VÞ rekomenduoja: renginiai savaitgalá ir ne tik

Parodoje „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“. Gintarės Grigėnaitės nuotr.

Šį savaitgalį: Jono Meko parodos uždarymo renginiai, kraftinio alaus festivalis, įstabios Baroko skulptūros, keli puikūs koncertai. O kitą savaitę vyksiančiai Vilniaus knygų mugei įsibėgėti padeda tebesitęsiantis Knygų savaitgalis.

Iki vasario 20 d. LRT Mediatekoje tęsiasi „Knygų savaitė“ – literatūrinių susitikimų ir diskusijų ciklas, šiemet siūlantis keliasdešimt unikalių renginių, susitikimų ir diskusijų.

LRT Mediatekoje „Knygų savaitės“ žiūrovai gali pamatyti daugybę intriguojančių renginių. Pavyzdžiui, vienintelį Undinės Radzevičiūtės naujausios knygos „Minaretas ir 7“ pristatymą.

Arba – Lietuvos nacionalinės premijos laureatų – rašytojos Vaivos Grainytės ir menininkų edukatorių, Masačusetso technologijos instituto tyrėjų bei dėstytojų Nomedos ir Gedimino Urbonų pokalbį apie būsimą V. Grainytės knygą „Rožės ir bulvės“; istoriko, rašytojo dr. Tomo Vaisetos ir prof. Pauliaus Subačiaus pokalbį apie tai, ar stebime Vakarų kultūros pabaigą. Ir daugybę kitų.

„Knygų savaitė“ neapsiriboja vien įrašais LRT Mediatekoje. Programoje gausu vienkartinių, interneto erdvėje realiu laiku vyksiančių susitikimų ir pristatymų.

„Knygų savaitės“ programa ir naujienos skelbiamos čia.

Leidyklos „Baltos lankos“ inicijuotoje „Knygų savaitėje“ šiemet dalyvauja leidyklos „Actus Magnus“, „Alma littera“, „Baltų lankų vadovėliai“, „Kitos knygos“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, „Nieko rimto“, „Phi knygos“, „Slinktys“, Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, „Neakivaizdinis Vilnius“, Utenos A. ir I. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Trakų viešoji biblioteka. Vasario 18 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – pianistas Alexander Paley'us ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO).

Tarp Niujorko, Paryžiaus ir Vilniaus gyvenantis A. Paley'us su Gintaro Rinkevičiaus diriguojamu LVSO atliks L. van Beethoveno Trečiąjį koncertą fortepijonui. Pasak muzikologo Charleso Roseno, „Trečiasis koncertas atskleidžia L. van Beethoveno herojiškumą, parodo jo ekstravertiškąją pusę, nepakantumą bet kokiam kompromisui“.

Alexander Paley (fortepijonas). LVSO nuotr.

Antrojoje koncerto dalyje LVSO atliks D. Šostakovičiaus Devintąją simfoniją – nedidelės apimties, skaidrų klasikinės sandaros kūrinį, kuriame slypi kur kas sudėtingesnis emocinis peizažas nei būtų galima tikėtis iš Sovietų Sąjungos pergalei Antrajame pasauliniame kare skirtos simfonijos.

Vasario 18 ir 19 d. 18.30 val. Nacionaliniame operos ir baleto teatre – G. Verdi „Traviata“.

Šį savaitgalį rodomos operos „vinys“ – pasaulyje žinomų Lietuvos operos solistų trejetas – sopranas Katerina Tretyakova, tenoras Edgaras Montvidas ir bosas Kostas Smoriginas.

Vasario 18–20 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, – parodos „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“ uždarymui skirtas svetingasis savaitgalis.

Šį savaitgalį NDG kviečia pasinaudoti paskutine proga pamatyti parodoje eksponuojamus istorinius dokumentus, leidinius ir fotografijas, atskleidžiančius nepaprastai plačią J. Meko veiklą, taip pat ir pagrindinius jo filmus, pristatomus kartu su artimiausių jo bendraminčių, Amerikos avangardinio kino kūrėjų Gideono Bachmanno, Stano Brakhage?o, Shirley Clarke, Maya?os Deren, Storm de Hirsch, Marie Menken ir Andy Warholo kūriniais.

Vasario 19 d. 17 val. NDG bus pristatoma knyga „Jonas Mekas: The Camera Was Always Running“ („Jonas Mekas: kino kamera visada buvo įjungta“), pirmas tokios plačios apimties leidinys, kuriame įvairiapusiškai atskleidžiamas J. Meko vaidmuo XX a. antrosios pusės Amerikos avangardinio kino istorijoje. Apie knygą ir J. Meko palikimą diskutuos viena iš jos sudarytojų bei parodos kuratorė, menotyrininkė Inesa Brašiškė, Vilniaus universiteto profesorė, kino ir literatūros tyrinėtoja Natalija Arlauskaitė, menotyrininkė Justina Zubė ir rašytojas, kino kritikas Narius Kairys.

Renginys nemokamas, tačiau visi jo dalyviai privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.

Vasario 19 ir 20 d. galerijos bilietas kainuos 1 eurą, daugiau informacijos apie svetingojo savaitgalio renginius čia.

18 d. 19 val. Vilniuje, Dūmų fabrike (Dūmų g. 5), „Stalo teatro“ muzikinis objektų veiksmas „Daivių archeologija“.

Spektaklis sukurtas remiantis Marijos Gimbutienės idėjomis apie moteriškąją Deivių kultūrą, kuri pasižymėjo taikumu ir moteriškos kūrybos dominavimu senosios Europos visuomenėje. Spektaklyje kuriamas Deivių pasaulis nuspalvintas įvairiais objektais, sutartinių garsais, garsiažodžių poetika ir gyva muzika. Režisavo Saulė Degutytė.

18 d. 17.30 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) atidaroma koliažų paroda „Satyrikonas“. Intriga: parodos autorius pasirenka likti neatskleistas.

Koliažų paroda „Satyrikonas“ nėra tiesmuka Petronijaus veikalo „Satyrikonas“, I amžiuje parašyto lotynų kalba ir vadinamo vienu įdomiausių romėnų literatūros kūrinių, iliustracija.

Iš parodos „Satyrikonas“.

Savajam „Satytrikonui“ sukurti nežinomu norintis likti autorius naudojo XX a. trečiojo–ketvirtojo dešimtmečių medžiagą, ir būtent todėl vengia prisiimti šių darbų autorystę. Pasak menininko, jis pasirinko laisvę likti anonimu, vadovaudamasis dviem manifestais: „Išradėjų manifestu“ ir „Konkretaus meno manifestu“, kurių tekstai eksponuojami ir parodoje. Iš šių manifestų sužinome, kad menininkas neturi pasirašyti ant meno kūrinių. Ten taip pat skaitome: „Neieškok ir nerask: išrask.“

Šalia kiekvieno koliažo pateikiamas ir kūrinį inspiravęs tekstas iš „Satyrikono”.

Vasario 19 d. 12 val. Vilniuje, kultūros bare „Kablys“ (Kauno g. 5), – 9-asis nepriklausomas žiemos alaus festivalis „Žmogšala“.

Festivalyje dalyvaus Lietuvos ir kitų šalių nepriklausomi craft aludariai, craft alaus į Lietuvą importuotojai. Savo jungtinį stendą turės ir namų aludariai, 14–16 val. jame vyks atskiras namų aludarių konkursas.

Festivalio metu alus bus degustuojamas tik iš degustacinių taurelių po 50–100 ml., taurelė įeina į renginio bilieto kainą.

Daugiau informacijos ir dalyvių sąrašas skelbiamas čia.

Vasario 20 d. 16 val. Vilniuje, Nacionalinės Filharmonijos Mažojoje salėje, – kamerinės muzikos koncertas „Su(už)buriantis Brahmsas“.

Kamerinių renginių tradiciją Mažojoje salėje atgaivinanti Filharmonija kviečia išgirsti drauge grojančius įdomius, neakademinio mąstymo muzikus – pianistą Daumantą Kirilauską ir violončelininką Mindaugą Bačkų. Skambės Johano Brahmso Pirmoji ir Antroji sonatos fortepijonui ir violončelei bei Broniaus Kutavičiaus miniatiūra violončelei ir fortepijonui „Rhythmus-Arhythmus“. Toks pasirinkimas – tai pagarbos ženklas kūrėjui ir, anot M. Bačkaus, galimybė „pasiskalauti ausis Kutavičiaus muzikiniu šarminiu vandeniu, neutralizuojančiu ryškų Brahmso muzikos skonį“.

Vasario 20 d. 16.45 val. Vilniuje, Dūmų fabrike, jaunųjų poetų renginys, – žiemos poezijos vakaras „Basikom“.

Vakaro rengėjai kviečia apsirengti baltai, pasiimti šiltas kojines, kad galėtum į sceną eiti basikom, įsimesti savo puodelį šiltai arbatai.

Tuo pačiu VŽ primena, jog Dūmų fabrike veikia fotografijų paroda, skirta Vytautui Kernagiui, joje eksponuojamos Algimanto Aleksandravičiaus, Tomo Kaunecko, Algio Kriščiūno, Pauliaus Lileikio, kitų fotografų nuotraukos, kuriose įamžintas V. Kernagis.

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose atidaryta tarptautinė paroda „Baroko skulptūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“.

Nedidelėje, tačiau įspūdingo grožio parodoje pristatomas šiandienės Vakarų Ukrainos teritorijoje susiformavęs savitas vėlyvojo Baroko skulptūros fenomenas – 20 medinių, dažniausiai paauksuotų skulptūrų, XVIII a. sukurtų J. G. Pinselio (apie 1720–1761 m.) bei kitų to meto meistrų.

Mindaugo Kaminsko nuotr.

Paroda skiriama artėjančiam Vilniaus 700 metų jubiliejui

Kudirkos Naumiestyje, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Vinco Kudirkos muziejuje, atidaroma Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, dailininko Petro Repšio darbų paroda „Mano Tėvynė“.

Joje pristatoma P. Repšio litografijos, piešiniai ir ofortų ciklai, kaligramos, reljefas „Žuvusioms baltų gentims“, medaliai bei studijų laikų tapybos darbas „Autoportretas su mama“.

Petras Repšys. „Šokis“ iš ciklo „Užgavėnės“, 1992 m., LNM nuotr.

Parodos pavadinimui pritaikytas dailininko litografijų ciklo „Mano Tėvynė“ pavadinimas. Šiame cikle, kaip ir visoje vėlesnėje Parodos kuratorė – prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) vasarį ir kovą rengiami kūrybinių dirbtuvių ciklo „Meno šeštadieniai“, pristatantys menininkus – dirbtuvių rezidentus.

Vasario 19 d. 13 val. – praktinės spalvų pažinimo dirbtuvės „Spalvos kontekstai“ su Rodionu Petrovu. Kūrybinės dirbtuvės skirtos norintiems pažinti, kaip paletėje sukuriama spalvų sistema tapybos darbui, kaip keičiasi spalvos ir kontekstualizuojasi skirtingi atspalviai maišant dažus ir tapant jais ant drobės, kokią įtaką daro spalvinė aplinka skirtingų spalvų suvokimui.

Meno šeštadieniai. KKKC nuotr.

Vilniaus dailės akademiją baigęs R. Petrovas yra 2012, 2013 ir 2014 m. „Jaunojo tapytojo prizo" finalininkas. Surengė 12 personalinių parodų, dalyvavo daugiau kaip 30 grupinių parodų Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Kinijoje.

Daugiau informacijos čia.

Vasario 19 d. 13.30 val. Vilniaus Gaono žydų muziejuje, savaitgalių turo ,,SU-MENĖK” renginys – ,,Arbit Blatas – piligrimas Paryžiaus meno mokykloje“

Neemijos Arbit Blato santykis su L’École de Paris mokykla – nevienareikšmis. Apibūdinamas kaip paskutinis jos atstovas, dailininkas tapo jos metraštininku, savo kūriniuose įamžinusiu didžiuosius modernizmo srovių pradininkus: Pierre’ą Bonnardą, Marcą Chagallą, Jacquesą Lipchitzą, Henri Matisse’ą, Pablo Picasso, Cha?mą Soutine’ą, Maurice’ą Utrillo ir kt. 19 d. 15.30 val. – pokalbių popietė su prof. dr. Eugenijumi Skerstonu ir poete Indre Valantinaite. XIX a. viduryje pradėtos Paryžiaus architektūros transformacijos paskatino visiškai naujos gyvensenos raišką, kurios stiprus poveikis buvo jaučiamas iki pat Antrojo pasaulinio karo ir net vėliau. Nevaržomai bohemos atstovų, dailininkų ir meno kūrėjų saviraiškai itin palanki sostinės atmosfera kaitino jų vaizduotę, sudarė visas būtinas prielaidas, visų pirma – dvasines, aktyviai veiklai, kuriai krypčių ir temų ieškota kartu su bendraminčiais. Kokį Paryžių matė N. Arbit Blatas?

Parodoje „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“. Gintarės Grigėnaitės nuotr.