VŽ rekomenduoja: savaitgalio renginiai

Kadras iš filmo „George Jurgio Mačiūno ir Fluxus istorija“.

Vieniems savaitgalis prasidėjo liepos 6-ąją, su pasaulio lietuviais rengiantis giedoti Tautišką giesmę. Kitiems jis prasideda penktadienio pavakarę – su įvairiausiais renginiais per visą Lietuvą.

Liepos 7 d. 22 val. Klaipėdoje, „10 Tiltų kieme“ (Bažnyčių g. 6) rengiama dokumentinio filmo „George: Jurgio Mačiūno ir Fluxus istorija“ (George: The Story of George Maciunas and Fluxus) (N–16) peržiūra.

Filmas sukurtas 2018 m., režisierius – Jeffrey Perkins (JAV). Peržiūra papildys Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC) eksponuojamą parodą „Fluxus videoarcheologija ir radiniai. Draugai apie Jurgį Mačiūną“ (kuratorė – Laima Kreivytė).

Paroda veiks iki liepos 9 d., taigi filmo peržiūra – subtilus kvietimas suspėti ją aplankyti.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Filmą, kurio premjera 2018 m. įvyko viename didžiausių ir įtakingiausių modernaus meno muziejų Niujorke – „MoMa“ („The Museum of Modern Art“), praturtins ir JMVMC vadovo Gintaro Sodeikos mintys. Renginys nemokamas.

Iki liepos 9 d. Juodkrantėje vyksta kurorto dienos, puoselėjančios kultūrinį Kuršių nerijos paveldą.

Pasak rengėjų, Liudviko Rėzos kultūros centro, Juodkrantės kurorto dienos siekia atgaivinti senojo prabangaus Juodkrantės (Schwarzort) kurorto atmosferą, intelektualaus vasarojimo tradicijas bei priminti, kad Juodkrantė tarpukariu buvo aukščiausio lygio gydomojo klimato kurortas.

Šių metų festivalio programoje – pirties ritualai pajūryje su profesionaliu pirtininku Albertu Kašėta, „Daddy was a milkman“ bei grupės „The Roop“ koncertai, šokio spektaklis-ekskursija „Juodojo kranto aukso amžius“, „N2“ interaktyvi programa „Mokslo šturmas“, istorijos doc. dr. Nijolės Strakauskaitės paskaita apie XIX–XX am. Schwarzort kurortą ir kitos veiklos.

Programa skelbiama čia.

Iki liepos 9 d. Kulių miestelyje, Plungės rajone, vyksta 7-asis Sofijos festivalis – mažo, bet savo istorija turtingo Žemaitijos miestelio šventė.

Jo programoje – platus kultūros renginių spektras: profesionalių teatralų, muzikantų, choreografų kūrinių premjeros, parodos, kūrybinės dirbtuvės, teatralizuotas jomarkas, knygų klubo susitikimas. Tarptautinėje meno šventėje šiemet dalyvauja menininkai iš Japonijos, Portugalijos, Čekijos ir Lietuvos.

Festivalio programa skelbiama čia.

Iki liepos 14 d. Neringoje vyksta tarptautinis muzikos festivalis „N žemė“. Šiemet jo renginiai vyks ne vien Nidoje, bet ir mažosiose Neringos gyvenvietėse – Juodkrantėje, Pervalkoje ir Preiloje.

Devynios dienos – devyni unikalūs renginiai, todėl, pasak festivalio vadovo Mindaugo Bačkaus, galima pasiekti visas muzikai atviras ausis. Ieškantiems ramybės.

Liepos 7 d. 20 val. Juodkrantėje, Liudviko Rėzos kultūros centre „N klubas“ – „Pianizmo istorija Lietuvoje – nuo Čiurlionio iki šiandien“. Dalyvaus Rokas Zubovas (fortepijonas) ir Elžbieta Liepa Dvarionaitė (fortepijonas).

Liepos 8 d. 20 val. Nidoje, kultūros centro „Agila“ statybvietėje, – dedikacija pastatui ir kultūrai „Bolero“. Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras atliks M. Ravelio „Bolero“ ir kitus kūrinius, koncertas nemokamas.

Visa festivalio programa skelbiama čia.

Vilniuje, Valdovų rūmų muziejuje, atidaryta Raimondo Paknio fotografijų paroda „Laiko pėdsakai: sienos ir spalvos“.

Per du parodų centro aukštus eksponuojamoje parodoje – nuotraukos, kurias Raimondas Paknys fotografavo daugiau nei dešimtį metų. 2006–2021 m. jis kasmet po kelis kartus vykdavo į ekspedicijas po Ukrainą, Baltarusiją ir Lietuvą. Iki Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą jo fotografuotus objektus dar buvo galima apžiūrėti gyvai, dabar tai nebeįmanoma – jie sunkiai pasiekiami, o kai kurie – sunaikinti.

Iš R. Paknio fotografijų parodos „Laiko pėdsakai: sienos ir spalvos“.

Paroda buvo kuriama kaip Valdovų rūmų muziejaus erdvėms pritaikyta instaliacija – didelio formato fotografijos derintos prie muziejaus interjero proporcijų, neutrali salių spalva pasirinkta kaip ypač palankus fonas spalvotoms fotografijoms, padedantis subtiliai išryškinti jose užfiksuotų pastatų polichromijos i?vairovę.

Į parodos instaliaciją įtraukta Onutės Narbutaitės muzika. Raimondo Paknio fotografijų parodai kompozitorė pasiūlė oratorijos „Centones meae urbi“ (liet. „Skiautinys mano miestui“, 1997) fragmentus. Kaip anotacijoje rašo dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, „Muzikinis de?muo padeda žiūrovams atitrūkti, atsiriboti nuo esamo laiko ir persikelti į parodos autorių kuriamą estetinę erdvę, dar labiau priartindamas fotografo užfiksuotą realybę, užaštrindamas jos suvokimą. Kartu tai dviejų meninės kūrybos formų sampyna, nes tiek R. Paknio fotografijos, tiek O. Narbutaitės oratorija perteikia praeities buvimo dabartyje poreikį ir būtinumą, primindamos, kad pasinerti į praėjusį laiką neįmanoma, galima tik pamatyti, paliesti, pajusti jo fragmentus – vaizdo pėdsaką, vos girdimu šlamesiu virstantį garsą.“

Visos Valdovų rūmų muziejuje vykstančios parodos ir renginiai skelbiami čia.

Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) padalinyje Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje atidaryta paroda „Vardan jos, laisvos“ primena, kokį kelią Lietuvai teko įveikti nuo nepriklausomybės paskelbimo 1918-ųjų vasario 16-ąją iki tol, kol paskutinis buvusios Sovietų Sąjungos kareivis paliko mūsų kraštą.

Parodos kuratorė istorikė Virginija Rudienė susitelkė į svarbiausius praėjusio šimtmečio Lietuvos istorijos lūžius bei 9-ojo dešimtmečio pabaigoje kilusį neįtikėtinai vieningą laisvės sąjūdį, atvedusį į Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą.

Iš Lietuvos išvedama sovietinė kariuomenė, Marijampolė, 1992 11 05. G. Svitojaus nuotr.

Pasak Rūtos Kačkutės, LNM vadovės, NATO viršūnių susitikimo kontekste ši paroda įgyja dar didesnę svarbą: „Mes pasakojame savo šalies istoriją, bet ji atspindi ir kitų Sovietų Sąjungos okupuotų šalių, ir tų, kurias, deja, ir dabar yra bandoma okupuoti, istorinę patirtį bei siekius – būti laisvomis, gebančiomis apsiginti ir nebijančiomis prireikus stoti į kovą vardan jos – savo tėvynės.“

Paroda „Vardan jos, laisvos“ papildė Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje jau veikiančią parodą „Galingi, nes vieningi“, kuri apžvelgia NATO susikūrimą ir plėtrą, pristato valstybes nares ir jų indėlį į bendrą Aljanso saugumo ir gynybos politiką. Joje pasakojama ir Lietuvos istorija NATO organizacijoje: mūsų karių dalyvavimas tarptautinėse operacijose bei pratybose, Lietuvos ir NATO sąjungininkų socialinė veikla, šalyje tarnaujančių NATO karių gyvenimo ir tarnybos akimirkos.

Paroda veiks iki metų pabaigos.

Visos Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir jo padaliniuose vykstančios parodos skelbiamos čia.

Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55), atidaryta Kodo Chijiiwos (Japonija) fotografijų paroda „Jūra – Yura“.

Šiuolaikinio japonų fotografo Kodo Chijiiwos (g. 1976) kūryba Lietuvoje pristatoma pirmą kartą. Beveik visi joje eksponuojami darbai buvo sukurti Japonijoje, UNESCO saugomoje tūkstantmečiais kedrais garsėjančioje Jakušimos saloje, kurioje fotografas gyvena nuo 2003-ųjų.

Iš Kodo Chijiiwos (Japonija) fotografijų parodos „Jūra – Yura“.

Pasak parodos rengėjų, jos pavadinimo žodžiai homonimai – tarsi dialogas tarp jūros (jūra) – ryškaus elemento M. K. Čiurlionio kūriniuose ir japonų kalbos žodžio yura (virpėjimas / drebulys) – aliuzijos į fotografo kūrybą. Chijiiwos fotografijoje pabrėžiamas keturių stichijų – žemės, vandens, oro ir ugnies – egzistavimas. Vanduo vaizduojamas visomis jo būsenomis – kaip skysta, kieta, dujinė materija; nenutrūkstama gyvybės tėkmė tampa jo kūrybos leitmotyvu. Nematerialiojo pasaulio vaizdavimas – rimtas iššūkis menininkui: oras, vėjas ir šviesa, tarpininkai tarp dangaus ir žemės, tarpplanetinės vibracijos; vulkanų garai ir purslų prisodrintas vėjas padeda fotografui suvokti elementų medžiagiškumą.

Visos M. K. Čiurlionio muziejuje ir jo padaliniuose veikiančios parodos skelbiamos čia.

Po Lietuvą toliau keliauja tarptautinio festivalio „Kino pavasaris“ organizuojamas „Kino karavanas“, kviečiantis į nemokamus filmų seansus po atviru dangumi.

Liepos 11 d. „Kino karavanas“ apsistos Nidoje, kur 19 val. uosto pievoje bus rodomas Vytauto Katkaus trumpametražis filmas „Uogos“, po jo – Charlotte's Wells filmas „Po saulės“ (Jungtinė Karalystė, JAV, Prancūzija).

Desertui 21.30 val. – filmas „Rūkymas sukelia kosulį“ (rež. Quentinas Dupieux, 2022, Prancūzija).

„Kino karavano“ maršrutai skelbiami „Kino pavasario“ svetainėje ir „Facebook“ paskyroje.

Į nemokamus kino seansus po atviru dangumi Palangoje trečiadienio vakarais kviečia ir „Pasaulio kinas parke“.

Juos rengianti kultūros erdvė „Oldman“ iki rugpjūčio 30 d. kino gerbėjams parodys dvi dešimtis kino juostų. Artimiausią trečiadienį, liepos 12-ąją, – filmą „Maištautojas“ (rež. Erilan Malka, 2018), liepos 18 d. – filmą „Pavėluotos mintys“ (rež. Elad Keidan, 2015).

„Pasaulio kino parke“ programa skelbiama „Oldman“ feisbuko paskyroje.

Esant nepalankioms oro sąlygoms, filmai rodomi restorano „Oldman“ viduje.

Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) padalinyje, buvusioje XIX a. areštinėje (T. Kosciuškos g. 1), veikianti paroda „Spąstai su centriniu šildymu“ pasakoja apie gyvenimą Lietuvoje 1965–1993 metais.

Parodos lankytojų laukia akistata su sovietine tikrove, kuri, tikisi jos rengėjai, padės suvokti, ką iš ano laikmečio perkeliame į savo gyvenseną šiandien ir ko vertėtų atsikratyti, o sykiu – tapti atsparesniems kaip visuomenei ir ugdyti kritinį mąstymą.

A. Bėkštos / LNM nuotr.

Parodą rengęs LNM ir Lietuvos istorijos instituto kuratorių kolektyvas – menotyrininkas Ernestas Parulskis, istorikai doc. dr. Aurimas Švedas ir dr. Valdemaras Klumbys, literatūrologė prof. dr. Dalia Satkauskytė – Lietuvos sovietmečio istoriją pasirinko atskleisti per kasdienybės prizmę, kuri leistų lankytojams susitelkti į labiausiai ir tiesiogiai žmones veikusį sovietinės tikrovės lygmenį.

Sovietmetį patyrę lankytojai parodoje turės progos paanalizuoti savo jausmus ir išgyvenimus, o jaunesnieji, šio laikotarpio jau nematę, – pabandyti įsivaizduoti sąlygas, kuriomis gyveno jų tėvai ir seneliai.

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) veikia paroda „Ar ji prisikels?“ Goyos raižiniai iš Nacionalinio Bohdano ir Varvaros Chanenkų muziejaus“.

Parodoje pristatomi garsieji Ispanijos dailininko Francisco Goyos (1746–1828) ciklai „Kapričai“ (Los Caprichos) ir „Karo baisumai“ (Los desastres de la guerra).

Francisco Jose's de Goya y Lucientes darbai, įtaigiai dokumentavę XVIII–XIX a. politinius perversmus ir nestokoję socialinės kritikos, padarė stiprią įtaką Eugene Delacroix, Edouard?ui Manet, Edvardui Munchui, Pablui Picasso, kitiems Europos dailininkams.

Francisco J. de Goya y Lucientes (1746–1828), „Ar ji prisikels? Lakštas nr. 80 iš „Karo baisumų serijos“. XIX a. Popierius, ofortas, akvatinta. Nacionalinis Bohdano ir Varvaros Chanenkų dailės muziejus.

Goya tapė, kūrė eskizus gobelenams, naudojo įvairias grafikos technikas – naujoviška akvatintos technika sukūrė ir garsųjį ciklą „Kapričai“ (1796–1798).

„Pagrindinė „Kapričų“ tema, – sako parodos kuratorė Olena Shostak, – blogis, kuris nuolat keisdamas išvaizdą valdo žmoniją. Žiaurumas skatina dar didesnį žiaurumą, ištvirkimas sunaikina visus, kurie prie jo priartėja, o teisėjai tampa ne ką geresni už teisiamuosius.“

Apmastydamas ispanų nepriklausomybės kovas su prancūzais, kuriose ir pats dalyvavo, 1810–1820 m. Goya sukūrė ciklą „Karo baisumai“. Ciklas niekada nebuvo rodytas viešai dailininkui esant gyvam, darbus pirmą kartą išspausdino San Fernando karališkoji akademija praėjus 35 m. po menininko mirties. Atskira ciklo dalis pasakoja apie 1811–1812 m. badą Ispanijoje, jį menininkas pats patyrė gyvendamas Madride.

Abi serijas Nacionalinio Bohdano ir Varvaros Chanenkų muziejaus įsigijo 1941 m. iš privataus asmens. Naujausi tyrimai patvirtina, kad graviūros buvo spausdintos iš autorinių lakštų XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje.

LNMD primena, jog istorinės ir meninės Ukrainos muziejų vertybės pristatomos keliuose Nacionalinio dailės muziejaus padaliniuose – Radvilų rūmų dailės muziejuje veikia tapybos paroda „Nuostabieji karo pabėgėliai“ ir senosios grafikos paroda „Nuo Durerio iki Rembrandto“, Vilniaus paveikslų galerijoje – „Senieji meistrai iš Ukrainos muziejų“, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – parodos „Kalamas ir teptukas“ bei „Žinia iš „idealaus pasaulio“.

Ši iš anksto neplanuotų parodų serija dabartinės karo būklės kontekste yra svarbi kultūrinė, moralinė ir materialinė parama Ukrainai.

Goyos darbų paroda veiks iki rugsėjo 17 d.

Kadras iš filmo „George Jurgio Mačiūno ir Fluxus istorija“.