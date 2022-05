Džiazo scenoje – V. Tarasovo „We stand with Ukraine“, A. Braxtono saksofonų kvartetas

Avangardinio džiazo legenda Anthony Braxton. „Vilnius Mama Jazz“ nuotr.

Gegužės 26–29 d. vyksiančio „Vilnius Mama jazz“ programoje – ryškūs ukrainietiški potėpiai: festivalio uždarymo vakarą skambės būgnininko Vladimiro Tarasovo ir jo draugų iš Ukrainos kūryba. 21-ąjį festivalį užbaigs saksofono meistrai iš JAV.

Pasak Juditos Bartoševičienės, festivalio „Vilnius Mama Jazz“ organizatorės, šiuo jautriu laiku, „kai mūsų širdys plyšta dėl Ukrainos“, festivalį organizuoti nebuvo lengva. Vis tik jo rengėjai „džiaugiasi galėdami pristatyti unikalų projektą – ilgametis festivalio senbuvis Vladimiras Tarasovas į sceną žengs su dviem bičiuliais iš Ukrainos – pianistu Volodymyru Solianyku bei bosininku Marku Tokariu“. Trio koncertas simboliškai pavadintas „We stand with Ukraine“.

Vladimiras Tarasovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vladimiras Tarasovas yra pasakojęs, jog iki pat vasario 23 d. su orkestru repetavo Ukrainoje, o į Lietuvą grįžo paskutiniu lėktuvo reisu. Markas Tokaris liko, išėjo į savanorius ginti tėvynės. Volodymyras Solianykas, nebūdamas tinkamo amžiaus, pasitraukė į Norvegiją.

„Pusė orkestro, su kuriuo repetavau, šiuo metu irgi kovoja, šie muzikantai – šaunuoliai. Kas gali būti geriau nei kartu su jais Vilniuje surengti koncertą, skirtą padėti Ukrainai“, – sako V. Tarasovas.

Prieš penkerius metus V. Tarasovo, V. Solianyko ir M. Tokariaus trio Ukrainoje pristatė programą „Jazz... One of those things“, įkvėptą kultiniu vadinamo amerikiečių kompozitoriaus ir dainų autoriaus Cole Porterio (1891–1964) dainos „Just one of those things“. Pasak „Vilnius Mama Jazz“, festivalyje trio atliks tą pačią programą, kaip ir Kyjive.

V. Tarasovas ir draugai

Džiazo ir šiuolaikinio meno mėgėjams nei V. Tarasovo, nei jo kūrybos pristatinėti nereikia.

„Būgnininkas aš. Ir viskas aišku“, – sakė jis viename nesenų savo interviu.

Gausybę įvertinimų pelnęs kūrėjas kartu su Viačeslavu Ganelinu ir Vladimiru Čekasinu 2017 m. buvo įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija „už Lietuvos džiazo mokyklos sukūrimą“.

Pasak „Vilnius Mama Jazz“ rengėjų, kartu su V. Tarasovu grosiantis V. Solianykas yra „Reinholdo Gliero Kyjivo muzikos akademijos profesorius, įvairaus žanro džiazo ansamblių meno vadovas, meistriškai naviguojantis pianino klavišais“.

Kompozitorius bei bosistas M. Tokaris baigė klasikinę gitarą Lvivo S. Liudkevičiaus muzikos koledže, o vėliau – kontrabosą K. Szymanowskio džiazo akademijoje Katovicuose. M. Tokaris daugybę kartų grojo Europos ir JAV džiazo scenose, yra tarptautinių projektų „Mark Tokar’s Quintet“, „Avtokar“ ir kt. lyderis, groja grupėse „Undivided“, „Five Spot“, „Four“, „Varpaj“ ir „Yatoku“.

Pabaigai – saksofono garsenybės

Ir jau pats pats paskutinis festivalio akordas – avangardinio džiazo legenda vadinamo Anthony Braxtono saksofonų kvartetas. Pasak J. Bartoševičienės, festivalio rengėjai daugelį metų siekė surengti A. Braxtono koncertą Vilniuje ir „pagaliau tai pavyko“.

Pasak festivalio rengėjų, iš Čikagos kilęs saksofonininkas, kompozitorius ir eksperimentatorius, kvarteto lyderis A. Braxtonas, įkvėptas tokių legendinių kūrėjų kaip Johnas Coltrane'as, Paulas Desmondas, Ericas Dolphy, Karlheinzas Stockhausenas bei senosios afroamerikiečių muzikos, „savo talentu greitai sužadino publikos smalsumą ir atkreipė melomanų dėmesį“.

Per daugiau nei 50 m. trunkančią aktyvią kūrybinę karjerą muzikantas įrašė per 100 albumų, grojo su džiazo meistrais Ornette Colemanu, Chicku Corea, Cecil Taylor, Maxu Roachu ir daugeliu kitų, ir pats sukūrė savitą muzikos sistemą.

Vilniuje A. Braxtonas gros su trimis garsiais saksofonininkais: šiuolaikinės klasikinės ir elektroninės muzikos kompozitoriumi ir atlikėju iš Taibėjaus Jamesu Fei, kompozitoriumi, dirigentu ir prodiuseriu Chrisu Jonasu bei vengrų kilmės amerikiečių avangardo muzikantu, eksperimentinės muzikos kompozitoriumi Andre Vida.

Visi festivalio koncertai vyks Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

„Vilnius Mama Jazz“ Lietuvoje esančius Ukrainos piliečius kviečia nemokamai apsilankyti festivalio renginiuose. Detalesnė informacija apie nemokamų bilietų įsigijimo tvarką ir visa festivalio programa skelbiama čia.

Avangardinio džiazo legenda Anthony Braxton. „Vilnius Mama Jazz“ nuotr.