Londono aukcione bus parduodamas F. Mercury'io fortepijonas

F. Mercury'io fortepijonas „Yamaha“, įvertintas 2–3 mln. GBP, eksponuojamas „Sotheby s“ aukcionų namuose Londone. 2023 m. rugpjūčio 3 d. Kirsty Wigglesworth (AP / „Scanpix“) nuotr.

Legendine vadinamos roko grupės „Queen" lyderiui, vokalistui Freddie Mercury'ui priklausęs fortepijonas tapo pagrindiniu „Sotheby's“ aukciono Londone objektu.

Prognozuojama, kad 1975 m. įsigytas ir iš Japonijos į Angliją atgabentas Mercury'io fortepijonas „Yamaha G2“ bus parduotas už 2–3 mln. GBP (2,3–3,5 mln. Eur) Būtent šiuo instrumentu tais pačiais metais jis sukūrė „Bohemijos rapsodiją“.

Šis fortepijonas Mercury'ui buvo ypatingas. Ilgametė jo draugė, bičiulė ir palikimo paveldėtoja Mary Austin prisimena, jog atlikėjas jį laikė savo paties dalimi ir rūpinosi nepriekaištinga jo būkle.

„Jis niekada nerūkydavo prie fortepijono, niekada nestatydavo ant jo taurės ir žiūrėjo, kad niekas kitas to nedarytų“ – „Sotheby's“ pranešime cituojama M. Austyn.

Instrumentas keliavo iš buto į butą kartu su „Queen“ žvaigžde, kol 1991-aisiais Mercury's mirė savo bute „Garden Lodge“ Vakarų Londone.

Freddie Mercury's koncerte Kelne, Vokietijoje. 1986 m. liepos 20 d. Marco Arndt'o (AP / „Scanpix“) nuotr.

Kartu su fortepijonu „Sotheby's“ aukcionui pateikta apie 1.500 tų „puikių daiktų“ – nuo istorinio sidabro spalvos blizgučiais dekoruoto katytės kostiumo, dėvėto per „News of the World“ gastroles septintojo dešimtmečio pabaigoje, iki kasdienių menininko daiktų, pavyzdžiui, valgymo lazdelių kolekcijos ar kompaktinių albumų grotuvo „Sony D-50“.

Tarp daiktų yra Šv. Edvardo karūnos, kurią karalius Karolis III dėvės per savo karūnaciją gegužės 6-ąją, replika, prognozuojama jos kaina – 60.000–80.000 GBP.

Į parduodamų objektų sąrašą įtrauktas ir anksčiau nematytas ankstyvasis „Bohemijos rapsodijos“ juodraštis, už kurį aukcione tikimasi gauti nuo 800.000 iki 1,2 mln. GBP. Rankraštiniame teksto lape yra nemažai žymų ir prierašų, kurie leidžia manyti, kad daina kažkada buvo sumanyta kaip „Mongolų rapsodija“.

Daiktai iš šventovės

Paskutinius gyvenimo mėnesius F. Mercury's praleido „Garden Lodge“, Londono Kensingtone, ten ir mirė 1991 m. lapkričio 24 d., praėjus 24 valandoms po to, kai pareiškime patvirtino, kad serga AIDS, ir paragino savo gerbėjus prisijungti prie „kovos su šia baisia liga“.

Pasak „The Guardian“, daugiau nei 30 metų „Garden Lodge“ buvo neliečiami – tai buvo tarsi legendinės roko grupės „Queen“ superžvaigždės šventovė.

Anot žiniasklaidos, Mercury'ui namai buvo užuovėja nuo ryškaus viešo įvaizdžio, vieta, kurioje galėjo lankytis ir apsistoti jo draugai. Ilgainiui daininikas sukaupė meno kolekciją, joje – Viktorijos laikų paveikslai, XX a. dailininkų darbai, stiklo dirbiniai, japonų menas ir audiniai.

„Man patinka būti apsuptam puikių daiktų... išskirtinės netvarkos“, – sakė Mercury's knygoje „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words“.

Parduoda palikimą

F. Mercury'io daiktus iš „Garden Lodge“ aukcionui pasiūlė „viena iš artimiausių ir patikimiausių draugių“ Mary Austin, kuriai jis paliko visą savo turtą.

Pasak „theartnewspaper.com“, tris dešimtmečius M. Austin saugojo namą ir jame esantį turtą beveik tokį, koks jis buvo Mercury'io mirties dieną, tačiau dabar nusprendė kolekciją parduoti (nežinoma, ar namas taip pat bus parduotas).

„Jau daugelį metų man teko džiaugsmas ir privilegija gyventi apsuptai visų nuostabių daiktų, kurių Freddie's ieškojo ir kuriuos taip mylėjo, – rašoma M. Austin pareiškime. – Tačiau metai bėgo, ir atėjo laikas priimti sunkų sprendimą – užversti šį ypatingą savo gyvenimo puslapį. Man buvo svarbu tai padaryti taip, kaip, mano manymu, Freddie būtų patikę, o jis nieko nemėgo labiau nei aukcioną."

Skelbiama, jog dalį gautų lėšų M. Austin ketina skirti fondui „Mercury Phoenix Trust“ ir Eltono Johno AIDS fondui.

Paroda – iki rugsėjo 5 d.

Pagrindinė paroda, kurioje galima apžiūrėti maždaug 1.500 asmeninių Mercyry'io daiktų ir jam priklausiusių meno kūrinių, veikia „Sotheby's“ galerijoje Londone. Uždarymas numatytas rugsėjo 5-ąją, Mercury'io 77-ojo gimtadienio dieną.

Šešių aukcionų (trys gyvai Londone ir trys internetu) serija prasidės rugsėjo 6 d. vakariniu aukcionu, kuris, pasak Davido MacDonaldo, Londono „Sotheby's“ Vieno savininko kolekcijos skyriaus vadovo, „bus toks, kokio norėtų Freddie – senovinis vakarinis aukcionas su smokingais. Tai bus tarsi didžiausių hitų albumas – kiekvienas „Sotheby's“ skyrius atrinks daiktus, kurie jiems ypač patiko“.

„Freddie Mercury'io kolekcija – tai vieno nepaprasto žmogaus kūrybiškumo, skonio ir neklystančio grožio pojūčio išraiška“, – sakė D. Macdonaldas.

