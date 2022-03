VŽ rekomenduoja: meno kūrinių aukcionai Ukrainai palaikyti ir kiti renginiai

Iš Emilijos Škarnulytės parodos „Švytintys kambariai“ Radvilų rūmuose. LNDM nuotr.

Visų mūsų širdys ir mintys su Ukraina. Todėl prasmingiausias renginys, ko gero, – tebesitęsianti protesto akcija prie Rusijos ambasados Vilniuje. Bus ir kitų, kuriuose galima ir pailsinti įtemptą protą, ir suvokti, kad šiandien visi esame ukrainiečiai.

Kovo 4 d. nuo 16 val. Vilniaus fotografijos galerijoje (Stiklių g. 4, įėjimas iš Rotušės a.) vyks fotomenininkų paaukotų darbų bei publikacijų pardavimas. Visos surinktos lėšos bus pervestos organizacijoms „Mėlyna ir Geltona“ bei „Raudonasis Kryžius“.

Solidarizuodamiesi su Ukraina, fotomenininkai kaip organizacija ir asmeniškai įvairiais būdais remia šalies kovotojus, sykiu kviečia prisidėti ir neabejingus Lietuvos piliečius.

Tie, kurie vis pasvajoja apie originalų fotografo darbą savo namų interjere, dabar kaip tik turi gerą progą jį įsigyti ir taip paremti besiginančią šalį. Tarp parduodamų darbų – Lietuvos fotografijos legendos Antano Sutkaus, šių metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Remigijaus Treigio fotografijos, Lietuvoje gyvenančio ir kuriančio ukrainiečio Valentyn Odnoviun publikacijos, daugelio kitų Lietuvos fotografijos klasikų, jaunosios kartos autorių riboto tiražo ar vienetiniai darbai.

Evaldo Ivanausko nuotr.

Kovo 4 d. fotografijų bus galima įsigyti nuo 16 iki 18 val., šeštadienį – nuo 12 iki 16 val. Už fotografijas galima atsiskaityti ir pačiam asmeniškai padarius pavedimą organizacijai „Mėlyna ir Geltona“ bei pateikus bankinio pavedimo patvirtinimą.

Dar vienas meno kūrinių aukcionas Ukrainai paremti vyksta internete.

Aukštaitijoje, Dusetose, kuriantis dailininkas Šarūnas Sauka bei netoliese įsikūręs keliautojas ir rašytojas Marius Lucka (Marius Prakopimas) rengia meno aukcioną, skirtą paremti Ukrainą kovoje prieš Rusijos agresiją. Socialiniame tinkle „Facebook“ organizuojame aukcione parduodamas vienas naujausių Š. Saukos paveikslų – „Meilė“ (2021 m., 100×100 cm, drobė/aliejus).

Visi pinigai už paveikslą papildys VšĮ „Mėlyna ir geltona“ sąskaitą. „PILOTAS.LT“ žiniomis, vakar vakare paskelbta pradinė paveikslo „Meilės“ kaina (8.000 Eur) išsyk pakilo iki 10.000 Eur, tiek už jį pasiūlė 1-asis aukciono dalyvis Darius Rugys.

Aukcionas vyks iki sekmadienio 22 val.

Kovo 4–6 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – spektaklio „Boksas“ premjera.

Dramą apie dviejų kartų sportininkus parašė Laurynas Adomaitis ir spektaklį režisuojantis Antanas Obcarskas. Jo interviu apie spektaklį galima skaityti čia.

„Žmonės, kurie skyrė boksui visą savo gyvenimą, atrodo bekompromisiai ir kietakakčiai. Mes linkę sudievinti sportininkus ir kabinti jiems superherojų etiketes. „Boksas“ – tai ilga kelionė norint parodyti kovos kainą, kurią sumoka ir laimėjęs, ir pralaimėjęs. Bandymas parodyti kovotojus ne kaip dievus, bet kaip jaunus žmones, bandančius pasirinkti, pamilti, ieškančius savo širdies, ieškančius mokytojų, patirčių ir tik tada susitinkančius ringe“, – sako spektaklio scenografė Lauryna Liepaitė.

Kovo 4 ir 5 d. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – „Bajederė“. Atgimusiame balete – ukrainietė balerina Olesia Šaitanova ir dvylika debiutų.

LNOBT baleto meno vadovas Martynas Rimeikis kompozitoriaus Ludwigo A. Minkuso „Bajaderę“ vadina klasikinio baleto relikvija. Tai – išskirtinio grožio ir sudėtingumo baletas, kurį savo repertuare svarbu turėti kiekvienam profesionaliam teatrui.

Kovo 5 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, solo smuiku grieš prestižinio N. Paganini smuikininkų konkurso nugalėtojas Giuseppe Gibboni (Italija).

Jaunasis italų smuikininkas su Modesto Barkausko diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (LNSO) atliks N. Paganini Koncertą smuikui ir orkestrui Nr. 1. Programoje skambės ir S. Prokofjevo Penktoji simfonija.

Italijoje gimęs smuikininkas muzikos pradėjo mokytis vos trejų metų, 12-os surengė pirmuosius pasirodymus, o 15-os baigė smuiko studijas Martucci konservatorijoje Salerne. Nuo 2015 m. mokėsi pas garsius smuikininkus Salvatore Accardo ir Pavelą Bermaną Kremonos ir Sienos konservatorijose bei Pierre’ą Amoyalą Zalcburgo Mozarteume. Įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse smuikininkų varžybose atlikėjas pelnė pirmąsias premijas, ryškiausias laimėjimas – 2021 m. spalį pelnyti prestižinio N. Paganini smuikininkų konkurso nugalėtojo laurai, atvėrę jam kelią į pasaulio smuikininkų olimpą. Be to, Giuseppe tapo pirmuoju šiame konkurse nugalėjusiu italu per visą jo istoriją.

Iki kovo 6 d. Vilniuje, „Skalvijos“ kino centre, vyksta tarptautinis kino festivalis „Film O’Clock“.

Šešiose toje pačioje laiko juostoje esančiose šalyse – Lietuvoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir Egipte – vyksiančio festivalio programoje pristatoma šių šalių kino klasika ir šiuolaikinių kūrėjų trumpo metro filmai.

Naujas, antrą kartą vykstantis festivalis visose šalyse rodo vienodą programą: 6 kino klasikos filmus ir 2 konkursines trumpųjų filmų programas. Didelis dėmesys skiriamas dokumentikai ir rečiau Lietuvos kino teatruose matomų šalių kinui.

Svarbi „Film O’Clock“ ypatybė – kolektyvinio žiūrėjimo patirtis ir bendrystė. Visi seansai kino teatruose vyksta vienu metu, po kiekvienos peržiūros transliuojami pokalbiai su kūrėjais. Taip pat vykta virtualūs renginiai, skirti kino industrijos profesionalams.

Programa skelbiama čia.

Vilniuje, Jono Meko vizualiųjų menų centre (Malūnų g. 3), – Jono Meko šimtmečiui skirta po Lietuvą keliaujanti fotografijų paroda „Semeniškių idilės“.

Joje eksponuojamos fotografų Antano Sutkaus, Algimanto Kunčiaus, Viktoro Kapočiaus bei J. Meko žmonos Hollis Melton užfiksuotos akimirkos iš pirmųjų J. Meko sugrįžimų į Lietuvą 1971 ir 1977 metais. Parodos kuratorius – Tomas Ivanauskas.

Jonas Mekas. Antano Sutkaus nuotr.

1971 m. į Semeniškes J. Mekas grįžo su broliu Adolfu ir jo žmona Pola Chappel, o 1977 m. jau su savo žmona Hollis Melton ir dukra Oona. Jausmų, kuriuos sukėlė susitikimas su giminėmis, atvaizduoti neįmanoma, tačiau eksponuojamos nuotraukos leis bent šiek tiek pajusti sugrįžimų dvasią. O ją dar labiau sustiprins parodoje skambantis garso įrašas, kuriame pats J. Mekas skaito savo eilėraščių rinkinį „Semeniškių idilės“ ir trys dokumentiniai filmai: paties J. Meko „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ ir unikalūs, beveik nerodyti trumpametražiai Lietuvos kino studijos filmai – R. Verbos „J. Mekas“ ir apybraiža „Kalbėti į pačią širdį“.

Paroda veiks iki kovo 26 d.

Vilniaus rotušėje veikia dvi kovo parodos – Igno Maldus fotografijų „WorkAndFun“ ir Indros Marcinkevičienės objektų „Pasinerk į savo gelmes“.

„WorkAndFun“ – tęstinis I. Maldus projektas. Menininkas fiksuoja apleistus pastatus, kuriuose sovietiniais laikais žmonės leisdavo laisvalaikį. Į sovietine? praeiti? jis žvelgia be skepsio ir negatyvo – nykstantys sovietinės architektūros objektai pateikiami tarsi sapno ar s?ilto atsiminimo interpretacija. Ši serija pradėta kurti 2018 metais ir išsiplėtė į Baltijos šalis 2021 metais gavus Baumanis stipendiją (The Baumanis Grant). „WorkAndFun“ yra vienas iš MAGIC serijos projektų. Ši serija išsiskiria autorine technika: darbas vyksta tamsoje, fotografuojant ilgais išlaikymais, objektus iššviečiant šimtais spalvotų blyksčių. Tai ilgas ir sudėtingas analoginės fotografijos procesas.

I. Marcinkevičienė personalinėje parodoje kviečia pasinerti į savo gelmes. „Ši paroda yra apie meilę ir šilumą, pavydą ir neapykantą“, – sako ji.

I. Marcinkevičienė kuria meninius pano ir instaliacijas, yra pripažinta baldų bei interjero dizainerė, o pastaruoju metu ypač aktyviai kuria ne taikomųjų menų sferoje. Menininkė yra žinoma kaip puiki koloristė. Ši jos savybė yra tarsi vizitinė kortelė. Tokia spalvinė gama, kurią naudoja I. Marcinkevičienė, nėra tipiška nei Lietuvos, nei kitų Šiaurės Europos šalių dailės mokykloms.

Parodos veiks iki kovo 28 d.

Kovo 8 d. 19 val. OKT/Vilniaus miesto teatre premjera – „Pelikanas“ pagal Augusto Strindbergo kūrinius.

Spektaklio centre – dvi poros: motina ir jos žentas bei brolis ir sesuo, apie kurių meilės istorijas Strindbergas tik užsimena, bet spektaklio kūrėjams tai tapo įdomu.

„Norėjosi panagrinėti, kas nutiktų, jeigu spektaklyje jų nebaustume, nedemonizuotume, o išteisintume? Norėjosi pasižiūrėti, kas būtų, jeigu būtų tiesiog taip, kaip yra. Tai Strindbergo pasiūlytas aspektas, kuriuo galima kalbėti šeimos ir kraujo ryšio tema“, – sako režisierius Naubertas Jasinskas.

Vaidina Alvydė Pikturnaitė, Aurelijus Pocius, Kipras Mašidlauskas, Matas Sigliukas, Saulius Ambrozaitis.

N. Jasinskas – jaunosios kartos režisierius, Yanos Ross mokinys. Jo pastatyti spektakliai rodomi Valstybiniame Jaunimo teatre, Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre, Kauno miesto kameriniame teatre. Tarptautiniame teatro festivalyje „Sirenos“ sukurtas spektaklis „fabrica“ buvo nominuotas Auksinio scenos kryžiaus apdovanojimui.

Kovo 9 d. 17 val. Vilniuje, Radvilų rūmų dailės muziejuje (Vilniaus g. 24), vyks Emilijos Škarnulytės parodą „Švytintys kambariai“ lydinti menotyrininkės dr. Linaros Dovydaitytės paskaita „Įsivaizduoti ateitį: branduolinė estetika karo akivaizdoje“.

Karas Ukrainoje mus akimirksniu sugrąžino prie niekuomet neišspręstų branduolinės modernybės iššūkių. Įprasta, daugybę metų egzistavusi perskyra tarp karinės (bomba) ir taikios (energetika) branduolinės pramonės staiga neteko prasmės. Šiomis dienomis atominio karo grėsmė jaudina mūsų vaizduotę ir veikia kasdien priimamus politinius sprendimus.

Radvilų rūmuose eksponuojamoje Škarnulytės vaizdo instaliacijoje „t1?2“ vieną iš vaidmenų atlieka ir Lietuvoje esantis branduolinis objektas – Ignalinos atominė elektrinė, kuri dar kartą primena, kad šiandien visi esame ukrainiečiai.

Paskaitą skaitys menotyrininkė dr. Linara Dovydaitytė, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkė; tarptautinio projekto „Branduolinės erdvės: atominio kultūros paveldo bendruomenės, materialumai ir vietovės“ (https://nuspaces.eu/) tyrėja; viena iš tinklapio https://atominisvisaginas.lt kūrėjų; tekstų apie branduolinę temą mene autorė.

Renginys vyks lietuvių kalba. Įėjimas nemokamas. Paskaita bus transliuojama gyvai Radvilų rūmų dailės muziejaus „Facebook“ paskyroje.

Kovo 10 d. 18.30 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – W. A. Mozarto opera „Don Žuanas“ su debiutuojančiais atlikėjais.

Operą Klaipėdoje pastatė dirigentas iš Austrijos Josefas Wallnigas, režisierius Jonas Vaitkus, scenografas Gintaras Makarevičius, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė.

Pagrindinę Don Žuano partiją spektaklyje atliks dukart „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatas, operos solistas Laimonas Pautienius, jo tarnu Leporelu taps Patryk Rymanowski (Lenkija). Kaip Dona Ana scenoje debiutuos Viktorija Stanelė, Don Otavijumi taps Tadas Jakas, Dona Elvyra – Beata Ignatavičiūtė.

Iki kovo 31 d. Kaune vyksta Frankofonijos dienos, jų programoje – gyvos ir virtualios paskaitos, koncertai, parodos, diskusijos, degustacijos.

Renginiai skirti kovo 20-ąjai – Tarptautinei frankofonijos dienai – atskleis prancūzakalbių šalių švietimo, istorijos, politikos bei kultūros subtilybes.

2022-ųjų Frankofonijos mėnesio renginių programa siūlo per 30 skirtingų veiklų ir užsiėmimų.

