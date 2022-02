Britai nebeskirsto muzikos atlikëjø pagal lytis, Adele gavo 3 „Brit Awards“

Britų daininkė Adele Laurie Blue Adkins „BRIT Awards 2022“ ceremonijoje Londone. Niklaso Hallen / AFP / „Scanpix“ nuotr.

Britų superžvaigždė Adele per britų muzikos industrijos asociacijos BPI apdovanojimų ceremoniją Londono „O2“ arenoje gavo tris „Brit Awards“, tarp jų – ir už „Metų albumą“. Apie tai skelbianti žiniasklaida pabrėžia, kad apdovanojimai vasario 9-osios vakarą buvo teikiami „Metų atlikėjo“ kategorijos nebeskirstant į vyrų ir moterų.

„Metų albumo“ apdovanojimą Adele gavo už „30“, vadinamąjį „skyrybų albumą“, kurį išleido pernai lapkritį po šešerius metus trukusios tylos. Per šešias savaites nuo išleidimo vinilinis „30“ variantas Britų salose tapo geriausiai parduodamu LP 2021-aisiais, jo įsigyta per 600.000 egzempliorių.

Dainininkė nuo „Q2“ scenos paskelbė „Metų albumo“ apdovanojimą skirianti sūnui ir buvusiam vyrui.

Adele įvertinta ir už hitą „Easy On Me“, išleistą prieš pasirodant „30“ ir į jį įtrauktą, jis gavo „Metų dainos“ apdovanojimą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Šia daina norėjau viską paaiškinti savo sūnui, kad sulaukęs 20-ies ar 30-ies metų jis suprastų, kas aš esu, ir kodėl nusprendžiau sugriauti jo gyvenimą, siekdama savo laimės. Kartais jis dėl to būna nelaimingas, ir tai man yra kaip žaizda, kurios, ko gero, nepavyks išgydyti “, — interviu žurnalui „Vogue“ yra sakiusi dainininkė.

Be šių dviejų, Adele buvo paskelbta „Metų atlikėju“, ši kategorija nuo šiol nebeskirstoma į vyrų ir moterų.

Populiarusis Edas Sheeranas paskelbtas geriausiu dainų autoriumi , o savo hitą „Bad Habits“ atliko kartu su rokeriais „Bring Me the Horizon“.

Svarų apdovanojimą pelnė ir Dua Lipa, nes „TikTok“ vartotojai balsavo už ją, o ne už Adele kaip geriausią popmuzikos ar ritmenbliuzo atlikėją.

Pasak BBC, tai reiškia, kad bent jau kol kas Robbie Williamsas su 13 apdovanojimų vienu prizų vis dar lenkia Adele, – kaip daugiausiai apdovanojimų pelnęs atlikėjas britų populiariosios muzikos istorijoje.

Svarbiau muzika, ne lytis

Adele, pirmojo „Metų atlikėjo“ apdovanojimo neskirstant jo į lytis laureatė, jį atsiimdama sakė: „Suprantu, kodėl pasikeitė šio apdovanojimo pavadinimas, bet man labai patinka būti moterimi ir moterimi menininke. Aš iš tiesų mumis didžiuojuosi“.

Motyvą neskirti geriausio atlikėjo į vyrų ir moterų kategoriją „Brit Awards“ steigėjai aiškina noru pagerbti „atlikėjus vien dėl jų muzikos ir darbo, o ne dėl to, kaip jie pasirenka identifikuotis ar kaip juos gali matyti kiti“.

Sprendimą neskirstyti geriausio atlikėjo pagal lytį priėmę britai stojo į vieną gretą su „Grammy“, MTV ir Australijos „Arias“ apdovanojimų rengėjais.

Tiesa, šis žingsnis sulaukė kritikos iš įtakingos „televizinės asmenybės“, transliuotojo Pierso Morgano ir JK kultūros ministrės Nadine Dorries, kuri teigė esanti susirūpinusi dėl to, kaip naujoji sistema „veiks sąžiningo lyčių atstovavimo požiūriu“.

Lėmė gerbėjai

Alternatyviosios muzikos, roko, popmuzikos ar ritmenbliuzo, šokių muzikos, hiphopo, repo, graimo muzikos geriausiuosius rinko ne muzikos industrijos atstovai, o gerbėjai.

Būtent jų dėka Dua Lipa laimėjo geriausios popmuzikos ir ritmenbliuzo atlikėjos vardą, Samas Fenderis paskelbtas geriausiu alternatyviojo roko atlikėju, Olivia Rodrigo už „Good 4 U“ pelnė „Tarptautinės metų dainos“ apdovanojimą, o Becky Hill tapo geriausia šokių muzikos atlikėja.

Geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą pelnė reperė Little Simz už albumą „Sometimes I Might Be Introvert“.

Beje, vakarą vedęs komikas Mo Gilliganas nepraleido progos pasišaipyti iš skandalų persekiojamo Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Boriso Johnsono.

„Borisai, žinau, kad tu žiūri, žinau, kad tau patinka vakarėliai, nagi, vaikine, atvažiuok. Žinau, kad tau patinka sūriai “, – BBC cituoja apdovanojimų ceremonijos vedėją.

Visi „Brit Awards“ nugalėtojai ir nominantai skelbiami čia.

Britų daininkė Adele Laurie Blue Adkins „BRIT Awards 2022“ ceremonijoje Londone. Niklaso Hallen / AFP / „Scanpix“ nuotr.