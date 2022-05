Paskelbti „Sidabrinių gervių“ nominantai

Skelbiami „Sidabrinių gervių“ nominantai. Rengėjų nuotr.

Gegužės 2 d. paskelbti 13-ųjų nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ nominantai, jiems bus išdalinta 19 statulėlių ir trys specialūs apdovanojimai. Ceremonija numatyta birželio 5 d.

Dėl šių metų „Sidabrinių gervių“ statulėlių, svarbiausio nacionalinio kino apdovanojimo, konkuruoja 31 filmas, žiuri atrinktas iš ilgojo 58 filmų sąrašo.

Į svarbiausią apdovanojimą – Metų geriausio ilgametražio filmo – pretenduoja „Bėgikė“, „Sinefilija“, „Piligrimai“, „Pilis“ bei „Žmonės, kuriuos pažįstame“. Pirmieji du susirinko daugiausiai – po 13 nominacijų, į pora mažiau – 11 – pretenduoja „Piligrimai“.

„Sidabrinių gervių“ laureatai paaiškės birželio 5 d. vyksiančioje ceremonijoje, jos metu bus įteikta ir „Auksinė gervė“, skiriama už viso gyvenimo nuopelnus. Be to, bus apdovanotas „Žiūroviškiausias filmas“ ir įteiktas specialus susivienijusių organizatorių – Lietuvos kino centro ir AVAKA – apdovanojimas už „Metų indėlį į kino industriją“.

Atrankos komisiją šiemet sudarė 9 nariai: aktorius Denisas Kolomyckis, kino operatorius Tomas Vilys, kino meno kūrėjai Vidmantas Gaigalas ir Juozas Širvinskas, kino kritikės Rasa Paukštytė, Santa Lingevičiūtė ir Monika Gimbutaitė, režisierius Ignas Meilūnas, kino programų kuratorė ir sudarytoja Eglė Maceinaitė.

Pasak komisijos pirmininkės R. Paukštytės, komisijos pirmininkės, šis kino renginys tarsi apibendrina, kas vyko per pastaruosius metus, kai kinas išgyveno ypatingai sunkų laiką.

„Gervės“ ragina žiūrovus ateiti į kino teatrus ar žiūrėti lietuviškus filmus specialiose platformose. Tad „Sidabrinė gervė“ be šventės, be džiaugsmo, be aistrų, kurios visada lydi šitą ceremoniją ir nominacijas, turi ir kitą labai svarbią misiją – priminti visuomenei, kad lietuviškas kinas įdomus ir jį verta žiūrėti“, – teigė R. Paukštytė. Anot jos, tai parodo ir žiuri užkulisiai – visą balandį jos nariams teko dirbti diskutuojant, kokie gi filmai verti būti paminėti tarp penkių geriausių.

„Šį kartą mums tikrai pasisekė, kad nereikėjo rinkti penkių iš penkių, ar penkių iš dviejų“, – sakė R. Paukštytė. Ji atkreipė dėmesį, kad anksčiau dominavo stiprūs vyriški vaidmenys, šiemet dominuoja itin stiprūs moteriški vaidmenys, be to, daug stiprių dokumentinių filmų.

Taigi, komisija, kuriai pasisekė, atrinko po 5 pretendentus į 19 nominacijų.

METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS DOKUMENTINIS KINO FILMAS

1. Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus (rež. Linas Mikuta, prod. Jurga Gluskinienė)

2. Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją (rež. Sergei Loznitsa, prod. Uljana Kim)

3. Pavyzdingas elgesys (rež. Audrius Mickevičius, Nerijus Milerius, prod. Rasa Miškinytė)

4. Šuolis (rež. Giedrė Žickytė, prod. Giedrė Žickytė, Uldis Cekulis)

5. Švelnūs kariai (rež. Marija Stonytė, prod. Giedrė Žickytė)

METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS VAIDYBINIS KINO FILMAS

1. Bėgikė (rež. Andrius Blaževičius, prod. Marija Razgutė)

2. Piligrimai (rež. Laurynas Bareiša, prod. Klementina Remeikaitė)

3. Pilis (rež. Lina Lužytė, prod. Kęstutis Drazdauskas, David Collins)

4. Sinefilija (rež. Algimantas Puipa, prod. Uljana Kim)

5. Žmonės, kuriuos pažįstam (rež. Tomas Smulkis, prod. Dagnė Vildžiūnaitė)

METŲ GERIAUSIAS AKTORĖS VAIDMUO

1. Barbora Bareikytė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

2. Gabija Bargailaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

3. Žygimantė Elena Jakštaitė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

4. Milda Noreikaitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

5. Vesta Šumilovaitė - Tertelienė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

METŲ GERIAUSIAS AKTORIAUS VAIDMUO

1. Giedrius Kiela („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

2. Teodoras Lipčius („Mažas Didelis Stebuklas“, rež. Justinas Krisiūnas)

3. Elijas Malinauskas („Drugelio Širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

4. Arūnas Sakalauskas („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

5. Mantas Zemleckas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Visos „Sidabrinių gervių“ nominacijos ir nominantai skelbiami Lietuvos kino centro svetainėje.

