VÞ rekomenduoja: Vilniaus knygø mugë ir kiti renginiai

Vilniaus knygų mugėje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Majorė Rosita Kanapeckaitė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje mokanti kariūnus psichologijos, karo Ukrainoje fone pataria išlaikyti šaltą protą ir informacijos kanalais naudotis ne dažniau du tris kartus per dieną. Likusį laiką galima skirti raminantiems dalykams, juolab savaitgalį veikia 22-oji Vilniaus knygų mugė, o muziejai ir galerijos sekmadienį kviečia apsilankyti nemokamai.

Iki vasario 27 d. Vilniuje, „Litexpo“ centre, veikia Knygų mugė. Jos programoje – per 300 renginių. Be to, atskiroje erdvėje su savo renginiais ir daugiau nei 200 dalyvių veikia AGATA „Muzikos salė“.

Renginių Knygų mugėje daug, visa jų programa skelbiama čia. VŽ atkreipia dėmesį į kelis jų:

Šių metų Vilniaus knygų mugėje Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM) pristatys daug dėmesio vertų leidinių, tarp jų ir ryškiausią 2020 m. įgytą ir atnaujintuose Radvilų rūmuose pristatomą meno kūrinių kolekciją vainikavusį leidinį „Draugų muziejus. Iš V. Tarasovo kolekcijos“.

Renginys vyks vasario 25 d. 13 val. konferencijų salėje 5.1. Dalyvaus dailėtyrininkė Skaidra Trilupaitytė, Vladimiras Tarasovas, LNDM direktorius, parodos „Protesto menas“ kuratorius, leidinio sudarytojas ir teksto autorius Arūnas Gelūnas.

Vasario 25 d. 14 val. Kino salėje bus pristatytos projekto „Knygos+Kinas“ dalyvės, devynios lietuvių autorių knygos, labiausiai kinematografiškos ir galinčios tapti kino filmais.

Projektui buvo pateiktos 22 knygos, visas jas perskaitė ir labiausiai tinkančias kino scenarijams atrinko projekto „Knyga+Kinas“ komisija, kurią šiemet sudarė kino režisierė ir scenaristė Inesa Kurklietytė, rašytoja Renata Šerelytė bei kino prodiuseris Stasys Baltakis.

vasario 26 d. 11 val. „15 min forume“ bus paskelbtos 12-a kūrybiškiausių knygų. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos laureatą /-ę iš dvyliktuko sąrašo slaptu balsavimu išriks LLTI literatūrologų komisija. Kūrybiškiausia 2021-ųjų metų knyga tradiciškai bus paskelbta Kovo-11-ąją.

vasario 26 d. 12 val. Rašytojų kampe bus teikiama Jurgos Ivanauskaitės premija, šiemet ji skirta rašytojui Tomui Vaisetai.

vasario 26 d. 13 val. Rašytojų kampe teikiama Vilniaus klubo premija, skiriama už knygą apie Vilnių. Šiemet ji bus įteikta knygos „Neįgyvendintas Vilnius“ (leidykla „Lapas“, 2021) autorėms Marijai Drėmaitei ir Rasai Antanavičiūtei.

Didžioji Vilniaus knygų mugės intriga – akcijos „Metų knygos rinkimai 2021“ nominantų paskelbimas. Jų sąrašas bus perskaitytas vasario 26 d. 18 val., konferencijų salėje 5.1. Apdovanojimai laureatams teikiami gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

„Muzikos salė“ veikia dviejose erdvėse. Pirmojoje – stendai, kuriuose lankytojų laukia muzikantai, leidėjai, kultūros centrai bei pokalbių scena. Antrojoje salėje įrengtoje profesionalioje scenoje vyksta teatrų, orkestrų bei muzikantų pasirodymai bei koncertų technines galimybes demonstruojantis „Spacemap Go“ šou.

Vasario 25 d. 18.30 val. pokalbių scenoje vyks pirmasis „Muzikos salės“ aukcionas. Jo metu tikimasi parduoti penkiolika ypatingų atributų: sceninių drabužių, instrumentų, paveikslų iš vaizdo klipų bei vinilų su autorių autografais. Visus daiktus aukcionui neatlygintinai padovanojo Lietuvos teatrai, grupės, atlikėjai bei įrašų kompanijos, surinktos lėšos bus skirtos Karoliniškių muzikos mokyklai.

Muzikos salės renginių programa skelbiama čia.

Organizatoriai primena, kad renginyje privalu laikytis COVID-19 saugumo reikalavimų – dėvėti ne žemesnio nei FFP2 lygio respiratorių, priglundantį prie veido ir visiškai dengiantį nosį bei burną.

„Litexpo“ salėse įrengti srautų matuokliai, leidžiantys valdyti momentinį žmonių skaičių ir nukreipti srautus į kitas sales. Judėjimas visose salėse vyksta ratu į vieną pusę.

Nuo Arkikatedros iki „Litexpo“ parodų ir konferencijų centro kas valandą kursuoja nemokamas viešasis transportas.

Vasario 25–27 d. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre – miuziklo „Elisabeth“ premjera.

Į Kauno muzikinio teatro sceną įžengs įspūdinga istorinė asmenybė – Austrijos-Vengrijos imperatorė Elžbieta (1837–1898), Europos istorija besidomintiems geriau žinoma vardu Sisi. Tai dviejų austrų, muzikinės scenos grandų – tarptautinės sėkmės sulaukusio libretų dramaturgo bei vieno žymiausių dainų vokiečių kalba autoriaus Michael‘o Kunze‘s ir pianisto, aranžuotojo, kompozitoriaus ir dirigento Sylvester‘io Levay‘jaus sceninis kūrinys apie kontraversiškai vertinamą aristokratę.

Miuziklą režisavo Viktorija Streiča, pagrindinius vaidmenis sukūrė žinomi ir mažiau žinomi atlikėjai Mantas Jankavičius, Karina Krysko, Jeronimas Milius, Egidijus Bavikinas, Marija Arutiunova, Gabrielė Bielskytė, Rokas Laureckis.

Vasario 26 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, pianistas Haiou Zhangas ir dirigentas Kai Bumannas.

Koncerte su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru skambės G. Rossini, W. A. Mozarto, F. Schuberto kūriniai. Pianistas Haiou Zhangas Lietuvoje ne pirmą kartą, 2019 m. jis grojo rečitalį Pažaislio festivalyje.

Haiou Zhangas. Nacionalinės filharmonijos nuotr.

Šio atlikėjo meistriškumą nusako jo pelnyti laurai – Didysis prizas prestižiniame V. Horowitzo pianistų konkurse bei fortepijono duetų konkurse Šenženyje, publikos prizas vadinamojoje Fortepijono olimpiadoje Bad Kisingeno vasaros festivalyje, Gundlacho muzikos bei Dr. Marijos Zbick menininkų prizai. Fortepijono meno atlikėjas mokėsi Pekino muzikos konservatorijoje bei Hanoverio aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje. Apie H. Zhango įrašytą Ferenzo Liszto kūrinių kompaktinę plokštelę kritikai sakė, jog „dėl pianisto muzikalumo ir technikos jo kuriami paveikslai tarsi atgyja... Esu tikras, išgirdęs jį Lisztas bei Horowitzas šypsotųsi.“ Kompanija „Hänssler Classic“ išleido penkis pianisto garso įrašus, 2021 m. jo naujausias solinis albumas „My 2020“ buvo nominuotas ICMA tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams, o kompaktinė plokštelė su W. A. Mozarto fortepijoniniu koncertu, atliekamu su NDR filharmonijos muzikantais, pelnė dvi nominacijas Vokietijos muzikos apdovanojimuose „Opus Klassik“.

Iki 26 d. vakaro uostamiestyje vyksta VII Klaipėdos šviesų festivalis.

Šių metų šviesos renginys skirtas 770 metų miesto sukakčiai, būtent tai akcentuoja pora dešimčių šviesos projektų, instaliacijų, 3D projekcijų.

Vilniuje, Kazio Varnelio namuose-muziejuje, atidaryta Čekijoje išleistų gražiausių knygų paroda. Paroda yra tarptautinės Vilniaus knygų mugės renginys, „Knygų šalies“ kūrybinės studijos kultūrinės programos dalis.

Pernai Čekijoje buvo surengtas 56-asis gražiausios knygos konkursas, jame varžėsi 323 knygos. 48 gražiausios pristatomos Kazio Varnelio namuose-muziejuje.

Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.

Šia paroda pažymimi ir knygų spausdinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradininko bei leidėjo Pranciškaus Skorinos metus. 1522 m. Vilniuje, miesto burmistro Babičiaus namuose (dabar – Stiklių g. 4), Skorinos įkurta spaustuvė buvo pirmoji tokia Rytų Europoje. Vilniuje išleistos Skorinos knygos prilygo geriausiems to laikotarpio Vakarų Europos pavyzdžiams. Spaustuvę Prahoje Skorina, turtingų vilniečių remiamas, įkūrė kiek anksčiau – 1517 m., tad šiemet šios dvišalės knygos kultūros jungtys dar kartą gražiai susilieja.

Paroda veiks iki balandžio 23 d.

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose veikia tarptautinė paroda „Baroko skulptūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“.

Nedidelėje, tačiau įspūdingo grožio parodoje pristatomas šiandienės Vakarų Ukrainos teritorijoje susiformavęs savitas vėlyvojo Baroko skulptūros fenomenas – 20 medinių, dažniausiai paauksuotų skulptūrų, XVIII a. sukurtų J. G. Pinselio (apie 1720–1761 m.) bei kitų to meto meistrų.

Mindaugo Kaminsko nuotr.

Paroda skiriama artėjančiam Vilniaus 700 metų jubiliejui

Kudirkos Naumiestyje, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Vinco Kudirkos muziejuje, atidaryta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, dailininko Petro Repšio darbų paroda „Mano Tėvynė“.

Joje pristatoma P. Repšio litografijos, piešiniai ir ofortų ciklai, kaligramos, reljefas „Žuvusioms baltų gentims“, medaliai bei studijų laikų tapybos darbas „Autoportretas su mama“.

Parodos pavadinimui pritaikytas dailininko litografijų ciklo „Mano Tėvynė“ pavadinimas. Šiame cikle, kaip ir visoje vėlesnėje Parodos kuratorė – prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė.

Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Istorinėje LR Prezidentūroje (Vilniaus g. 33) eksponuojamas Lietuvos Tarybos nutarimas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasirašytas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje.

2017 m. kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve Berlyne Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Liudo Mažylio aptiktas Vasario 16-osios Nutarimo variantas su originaliais signatarų parašais yra pats autentiškiausias Lietuvos valstybės gimimo liudijimo egzempliorius.

Dokumentas nuo 2018 m. buvo eksponuojamas jo pasirašymo vietoje, Signatarų namuose Vilniuje. Tarpininkaujant Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politinis archyvas sutiko dokumentą leisti eksponuoti 2022 metais Kaune, miestui tapus Europos kultūros sostine.

Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55), veikia paroda „Kauno tulpės. Liaudies kūrybos įtaka modernizmui“.

Ši paroda, sako rengėjai, yra apie tai, kaip darniai ir gražiai tarpukario miesto kultūra susipynė su gyvybinga kaimo tradicija, praturtino viena kitą ir tapo išskirtiniu to laikotarpio bruožu.

Jono Prapuolenio stalas. M. K. Čiurlionio muziejaus nuotr.

Tuo pačiu VŽ primena, kad M. K. Čiurlionio dailės muziejuje veikia ir „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekto paroda – Williamo Kentridge'o „Tai, ko nepamename“.

Vienas įtaigiausių šiuo metu aktyviai kuriančių menininkų W. Kentridge'as (g. 1955), augęs Pietų Afrikoje, pirmą kartą pristatomas Lietuvoje, Kaune, iš kur yra jo litvakiškos kilmės šaknys.

