Iðdalyti „Auksiniø gaubliai“ uþ geriausius filmus

Tamsusis vesternas „Šuns galia“ (The Power of the Dog) ir miuziklas „Vestsaido istorija“ (West Side Story) sekmadienį pelnė pagrindinius kino apdovanojimus per televizijos netransliuotą „Auksinių gaublių“ teikimo ceremoniją, ignoruotą daugumos Holivudo veikėjų.