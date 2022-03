„Vita Baltic International“ generalinis direktorius R. Degulis: „mus dažnai vadina komforto pardavėjais

Bendrovė „Vita Baltic International“, priklausanti vienai didžiausių pasaulyje putų poliuretano gamintojų įmonių grupei „Vita Group“, veiklą pradėjo prieš 25-erius metus Alytaus regione.

Metų pradžioje paskelbtame „Lietuvos verslo lyderių 500“ reitinge UAB „Vita Baltic International“ užėmė 78 vietą. „Dabar mūsų siekis – pakliūti į TOP 50“, – ambicingų planų neslėpė Renatas Degulis, įmonės generalinis direktorius.

Bendrovė „Vita Baltic International“ priklauso vienai didžiausių pasaulyje putų poliuretano gamintojų įmonių grupei „Vita Group“, ne veikiančiai trylikoje šalių. Prieš 25-erius metus veiklą Alytaus regione pradėjusi „Vita Baltic International“ gamina įvairios paskirties porolono ruošinius iš putų poliuretano, dar vadinamo porolonu. Tai viena populiariausių nūdienos žaliavų, naudojama minkštųjų baldų gamyboje, transporto ir tekstilės pramonėje, garso izoliacijai ir net medicinos srityje.

Įmonėje dirba daugiau kaip 200 darbuotojų, „Vita Baltic International“ gamybiniai pajėgumai – daugiau kaip 2 tūkst. tonų porolono ruošinių per mėnesį. Praėjusieji metai buvo spartaus augimo: jei 2020 m. įmonės pajamos buvo 62 mln. Eur, tai 2021-aisiais – 85,5 mln. Eur.

Rezultatus lėmė vidinės ir išorinės priežastys

Pasak R. Degulio, įtakos geriems rezultatams turėjo tiek išorinės, tiek ir vidinės priežastys. „Mano nuomone, svarbesnės yra mūsų pačių pastangos: pernai pristatėme nemažai naujų produktų“, – teigė įmonės generalinis direktorius.

Alytaus regiono įmonė naujus gaminius kuria kartu su savo klientais, atsižvelgdama į jų poreikius ir pageidavimus. Ryškiausias „Vita Baltic International“ 2021 metų kūrinys – „VitaRest Origin“. Tai – viskoelastinis porolonas, kuriame yra nuo 15 iki 22 proc. ricinų aliejaus. „Jo kiekis, naudojamas „VitaRest Origin“ viskoelastiniame porolone, yra didesnis nei rinkos vidurkis, didžiausias, kokį tik leidžia technologinės galimybės šiuo metu, – pabrėžė įmonės vadovas. – Ricinų aliejus nuo seno žinomas dėl savo priešuždegiminių, priešgrybelinių ir skausmą malšinančių savybių. Natūralus ricinų aliejus yra atsinaujinantis išteklius, taip pat nekonkuruoja su maisto tiekimo grandine, kaip, pavyzdžiui, soja“.

Įmonės vadovas R. Degulis tvirtina, kad „Vita Baltic International“ tvarumo siekia ir galutiniame produkte, ir visuose gamybos etapuose.

Kita šio gamintojo naujiena – nauja premium prekės ženklo „Tiger touch“ markė – TT3735. Jos išskirtinumas – daug mažesnė deformacija veikiant drėgmei. „Tai itin gera žinia čiužinių gamintojams, ieškantiems tvaraus, ilgaamžio sprendimo. Miegodami žmonės prakaituoja, todėl, laikui bėgant, tai paveikia poroloną, esantį čiužinyje, jis įdumba, išsiguli. Taip pat, kaip ir visi „Tiger touch“ porolonai, ši markė išsiskiria komfortu, o mus, UAB „Vita Baltic International“, dažnai vadina komforto pardavėjais“, – šypsojosi R. Degulis.

Netgi pandemija, generalinio direktoriaus žodžiais, įmonei turėjo daugiau teigiamos nei neigiamos įtakos. „Pandemija įpareigojo mus susitelkti, susikaupti, dirbti vieningai ir atsakingai, galvojant ne tik apie save, bet ir vieniems apie kitus. Komandiškumas – pats svarbiausias faktorius, leidęs mums suvaldyti pandemiją ir galimą chaosą. Pasitikėjimas ir atsakomybė už savo veiksmus, sąmoningumas taip pat buvo ne mažiau svarbūs“, – teigė R. Degulis.

Įmonės vadovas didžiuojasi 95 procentų vakcinacija pirmais dviem skiepais, o šis rezultatas pasiektas komunikuojant, be prievartos. „Vidinė komunikacija buvo itin aktuali, nuolat kalbėjome apie pokyčius ir naujienas, nepalikdami vietos neaiškumui. Žinoma, ėmėmės ir kitų saugumo priemonių: nuotolinio darbo ir nuotolinių susirinkimų, administracinių bei gamybinių patalpų dezinfekcijos, testavimosi darbo vietose“, – vardijo generalinis direktorius. Net ir šiuo metu greitaisiais testais įmonės darbuotojai testuojasi tris kartus per savaitę, o per 2021 m. atliko daugiau kaip 5 tūkst. greitųjų antigeno testų.

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet „Vita Baltic International“ taip pat planuoja augti, plėstis ir siekti dar geresnių rezultatų. „Darysime viską, kas priklauso nuo mūsų: dalyvausime įvairiuose mokymuose, kelsime savo kompetencijas, toliau eisime LEAN keliu. Investuosime ne tik į žmogiškuosius išteklius, bet ir į automatizavimo procesus, visose savo veiklose sieksime tvarumo“, – planais dalijosi generalinis direktorius.

Svarbu tvarumas

Pasak generalinio direktoriaus, tiek kasdieniuose įmonės valdymo procesuose, tiek vystant ilgalaikius strateginius plėtros planus pirmiausia stengiamasi atsižvelgti į tvarumą. „Mes suprantame, kad patys vieni nepakeisime pasaulio, todėl darome viską, kad įtrauktume į šį procesą savo partnerius ir klientus, skatintume integruotą, tvarią gamybą, vartojimą ir perdirbimą. Tvarumas – viena pagrindinių mūsų įmonės vertybių, todėl stengiamės, jog tai atsispindėtų ne tik galutiniame produkte, bet ir visuose gamybos etapuose. Tvarumas, mūsų akimis, yra neatsiejamas nuo inovacijų: pradedant visose bendrovės patalpose sumontuotais LED šviestuvais, kurie taupo elektrą, baigiant atsinaujinančiais šaltiniais, tokiais kaip ricinos aliejus, kuriuos naudojame savo produktuose“, – tvirtino „Vita Baltic International“ vadovas.

R. Degulis taip pat paminėjo ir kitus sprendimus. Tai – mažiau taršaus kuro vartojimas, tam tikrų cheminių medžiagų, pavojingų žmogui ir gamtai, keitimas saugesnėmis bei įvesti atliekų tvarkymo principai. „Šiuo metu intensyviai ieškome sprendimo, kaip tikslingai panaudoti porolono atraižas kelių, civilinės ir pramoninės statybos srityse. Tvarumas, kaip vertybė, yra svarbus ne tik mūsų įmonėje, bet ir „Vita“ grupėje, kuriai mes priklausome. Vienas paskutinių pasiekimų tvarumo tema – „Renuva“ projektas Prancūzijoje: seni, panaudoti čiužiniai yra surenkami, susmulkinami ir transformuojami į cheminį produktą, kuris naudojamas naujų čiužinių gamyboje. Mūsų kaimynai Lenkijoje, „Vita Polymers Poland“, neseniai sukūrė HR poroloną, papildytą biopolioliais. Tai, kad visi mąstome ir veikiame ta pačia kryptimi, iš tiesų duoda reikšmingų rezultatų“, – pavyzdžius ir nuostatas vardijo R. Degulis.

Darbas ta pačia kryptimi, duoda naudos ne tik gamybos procese, bet ir paramos akcijose – reaguodama į dabartinę situaciją Ukrainoje, mūsų įmonė, kartu su kita Lietuvos įmone, UAB „Lonas“ Raudonajam Kryžiui padovanos 1000 vienetų čiužinių, kurie bus skirti karo pabėgėliams. Mes dovanojame poroloną, UAB „Lonas“ – užvalkaliukus. Pirmoji partija čiužinių Raudonąjį Kryžių pasieks jau šią savaitę.

