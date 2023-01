VŽ rekomenduoja: šventiniai ir kiti renginiai

Valdovų rūmų iliustracija.

Šiomis dienomis ir artimiausią savaitę Vilniuje vykstantys renginiai pažymėti 700 metų sukakties ženklu. Bus jų ir kitur, ir neproginių: pradedant pasaulyje garsaus menininko Luco Tuymanso kūrinio aukcionu „Vartų“ galerijoje, baigiant Vilniaus trumpųjų filmų festivaliu.

Sausio 20 d. Vilniaus galerija „Vartai“ skelbia garsaus menininko Luco Tuymanso kūrinio „Presence“ aukcioną. Visa suma už įsigytą darbą bus paaukota organizacijai „Stiprūs kartu“ ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus iniciatyvai „Sušildyk Ukrainą“.

„Karas vyksta netoli, jis pačiame Europos centre, kaip ir per Antrąjį pasaulinį karą. Tai didžiausias konfliktas, kokį esame patyrę savo teritorijoje, savo žemėje. Kaip galiu to nepaisyti?“ – sako Lucas Tuymansas. Anot jo, Ukrainos pergalei pasiekti pinigų niekada nebus per daug.

Aukcionas galerijos „Facebook“ paskyroje vyks iki sausio 24 d. 19 val. Skelbiama, jog dalyvauti jame galima siūlant savo kainą komentaruose, privačia žinute arba el. paštu „rutkute@galerijavartai.lt“. Pradinė kūrinio kaina – 3.500 Eur.

Šilkografijos atspaudą su galima apžiūrėti „Vartų“ galerijos darbo valandomis II–V 14–18, VI 12–16, arba susitarus privačiam vizitui.

Tarptautinė paroda „Mercy“ (autoriai Lucas Tuymansas ir Zlatko Kopljaras, kuratorius – Ory Dessau) „Vartuose veiks iki sausio 27 d., ją galima apžiūrėti ir 3D ture ARTLAND.

Sausio 20 d. 20.30 val. Vilniaus džiazo klube „Jazz Cellar 11“ (Aušros vartų g. 11) – „Walt Weiskopf European Quartet“ (JAV / Danija).

Waltas Weiskopfas, kūrybos bagaže turintis kritikų pripažintų albumų ir daugybę koncertų, karjerą pradėjo legendinio būgnininko Buddy Richo ansamblyje būdamas 21-erių. Nuo to laiko jis išleido daugiau nei 20 albumų, įgrotų su ryškiausių modernių džiazo muzikantų žvaigždynu. Tarp jų – Bradas Mehldau, Johnas Pattituci, Joe Magnarelli, Billy's Drummond'as, Peteris Washingtonas ir būrys kitų.

Vilniaus scenoje kartu su Walt'u gros žinomiausi Danijos džiazo muzikantai, klubo lankytojams pažįstami iš koncerto su Jerry Bergonzi.

Sausio 21–28 d. Valdovų rūmuose – Vilniaus diena.

Valdovų rūmai, kaip pagrindinė „kunigaikštiška institucija“, Vilniaus paminėjimo Gedimino laiškuose sukaktį švęs beveik savaitę: pačiuose Valdovų rūmuose esančiame tikrajame Gedimino bokšte bus skaitomi jo laiškai, Didžiajame kieme atidengiamas simbolinis Gedimino laiškas iš bronzos, virtuali realybė nukels į Gedimino laikų 3D Vilnių, parodoje „Gedimino miesto aušra. Seniausias Vilniaus medinis pastatas ir unikaliausi jo radiniai“ eksponuojami prieš 750 metų Pilies kalno papėdėje stovėjusio pastato fragmentai, išlikę valdovo aplinkos asmens daiktai.

Valdovų rūmų muziejaus edukatoriai į Vilniaus gimtadienio šventę kviečia šeimas su įvairaus amžiaus vaikais. Jiems skirtuose užsiėmimuose vaikai susipažins su Vilniaus pilių istorijos pradžia, prisimins Vilniaus įkūrimo legendą. Vyresnieji sveikins miestą kurdami atviruką ar rašydami laišką iš Vilniaus, kaip tai prieš 700 metų darė didysis kunigaikštis Gediminas.

Vilniaus dienos Valdovų rūmuose programa skelbiama čia.

Vilniaus 700 metų sukakties programa skelbiama čia.

Sausio 21 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje – koncertas „Orkestro kelionė į Italiją.

Modesto Pitrėno vadovaujamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO), dainininkė Aistė Benkauskaitė ir violončelininkų Onutės Švabauskaitės ir Edmundo Kulikausko duetas atliks G. Bizet antrąją simfoniją pavadino „Roma“, italų kompozitoriaus Ottorino Respighi poemą „Romos fontanai“, vieną iš simfoninės trilogijos dalių. Greta šių XIX–XX a. kūrėjų skambės šiuolaikinių italų kompozitorių Giovanni Sollimos ir Nicolos Campogrande’s muzikiniai opusai.

Onutė Švabauskaitė. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

N. Campogrande’s simfonija Nr. 2 „Naujasis pasaulis“ mecosopranui ir orkestrui Lietuvoje skambės pirmą kartą, kūrinio pasaulinė premjera įvyko 2022 m. rugsėjo 30 d. Romoje, simfonija skiriama Europai per karą.

Sausio 21 d. 18.30 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose – Broniaus Kutavičiaus opera „Lokys“.

Viena sėkmingiausių šio amžiaus lietuviškų operų – Broniaus Kutavičiaus „Lokys“ – po 22 metų, anot muzikologų, sulaukė „intriguojančios traktuotės“ Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (KVMT). Vienas savičiausių šalies kompozitorių, šviesaus atminimo B. Kutavičius, šią operą sukūrė 2000 m. Aušros Marijos Sluckaitės-Jurašienės libretu pagal Prospero Mérimée novelę „Lokis“.

Vladimiras Prudnikovas (Profesorius) ir Tadas Jakas (Daktaras) operoje „Lokys“. Martyno Aleksos nuotr.

Muzikos vadovas ir dirigentas Martynas Staškus, „Lokį“ kūręs antrą kartą, šįsyk dirbo su režisieriumi Gintaru Varnu. Jųdviejų suburta menininkų komanda – scenografas Gintaras Makarevičius, kostiumų dailininkas Dainius Bendikas, šviesų dailininkas Vilius Vilutis, choreografas Mantas Stabačinskas, chormeisteris Vladimiras Konstantinovas, patyrę ir jauni solistai – sukūrė savą mistinės istorijos apie grafo-vilkolakio kruvinas vestuves traktuotę.

Sausio 23 d. Vilniuje prasideda pirmoji tarptautinė Vilniaus performanso meno bienalė. Įvadinis jos renginys – menininkės Emilijos Škarnulytės kūrinys „Afotija“, sausio 23 d. 19 val. įvyksiantis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Specializuotų, būtent performanso menui skirtų bienalių pasaulyje nėra daug. Kaip Vilniaus renginį įkvėpusį pavyzdį bienalės meno vadovė Neringa Bumblienė mini „Performa“ bienalę Niujorke, kurios komandą ji aplankė pernai rudenį. Ten užmegzti ryšiai leidžia tikėtis ir galimo bendradarbiavimo ateityje. Kaip ir amerikietiškojo analogo, Vilniaus performanso meno bienalės renginiai pasklis po įvairias viešąsias miesto erdves – nuo atvirų skverų iki teniso kortų.

Menininkė Emilija S?karnulyte?. Visvalo Morkevic?iaus nuotr.

Festivalio programa dviguba – sudaryta iš bienalės meno vadovės N. Bumblienės kuruojamos kviestinių menininkų programos ir viešo konkurso būdu tarptautinės žiuri atrinktų menininkų kūrinių. Tarptautinę vertinimo komisiją sudarė Estijos šiuolaikinio meno centro vadovė Maria Arusoo, Antverpeno šiuolaikinio meno muziejaus „M HKA“ vyresnioji kuratorė Joanna Zielińska ir Vilniaus bienalės meno vadovė, Šiuolaikinio meno centro bei Lietuvos nacionalinio paviljono 2022 m. Venecijos meno bienalėje kuratorė N. Bumblienė.

Bienalę rengia Vilniaus miesto galerija „Meno niša“.

Iki sausio 24 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių kino salėse bei namų kino platformoje „ŽMONĖS Cinema“ vyksta 16-asis Vilniaus trumpųjų filmų festivalis.

Festivalio žiūrovai išvys per 80 trumpųjų filmų iš viso pasaulio, pagal žanrus, temas arba nuotaikas suskirstytų į 19 programų.

Pasak VTFF rengėjų, kaip ir kasmet, jo programą sudaro trys dėmenys: nacionalinių konkursinių programų filmai, kurie varžysis dėl geriausio lietuviško trumpametražio filmo vardo, ir tarptautinių konkursinių programų filmai, kuriuos taip pat vertins tarptautinė žiuri.

Daugiau apie festivalį ir jo programa čia.

Sausio 20 d. 17.30 val. Klaipėdoje, KKKC Parodų rūmuose, atidaromos trys parodos.

Tarptautinėse ir vietos meno orbitose grakščiai skriejančio tapytojo Andriaus Zakarausko paroda „Kūlvirstis liečiant ir neliečiant“ koncentruotai atskleidžia paskutinių kelerių metų tapybinius jo ieškojimus. Kūlvirstis – užuomina apie dinamišką būseną, tarsi išjudinančią pagrindą po kojomis ir suteikiančią laikiną svaigulio jausmą, o pavidalus aplink trumpam suliejančią į formų ir spalvų sūkurį. Šis gimnastikos pratimas A. Zakarauskui tampa lyg tapybos metafora, jam įdomus virsmo momentas: dažo virtimas potėpiu, o paskiau – vaizdu.

Andrius Zakarauskas. „Stormy stroke“, 2022 m.

Antroji paroda – Kamilės Uždavinienės, Dovilės Dagienės, Emilijos Petrauskienės ir Radvilės Rimgailės-Voicik paroda „Augalų albumas“.

Ir trečioji – menininko, kuratoriaus ir rašytojo Bobo Bicknello-Knighto (Jungtinė Karalystė) tarpdisciplininė paroda „Kompiuterio valdomas personažas / Non-Player Character“. Joje pristatoma darbų kolekcija, įvairiais aspektais tyrinėjanti žaidėjo nevaldomus kompiuterinių žaidimų personažus (angl. „non-player characters“) kaip žmogaus veikimo ribų metaforą vis labiau algoritmiškoje ir kontroliuojamoje būtyje.

Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, Kaune, atidaryta akademinio jaunimo dailės kūrinių paroda „Sambūris‘23“.

„Kaip prieš devynis dešimtmečius P. Galaunės palaikoma ­„Ars“ grupuotė, taip dabar į Galaunių namus sukvietėme skirtingų disciplinų, skirtingų patirčių, bet vienijamus kūrybinio entuziazmo žmones, drąsiai eksperimentuojančius XXI amžiui aktualiomis temomis, techninėmis galimybėmis, neretai užduodančius sau ir žiūrovams kontraversiškus klausimus“, – skelbia muziejus.

„Sambūryje“ dalyvauja VDA studentai Jaris Kapcevičius ir Vytenis Mikulevičius, būrys Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro fotografijos specialybės auklėtinių, VDU Naujųjų medijų meno specialybės studentai Urtė Serapinaitė ir Arnas Alekna.

Paroda veiks iki vasario 18 d.

Vilniaus dailės akademijos parodų salėse „Titanikas“ (Maironio g. 3) atidaryta retrospektyvinė Povilo Ričardo Vaitiekūno piešinių paroda.

Joje pristatoma retrospektyvinė Povilo Ričardo Vaitiekūno (g. 1940) piešinių kolekcija, aprėpianti platų spektrą nuo 7-ojo dešimtmečio iki šių dienų. Pasak parodos kuratorių ir ją lydinčio leidinio sudarytojų Kristinos Kleponytės-Šemeškienės ir Jurgos Minčinauskienės, piešinys menininkui visuomet buvo ir tebėra itin svarbi kūrybos dalis, tačiau lig šiol ji nebuvo išsamiau tyrinėta kaip atskira jo meninės veiklos sritis. Priešingai nei tapyba, sulaukusi Lietuvos ir užsienio dailėtyrininkų dėmesio. Paradoksalu, kad pastaraisiais dešimtmečiais Vaitiekūno kūryba dažniau buvo rodyta ne Lietuvoje, o užsienyje. Tad teko ilgokai palaukti momento, kai savo piešinių archyvą menininkas patikėjo tyrėjams ir atveria Lietuvos visuomenei.

Paroda veiks iki vasario 18 d.

