityje.

Dukros jau bando pačios pirkti tai, ko nori, gal kokią nors gražią suknelę, kurios nelabai reikėjo, bet norėjo“, – kalba verslininkas.

Jis teigia, kad vaikų pirkinius skirsto į būtinus ir nebūtinus.

„Vaikai visada randa ką nors, kas mums atrodo nereikalinga ar neracionalu, o jiems atrodo, kad be to negali išgyventi. Tai tuomet turėdami savo pinigų gali eiti ir nusipirkti, o kitą kartą jau ir pagalvoja, kad gal vis dėlto ir nereikia“, – savo patirtimi dalijasi D. Šidlauskas.

Domas Jakutis, čiužinių gamintojos UAB „Lonas“ vadovas, taip pat pabrėžia, kad turi tikslą savo vaikus mokyti tinkamai elgtis su pinigais.

„Noriu savo vaikus išmokyti, kad nereikia ištaškyti kiekvieno euro. Aš į tai žiūriu labai rimtai, manau, kad mokykloje galėtų būti finansinio raštingumo kursas. Deja, jo nėra, mano laikais taip pat nebuvo. Bet vaikui, išmokytam elgtis su pinigais, gyvenime tai bus labai didelė pagalba“, – teigia verslininkas.

