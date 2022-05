VŽ lentynoje – naujos knygos apie verslą ir pinigus

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Artėja atostogų sezonas, kuris reiškia ir daugiau laisvo laiko knygoms skaityti. Šiuosyk VŽ naujų knygų lentynoje – dvi, lengvai ir sklandžiai pasakojančios apie rimtus dalykus.

Visko parduotuvė

Brad Stone, iš anglų kalbos vertė Vaida Jėčienė, išleido leidykla „Balto“, 2022 m.

Asociacijas keliantį knygos pavadinimą („visko“ nepainioti su „viskio“) čia pat paaiškina knygos paantraštė „Jeff Bezos ir Amazon aukso amžius“.

Tai pirmoji amerikiečių žurnalisto ir „New York Times“ bestselerių autoriaus Brado Stone'o (g. 1971 m.), knyga, kurioje jis aiškinasi, kaip Jeffas Bezosas tapo vienu iš turtingiausių pasaulio žmonių. Amerikoje „The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon“ buvo išleista 2013-aisiais, tais metais „Financial Times“, „Washington Post“, „Forbes“, „The Economist“ ir „Bloomberg“ išrinko ją geriausia metų knyga, leidinys „Investigative Journalism Books“ („Nieman Reports“) paskelbė viena iš dešimties geriausių metų knygų.

„Business Insider“ šią knygą pavadino „įtraukiančia ir fantastiška... Nuostabia „Amazon“ pakilimo kronika... Dovana antrepreneriams ir naujajai verslo kūrėjų kartai“.

Teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad pernai, 2021-aisiais, pasirodė antroji B. Stone'o „bezosiados“ dalis – „Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire, kurią „Washington Post“ apibūdino kaip meistrišką ir „sultingą kelionę po kompaniją, kurią sukūrė Bezosas“.

Bet kuriuo atveju, pradėti verta nuo pradžių, t. y. „Visko parduotuvės“. Juolab knygoje pateikiamos vertėjos V. Jėčienės pastabos neleidžia jaustis, kad skaitai beveik 10-ies metų senumo tekstą.

15 metų apie „Amazon“ ir Silicio slėnio technologijas „Newsweek“, „The New York Times“ ir kitiems leidiniams rašęs B. Stone'as pirmoje „bezosiados“ dalyje pasakoja apie tai, kaip vienas talentingas vaikas tapo neįtikėtinai ambicingu ir lanksčiu įmonės vadovu, kaip jis, jo šeima ir kolegos didžiausius lūkesčius (ir pinigus) sudėjo į revoliucingą tinklą, pavadintą internetu, ir apie grandiozinę vienos, viskuo prekiaujančios parduotuvės viziją.

Knygą autorius pradeda J. Bezoso kalbos, pasakytos 2010 m., ištrauka: „Kai būdamas 80-ies ir tylumoje mąstydamas norėsi papasakoti sau asmeniškiausią savo gyvenimo istorijos versiją, glausčiausia ir prasmingiausia bus prisiminti visus priimtus sprendimus. Galų gale tik mūsų pasirinkimai parodo, kokie esame“.

J. Bezosas savo veiklą pasirinko pradėjęs ant sumeistrauto iš durų stalo pakuodamas parduoti skirtas knygas. Mūsų dienomis jis toliau vykdo prekybos perversmą, skrenda į kosmosą ir tebėra įsitikinęs – reikia daryti viską, kad pirkėjas būtų patenkintas.

Paprastai apie „Amazon“ veiklą ir planus J. Bezosas žiniasklaidoje kalba labai taupiai. „Visko parduotuvės" autorius Bradas Stone'as turėjo galimybę „Amazon“ istoriją išgirsti iš pirmų lūpų – kalbėtis su pačiu Bezosu, esamais ir buvusiais darbuotojais, šeimos nariais.

„Tai unikalus, įtraukiantis pasakojimas apie kompaniją, rizikavusią sulaužyti tradicinės prekybos stereotipus ir visam laikui pakeitusią mūsų pirkimo įpročius. „Visko parduotuvė" ne tik įsileidžia skaitytoją į elektroninės prekybos užkulisius, bet ir padeda suprasti: kai turi aiškų tikslą, drąsiai jo sieki ir neišduodi savo principų, neįmanoma tampa realybe“, – knygą į rankas paimti gundo leidėjai.

Apie pinigus su vaikais

Lina Banytė-Surplienė, išleido „Alma littera“, 2022 m.

Verslininkas, investuotojas, visuomenės veikėjas dr. Vladas Lašas sako, kad vaikystėje išugdytas gebėjimas protingai elgtis su pinigais ir tinkamas požiūris į juos turi didžiulę įtaką visam gyvenimui.

Kitaip tariant, jis kalba apie finansinį raštingumą, kuris, kaip rodo įvairiausi tyrimai, apklausos bei jų komentarai, Lietuvoje vis dar pradinėje stadijoje. Aišku, negalima nepastebėti, kad pastaraisiais metais šią spragą papildo vienas kitas leidinys, institucinės programos bei privačios iniciatyvos, apie vaikų finansinio raštingumo mokymą viešai ir „Facebook“ grupėje pasakoja jį įvaldę tėvai. Knygos „Apie pinigus su vaikais“ (paantraštė – „Paprasti patarimai tėvams, kaip paruošti vaiką ateities pasauliui“) autorė, trijų vaikų mama L. Banytė-Surplienė, 16 metų dirbusi finansų ir mokesčių srityje, sukūrusi projektą „Raising free kids“, įvairiose platformose irgi kalba apie tai, kaip tėvams išauginti finansiškai laisvus vaikus.

Jos įsitikinimu, „negalime tikėtis, kad mūsų vaikų finansinį raštingumą išugdys mokykla arba kad jie patys savaime išmoks, kaip elgtis su pinigais. Būtent mes, tėvai, galime jiems įteikti dovaną, tvirtą savarankiško gyvenimo pagrindą, nuo mažens mokydami juos svarbiausių finansinio raštingumo taisyklių“.

Knygos įžangoje L. Banytė-Surplienė klausia: „Ko galite tikėtis, perskaitę šia knygą ir įgyvendinę joje pateikiamus patarimus".

Atsakymai: išmokti suteikti vaikui laisvę rinktis, sužinoti apie laiko ir kitų žmonių patikrintą finansinio ugdymo sistemą ir įrankius, kurie padės šias žinias perduoti lengvai ir paprastai.

„Galiausiai tikėtina, kad ir patys pajusite šalutinį šios knygos efektą – su vaikais pradėjusi finansinę kelionę, pati pasijutau laisvesnė ir valdanti savo gyvenimą“, – rašo L. Banytė-Surplienė.

Knygoje ji paprastai ir sklandžiai pasakoja apie pirmųjų vaiko pinigų, kišenpinigių, reikšmę, apie tai, kaip padėti vaikui išmokti taupyti, atsakingai leisti pinigus, kalbėti su vaiku apie skolinimąsi, kaip paskatinti vaikus užsidirbti pačiam, investuoti ir pan., – visais tais klausimais, apie ką neprošal žinoti ir mažiau finansiškai raštingiems tėvams.

Kartu su knyga išleistos autorės parengtos diskusijų kortelės „Apie pinigus sau vaikais“. Trijų sudėtingumo lygių kortelėse tėvai ras klausimų, kurie paskatins diskusijas su vaikais – ar pinigai geri, ar blogi? Kiek jų norėtum sutaupyti? Kodėl žmonės ima paskolas ir pan.

Diskusijos padės geriau suprasti, kaip mąsto vaikai, ir užlopyti žinių spragas. Šalia kortelių tėvams pridėta instrukcija, kaip geriausia pradėti diskusiją ir kaip į ją įtraukti vaiką.

Ir, pagaliau, ką gali žinoti, – gal ši knyga bei diskusijos su vaikais apie pinigus prisidės, kad Lietuvoje užaugtų koks vienas kitas bezosas.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.